Der BV Weckhoven dreht das Spiel

Irgendwie tut sich der BV Weckhoven immer sehr schwer bei der SG Neukirchen-Hülchrath, so wie gestern beim Flutlichtspiel in Neukirchen.



Bereits nach der achten Spielminute führt die SG mit 1:0 und weitere 10 Minuten später mit 2:0.



Einen schlechteren Start konnte sich der BVW nicht vorstellen.



Die Weckhovener kamen überhaupt nicht ins Spiel, immer wieder leichte Ballverluste und leider zu viele Fehlpässe. Die Stimmung zu diesem Zeitpunkt war alles andere als gut und zog sich fast bis zur 40. Minute durch.



Doch wer den BV Weckhoven kennt weiß , dass sie es immer irgendwie spannend machen müssen.



Spielminute 44. Danny Förster spielt eine schöne Flanke auf Tobi Wollesen, der sich den Ball zurechtlegt und das Leder in den Winkel sauber platziert.



Pausenstand 2:1 für die SG



46. Minute, erster Wechsel beim BV, Hornaldo Antonio Lopes für Florian Clemens.



Zur Pause ging es in die Kabine. Trainer Stumpilich war der Letzte, der diese betrat. Er hatte zuvor einige Minuten innehalten müssen, atmet durch und hält dann eine kurze ruhige Ansage...weiterlesen



Die ganze Pressemitteilung gibt es hier:





Foto: die SG Neukirchen-Hülchrath stand in der zweiten Halbzeit unter Dauerdruck