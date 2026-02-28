Der BV Osterfeld schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

BV Osterfeld schöpft neue Hoffnung – Foto: Michael Werner

Kreisliga A, Oberhausen & Bottrop: Nach zwei Klassenerhalten in Serie muss der BV Osterfeld aktuell um den Ligaverbleib bangen. Mit nur zehn Punkten steht die Mannschaft von den Cheftrainern Adem Saglam und Okay Özkan auf dem 16 Rang. Zum Liga-Start im Jahr 2026 steigerte sich ihr Team allerdings und kreierte somit neue Hoffnung.

Überzeugender Jahresstart

"Der Start 2026 war sehr gut. Es war eine gute Vorbereitung mit 18, 19 Mann - gut eingekauft, gute neue, junge Spieler. Ich bin stolz auf meine Mannschaft", erklärte Saglam. Nach einer intensiven Vorbereitung startete sein Team gleich mit einem torreichen 6:5-Erfolg über den VfR Oberhausen. Nach 55 Minuten lag der BV klar mit 1:5 hinten und es sah somit alles nach einem deutlichen Erfolg des Favoriten aus. Doch Osterfeld schüttelte sich in der zweiten Hälfte und drehte den Rückstand noch in einen 6:5-Sieg um. "Da haben meine Jungs Charakter gezeigt. Vom 1:5 zu einem 6:5 - ich glaub, dass würde keine Mannschaft schaffen. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs", sagte Saglam über den Erfolg beim VfR. Er ergänzte noch: "Ich habe eine tolle Mannschaft. Wir sind keine Fußballmannschaft, wir sind eine Familie, die Spaß haben, die respektvoll sind."

Auf das verrückte Duell in Oberhausen folgte ein weiterer 2:0-Erfolg gegen den SV Sarajevo Oberhausen. Somit holte Osterfeld im Jahr 2026 schon mehr Punkte, als noch in der gesamten Hinrunde. Auf die zwei Siege folgten allerdings zwei Pleiten. Gegen den Tabellenzweiten FC Welheim hielt der BV lange dagegen, ging sogar zweimal in Führung, musste sich schlussendlich jedoch mit 2:5 geschlagen geben. Im Duell mit Glück-Auf Sterkrade musste der Tabellensiebzehnte eine deutliche 1:5-Niederlage hinnehmen.