Der BV Clusorth-Bramhar trauert um Hermann Wübbels

– Foto: Andreas Santner

Der BV Clusorth-Bramhar trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied Hermann Wübbels. Mit ihm verliert der Verein einen herzensguten und hilfsbereiten Menschen, der stets zur Stelle war, wenn Unterstützung gebraucht wurde.

Durch seinen ehrenamtlichen Einsatz konnten zahlreiche Projekte auf dem Sportgelände sehr gut umgesetzt werden. Hermann Wübbels war zudem ein im Dorf stets gern gesehener Mann, der mit seiner herzlichen Art eine angenehme Atmosphäre um sich herum schuf. In seiner Nähe fühlte man sich wohl.

Der BV Clusorth-Bramhar verliert mit Hermann Wübbels ein engagiertes Vereinsmitglied, dessen besonderer Einsatz unvergessen bleiben wird.