Der Budenzauber in Westfalen - die bestbesetzten Hallenturniere

FuPa Westfalen hat für euch wie jedes Jahr die große Übersicht der bestbesetzten Hallenturniere:
Ausber Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 17. - 19. Dezember
Veranstalter: SV RW Alverskirchen (KLB)
Favoriten: TuS Hiltrup (OL), 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Sieger: 1. FC Gievenbeck (OL)
Köckerling Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: SuS Westenholz (BL)
Favoriten. SuS Bad Westernkotten (LL), BV Bad Lippspringe (LL)
Titelverteidiger: SF DJK Mastbruch (LL)
Sieger: BV Bad Lippspringe (LL)
LVM-Paul-Everding-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 19. - 21. Dezember
Veranstalter: SC Nienberge (KLA)
Favorit: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Wacker Mecklenbeck (BL)
Sieger: 1. FC Gievenbeck (OL)
Signal-Iduna-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: Fortuna Gronau (KLA)
Titelverteidiger: FC Epe (LL)
Favorit: KFC Uerdingen (OL), SC Preußen Münster (Futsal Bundesliga)
Sieger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Teamsah-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 21. Dezember
Veranstalter: Kültürspor Datteln (KLB)
Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)
Favoriten: Türkspor Dortmund (OL), SV Wacker Obecastrop (WL)
Sieger: TuS Eichlinghofen (LL)
Allfinanz Emfietzis – Kliver Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 21. Dezember
Veranstalter: Eintracht Kleusheim (KLA)
Favoriten: SpVg Olpe, SV 04 Attendorn, SC Drolshagen (alle LL)
Sieger: SpVg Olpe (LL)
Christmas Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 20./21. Dezember
Veranstalter: Suryoye Verl (KLB)
Favoriten: SC Peckeloh (WL), FC Kaunitz (WL), Hövelhofer SV (LL), SV Sodingen (LL)
Titelverteidiger: SC Verl II (OL, nicht dabei)
Sieger: SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)
Vest Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 21. Dezember
Veranstalter: FC 96 Recklinghausen (BL)
Titelverteidiger: FC 96 Recklinghausen (BL)
Favoriten: Westfalia Herne (WL), YEG Hassel, FC Roj (beide LL)
Sieger: Westfalia Herne (WL)
Foconis-Hallen-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 23. Dezember
Veranstalter: Teutonia SuS Waltrop (KLA)
Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), Wacker Obercastrop (WL)
Titelverteidiger: Wacker Obercastrop (WL)
Sieger: VfB Hüls (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Haltern (Spielplan online)
Zeitraum: 26. Dezember
Veranstalter: Concordia Flaesheim (KLA)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)
Favorit: TuS Haltern (BL)
Sieger: Concordia Flaesheim (KLA)
Hallenstadtmeisterschaft Herten (Spielplan online)
Zeitraum: 26. Dezember
Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)
Favorit: Vestia Disteln (WL)
Sieger: Vestia Disteln (WL)
Haller Kreisblatt-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 26. bis 28. Dezember
Veranstalter: SC Peckeloh (WL)
Titelverteidiger: SC Peckeloh (WL)
Favorit: SC Peckeloh (WL)
Sieger: SC Peckeloh (WL)
Anton-Rehbein-Gedächtnis-Turnier (Spielplan online)
Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: SVE Heessen (BL)
Favorit: Westfalia Rhynern (OL)
Titelverteidiger: SVE Heessen (BL)
Sieger: Westfalia Rhynern (OL)
Hallenstadtmeisterschaft Münster (Spielplan online)
Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Favoriten: SC Preußen Münster II, TuS Hiltrup, 1. FC Gievenbeck (alle OL)
Sieger: 1. FC Gievenbeck (OL)
Hallenstadtmeisterschaft Dortmund (Spielplan online)
Zeitraum: 20. Dezember, 27./28. Dezember, 2.-4. Januar und 9.-11. Januar
Titelverteidiger: Türkspor Dortmund (OL, damals RL)
Favoriten: ASC 09 Dortmund, Türkspor Dortmund (beide OL)
Sparkassen Masters (Spielplan online, mit über 100 Mannschaften)
Zeitraum: 27. Dezember bis 18. Januar
Finalturnier am 17./18. Januar in Soest
Titelverteidiger: SF Ostinghausen (WL)
Hoppmann-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: FC Eiserfeld (KLA)
Titelverteidiger: TSV Weißtal (BL)
