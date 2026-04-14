Der bunte Hund namens „Berti“ beobachtet nur noch Der Kiedricher Andreas Bertram beendet seine Schiri-Karriere mit 58 Jahren ziemlich abrupt +++ Warum und wie er der Schiedsrichterei in anderen Funktionen erhalten bleiben will von Torsten Muders · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Andreas Bertram (links) bei der Verabschiedung des langjährigen Schiedsrichters Heinz Zott. Mittlerweile hat „Berti“ selbst seine aktive Karriere als Referee beendet. – Foto: Andreas Betram

Kiedrich. Wenn im Rheingau und der hiesigen Fußball-Region die Rede von „Berti“ ist, dann ist im Allgemeinen nicht der „Bundes-Berti“ alias Hans-Hubert Vogts gemeint, wie er mit bürgerlichem Name heißt. Nein, Andreas Bertram, von allen eben einfach nur „Berti“ gerufen, ist hierzulande bekannt wie der berühmte bunte Hund.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Fast 40 Jahre als aktiver Schiedsrichter mit geschätzt rund 3500 Spielen trugen dazu bei, dass man ihn kennt und dass der heute 58-Jährige eben auch alle sowie die Sportplätze der Region in- und auswendig kennt. „Es sind dadurch viele Kontakte und Freundschaften entstanden“, fällt dem Kiedricher in seiner Bilanz zuallererst das Positive ein.

Mit 18 Jahren gab er damals sein Debüt. „Ich habe halt gemerkt, dass es fußballerisch nur für die Reserve reicht“, schmunzelt Bertram. Also versuchte er es mit der Pfeife statt mit dem Fuß. Bis zur Gruppenliga als Spielleiter und an der Linie bis zur Hessenliga an der Seite von Klaus Holz oder Thorsten Weber führte die aktive Karriere, die dann im vergangenen Herbst früher als geplant enden sollte. Von hinten auf den Kopf geschlagen Sein letztes Spiel hatte nämlich ein unrühmliches Ende. Bei einem A-Liga-Spiel in Wiesbaden wurde Bertram beim Gang in die Kabine von einem von hinten ausgeführten Schlag am Kopf getroffen. Körperlich blieb Bertram zwar unversehrt, doch dieser Vorfall brachte den leidenschaftlichen Schiedsrichter zum Nachdenken. Vor 13 Jahren hatte er schon mal pausiert, nachdem er ebenfalls nach einem Spiel in Wiesbaden von Unbekannten verfolgt wurde. Jetzt zog er endgültig den Schlussstrich unter seiner aktiven Karriere, war der 58-Jährige doch nach dem jüngsten Vorfall mental ziemlich angefasst. Seine angeborene Frohnatur hat Bertram aber auf keinen Fall verloren. „Manche haben vielleicht gesagt, Gott sei dank, endlich hört der auf. Doch andere haben es auch bedauert“, sagt Bertram mit seinem typischen verschmitzten Lächeln.

Rote Karte: Andreas Bertram in einem seiner geschätzten 3500 Spielen. – Foto: Andreas Bertram