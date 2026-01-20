Der Budenzauber ist zurück in Gustorf

Dass die besondere Atmosphäre in Gustorf nicht so einfach zu kopieren ist, musste der Fußballkreis schon mal erfahren, als es trotz aller Bemühungen zwischen 2011 und 2016 nicht gelang, die heimischen Hallenfußballfans für die ins schmucke TSV-Bayer-Sportcenter verlagerte Endrunde zu begeistern. Dagegen drängten sich am Sonntag in der deutlich kompakteren Halle in Gustorf die Menschen auf der Tribüne wieder dicht an dicht. Wie schon im Jahr zuvor hatte die Eventagentur von Marc Pesch mit einer professionellen musikalischen Untermalung und einer entsprechenden Moderation die ganze Woche über den Fans Lust auf mehr gemacht, zudem mit aktueller Technik Sponsoren die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Das Zusammenspiel mit der SpVg Gustorf/Gindorf als ausrichtendem Verein klappte sehr gut.