Favorit: TSV Weißtal (LL)
Sieger: SG Betzdorf (BL Rheinland)
Hallenstadtmeisterschaft Ahaus (Spielplan online)
Zeitraum: 27. Dezember
Titelverteidiger: FC Ottenstein (KL)
Favorit: Eintracht Ahaus (WL)
Sieger: 1. FC Oldenburg Ahaus (KLB)
Champions Masters (Spielplan online)
Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)
Favoriten: SV Schmallenberg/Fredeburg, SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Sundern, RW Erlinghausen (alle LL)
Sieger: SV Brilon (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Bielefeld (Spielplan online)
Zeitraum: 27. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SC Hicret Bielefeld (BL)
Favorit: VfL Theesen (WL)
Sieger: SC Hicret Bielefeld (BL)
Hertener Mitternachtscup (Spielplan online)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLB)
Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), SV Schermbeck (OL)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)
Sieger: FC Marl (LL)
Der große Preis von Borghorst (Spielplan online)
Zeitraum: 23./27./28. Dezember
Veranstalter: Borghorster FC (BL)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Favoriten: FC Schüttorf, Vorwärts Wettringen (LL)
Sieger: FC Schüttorf
Hallenstadtmeisterschaft Arnsberg (Spielplan online)
Zeitraum: 27./28. Dezember
Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)
Favorit: SC Neheim (LL)
Sieger: SC Neheim (LL)
WAZ-Pokal (Spielplan online)
Zeitraum: 27. bis 29. Dezember
Veranstalter: TSG Sprockhövel (OL)
Titelverteidiger: TuS Ennepetal (OL) (nimmt diese Mal nicht teil)
Favorit: TSG Sprockhövel (OL)
Sieger: TSG Sprockhövel (OL)
Silvester-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Veranstalter: SV Heide Paderborn (LL)
Favoriten: Sieben Landesligisten sind am Start.
Titelverteidiger: Hövelhofer SV (LL)
Sieger: SC Borchen (BL)
Kiersper Sparkassen-Pokal (Spielplan online)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: Kiersper SC (BL)
Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)
Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)
Sieger: RSV Meinerzhagen (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Castrop-Rauxel (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Favorit: SV Wacker Obercastrop (WL)
Titelverteidiger: SV Wacker Obercastrop (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Lünen
Zeitraum: 2./3. Januar
Veranstalter: BV Lünen (KLA)
Titelverteidiger: Lüner SV (LL, damals WL)
Favorit: Lüner SV (LL)
Sieger: BV Lünen (KLA)
Werner-Schulze-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 2. Januar
Veranstalter: TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (KLA)
Favoriten: RSV Meinerzhagen (WL), Germania Salchendorf (LL), SC Drolshagen (LL), TSV Weißtal (LL)
Titelverteidiger: SC Drolshagen (LL)
Sieger: FC Altenhof (BL)
Davertpokal (Spielplan online)
Zeitraum: 2. bis 4. Januar
Veranstalter: SV Herbern (BL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Favorit: Westfalia Kinderhaus (WL)
Sieger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Gelsenkirchen (Spielplan online)
Zeitraum: 28. Dezember / 29. Dezember / 3. Januar
Titelverteidiger: SF Bulmke (BL)
Favorit: SSV Buer (WL)
Sieger: SV Horst-Emscher (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Rheine (Spielplan online)
Zeitraum: 3. Januar
Titelverteidiger: SV Mesum (WL)
Favorit: FC Eintracht Rheine (OL)
Sieger: FC Eintracht Rheine (OL)
LZ-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 14. Dezember/4. Januar/18. Januar (Lippische Hallenmeisterschaft der Kreise Lemgo und Detmold)
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)
Favorit: Post TSV Detmold (LL)
Hohenfelder Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SC Wiedenbrück (RL)
Titelverteidiger: FSC Rheda (WL)
Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SV Sodingen (WL)
Titelverteidiger: SV Sodingen (WL)
Sparkassen-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SpVgg Vreden (OL)
Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)
Joma-Burg-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 2. bis 4. Januar
