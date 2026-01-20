Der Budenzauber ist zurück in Gustorf

So musste das bei den Stadtmeisterschaften in Mönchengladbach abgeschaute Konzept, das gesamte Turniergeschehen zusammenhängend in einer Halle über die Bühne zu bringen, aus der Not heraus in der Grevenbroicher Südstadthalle mit einem Abstecher für die Endrunde ins Neusser Hammfeld erprobt werden. Doch der Fußballkreis und die Stadt Grevenbroich waren sich schnell einig, 2026 einen neuen Anlauf in Gustorf zu unternehmen, schlossen sogar eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit bis zum Jahr 2028 ab, danach soll die Halle am Torfstecherweg saniert werden.
Dass die besondere Atmosphäre in Gustorf nicht so einfach zu kopieren ist, musste der Fußballkreis schon mal erfahren, als es trotz aller Bemühungen zwischen 2011 und 2016 nicht gelang, die heimischen Hallenfußballfans für die ins schmucke TSV-Bayer-Sportcenter verlagerte Endrunde zu begeistern. Dagegen drängten sich am Sonntag in der deutlich kompakteren Halle in Gustorf die Menschen auf der Tribüne wieder dicht an dicht. Wie schon im Jahr zuvor hatte die Eventagentur von Marc Pesch mit einer professionellen musikalischen Untermalung und einer entsprechenden Moderation die ganze Woche über den Fans Lust auf mehr gemacht, zudem mit aktueller Technik Sponsoren die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Das Zusammenspiel mit der SpVg Gustorf/Gindorf als ausrichtendem Verein klappte sehr gut.
„Wir haben viele fußballverrückte im Verein, die gerne bei der Organisation helfen“, meinte SpVg-Vorsitzender Nils Fienitz mit Blick auf 80 Ehrenamtliche, die im Laufe der Woche rund 1000 Stunden für die Kreishallenmeisterschaft im Einsatz waren. Ein Engagement, dass am Sonntag nicht nur beim Kreisvorsitzenden Dirk Gärtner sowie im Rahmen eines Empfangs bei Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen und Landrätin Katharina Reinhold gut ankam, auch Jesco Neumann als Trainer der im Endspiel gegen Weißenberg unterlegenen Holzheimer SG fand anerkennende Worte: „Wenn man sieht, was der Fußballkreis und die Gustorfer hier auf die Beine stellen, war es für uns keine Frage, hier abzusagen. Für Holzheim ist es wichtig, dabei zu sein.“
2027 mehr Tickets?
Doch das überwiegend positive Feedback beim Comeback in Gustorf bedeutet nicht, dass es für die Zukunft nicht auch Verbesserungswünsche gibt. So hadert der Fußballkreis damit, dass für die Endrunde wegen des Brandschutzkonzeptes nur 582 Tickets verkauft werden durften. Nun soll geprüft werden, ob es im nächsten Jahr mehr werden könnten. „Dann hätte ich aber auch erwartet, dass heute mal jemand mit entsprechender Kompetenz vorbeischaut, um sich die Lage vor Ort anzuschauen“, meinte Dustin Thissen, der mit seiner Eventagentur auch in die Organisation eingebunden war.