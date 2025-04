Der BV 04 Düsseldorf will das Osterturnier retten

Jedes Jahr an Ostern war es dasselbe Ritual: Der Rasen frisch gemäht, die Tribüne voll mit alten Bekannten und junge Talente auf dem Spielfeld, die später die große Fußballbühne erobern sollten. Für viele Fans war das internationale Jugendturnier mehr als nur ein sportliches Ereignis – es war Heimat, Tradition, ein kleines Stück Champions-League-Flair mitten im Stadtteil, eine gute Gelegenheit, den Stars von morgen aus nächster Nähe zuzuschauen.

Es gab nur echten Fußball, pure Leidenschaft – das Turnier war 60 Jahre lang ein Stück gelebte Fußballromantik. Doch in diesem Jahr blieben die Plätze an der Rossstraße leer. Das Turnier, bei dem schon Thomas Müller, Jerome Boateng, Toni Kroos und Philip Lahm um den Pokal kämpften, fiel aus. Eine Ära scheint zu Ende – oder doch nicht?

Nach dem geordneten Abgang des Organisationsteams sollte der Verein selbst die Verantwortung übernehmen – doch dieser Versuch scheiterte. Zum ersten Mal blieb der Platz an Ostern in diesem Jahr leer, weil es mit der Organisation haperte. Für die Anhänger, für die das Turnier über Jahrzehnte zu den Feiertagen gehörte wie das Osterfeuer, ein schmerzlicher Verlust.

Groß gemacht hat das Osterturnier Charly Meyer, dessen Engagement und Herzblut das Event weit über die Stadtgrenzen bekannt machten. Nach seinem Tod führte eine Gruppe um seinen Sohn Martin die Tradition fort – doch im Vorjahr war dann Schluss. Sponsoren wurden rar, der organisatorische Kraftakt zu groß, die Unterstützung durch den Verein zu klein. Martin Meyer, Marcus Giesenfeld und Piet Keusen fühlten sich am Ende ihrer Kräfte. Das Turnier 2024 sollte ihr letztes sein, das sie organisierten. Ein Jahr zuvor hatten sie bereits angekündigt, den Staffelstab übergeben zu wollen. Es war zunehmend schwerer geworden, große Teams wie Bayern München und Real Madrid zu engagieren, da die mittlerweile in der neu geschaffenen Champions-League für A-Jugend-Mannschaften aktiv waren.

Hoffnung für 2026

Doch es gibt Hoffnung: Der Vereinsvorsitzende Bodo Grimm hat versprochen, dass es im kommenden Jahr wieder ein U19-Turnier im gewohnten Format geben soll. Der Klubboss weiß, wie wichtig das Turnier für die Menschen ist, die in den vergangenen Jahrzehnten Stammgäste waren. Er wird im Stadtteil regelmäßig auf das Turnier angesprochen. „Zuletzt hatte ich eine solche Begegnung auch im Supermarkt. Die Menschen haben eine ganz persönliche Beziehung zu dem Turnier und fragen, ob es weitergeht“, sagt er. „Sie verbinden das Turnier mit besonderen und persönlichen Geschichten, mit speziellen Erinnerungen und sind mit der Veranstaltung emotional sehr verbunden.“

Martin Meyer und Marcus Giesenfeld hatten mit den ersten Vorbereitungen immer schon im September begonnen. Bodo Grimm ist jetzt schon gestartet. Er ist für Gespräche mit Henkel über eine Anschubfinanzierung verabredet. Auch mit Bürgermeister Stephan Keller ist ein Treffen vereinbart. Eine der Ideen von Bodo Grimm: Er möchte US Palermo und Legia Warschau einladen, Mannschaften der Partnerstädte. Dann bestünde gegebenenfalls die Möglichkeit, dass sich die Stadt finanziell beteiligt. Und dann setzt der BV-04-Vorsitzende auf Ex-Profi Christofer Heimeroth. Der Sohn des früheren Torwarts von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach kickt beim BV 04 in der Jugend. Heimeroth soll mit seinen guten Kontakten in die Fußballszene für ein starkes Teilnehmerfeld sorgen.

Vielleicht kehrt also nächstes Jahr nicht nur der Ball auf den Rasen zurück, sondern auch ein Stück der besonderen Fußballatmosphäre, die dieses Turnier so einzigartig gemacht hat.