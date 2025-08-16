Der Burger BC 08 ist mit einem 5:2-Erfolg über den SV Fortuna Magdebur

Die Burger erwischten einen Traumstart: Schon nach zehn Minuten brachte D. Neumann die Hausherren in Führung. P. Thiede legte nach einer halben Stunde nach und stellte den 2:0-Pausenstand her.

Nach Wiederanpfiff meldete sich Fortuna jedoch zurück. D. Halilaj traf in der 49. Minute zum Anschlusstreffer und sorgte noch einmal für Spannung. Doch der BBC antwortete prompt: Neumann schnürte in der 56. Minute seinen Doppelpack und stellte den alten Abstand wieder her. Die Gäste gaben sich nicht auf und verkürzten in der 64. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss erneut auf 3:2.

Als die Partie noch einmal zu kippen drohte, entschied ein Eigentor der Magdeburger in der 75. Minute die Begegnung zugunsten des BBC. In der Nachspielzeit setzte E. Teege mit dem 5:2 den Schlusspunkt.