Veranstalter: SV Dringenberg (BL)
Titelverteidiger: SV Dringenberg (BL)
Provinzial-Sallermann-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SpVg SW Breckerfeld (KLA)
Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (WL)
Favorit: SpVg Hagen 11 (WL)
Schuster-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: SV Hüllhorst-Oberbauerschaft
Titelverteidiger: SC Verl U19
Favoriten: SC Herford (LL), FC Bad Oeynhausen (LL), SC Verl U19 (WL)
Werner-Diehl-Gedächtnis-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: VfB Burbach (KLA)
Titelverteidiger: SSV Allendorf (Kreisoberliga Gießen/Marburg, vergleichbar mit BL)
Hallenstadtmeisterschaft Schwerte (Spielplan online)
Zeitraum: 3. Januar
Titelverteidiger: Holzpfosten Schwerte (KLA)
Sieger: VfL Schwerte (BL)
Röhrtal Charity Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: TuS Sundern (LL)
Titelverteidiger: SuS Langscheid/Enkhausen (BL)
Glas-Wulfmeier-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 10. Januar
Veranstalter: VfL Schildesche (KLA)
Titelverteidiger: VfL Theesen (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Iserlohn (Spielplan online)
Zeitraum: 3./4. Januar
Titelverteidiger: FC Iserlohn (WL)
Dein-Caravan-Cup (zuvor Einhausmobile-Cup) (Spielplan online)
Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: SG Bockum-Hövel (WL)
Titelverteidiger: ASK Ahlen (BL)
Heeper Hallenturnier (Spielplan online)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SpVgg Heepen (KLA)
Titelverteidiger: KF Kosova Bielefeld (KLA)
Vechte-Cup (Niedersachsen) (Spielplan online)
Zeitraum: 5. - 9. Januar
Veranstalter: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Westfälische Teilnehmer: SV Mesum (WL), SuS Neuenkirchen (WL)
Westheimer Hallenmasters (Spielplan online)
Zeitraum: 9. - 11. Januar
Veranstalter: TV Germania Rhoden (erstmals Austragung in Marsberg)
Titelverteidiger: FC Gütersloh II (BL)
Favoriten: RW Erlinghausen (LL), SC Willingen (Verbandsliga Hessen)
Provinzial-Hegemann-Cup (Spielplan folgt)
Zeitraum: 10. Januar (erstmalige Austragung)
Veranstalter: RSV Meinerzhagen (WL)
Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Bochum (Spielplan online)
Zeitraum: 10./11. Januar, 24./25. Januar
Titelverteidiger: Türkiyemspor Bochum (KLA)
Hallenstadtmeisterschaft Marl (Spielplan online)
Zeitraum: 9. bis 11. Januar
Titelverteidiger: FC Marl (LL)
Favorit: FC Marl (LL)
Hagener Sparkasse-Hallen-Masters (Spielplan folgt)
Zeitraum: 9. bis 11. Januar
Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (LL)
Classic-Cup (Spielplan folgt)
Zeitraum: 10. Januar
Veranstalter: RSV Barntrup (KLA)
Favorit: Post TSV Detmold (LL)
Hallenstadtmeisterschaft Dorsten (Spielplan online)
Zeitraum: 10./11. Januar
Titelverteidiger: SV Schermbeck (OL)
Hallenstadtmeisterschaft Menden (Spielplan folgt)
Zeitraum: 9./10./11. Januar
Veranstalter: BSV Menden (LL)
Titelverteidiger: BSV Menden (LL)
Neujahrs-Cup (Spielplan folgt)
Zeitraum: 11. Januar
Veranstalter: TSV Horn (BL)
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)
RWM-Sponsoren-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 11. Januar
Veranstalter: SC RW Maaslingen (WL)
Titelverteidiger: SC RW Maaslingen (WL)
PolPublik-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 17. Januar
Veranstalter: TSG Dülmen (LL)
Favorit: GW Nottuln (WL)
Zeitraum: 17./18. Januar
Titelverteidiger: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Suvicom Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 18. Januar
Veranstalter: RSV Listertal (KLA)
Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)
Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)
Schauinsland Reisen-Cup (in Gummersbach)
Zeitraum: pausiert nach 2024/25 auch 2025/26
Zuletzt westfälische Teilnehmer: SC Paderborn 07 II, FC Gütersloh (beide RL), FC Schalke 04 (2. BL)
Titelverteidiger: FC Schalke 04 (2. BL)
Zeitraum: finden 2025/26 nicht statt
Veranstalter: Cheruskia Laggenbeck (KLA)
Titelverteidiger: Ibbenbürener SpVg (LL)
Burgsteinfurter Hallenturnier
Zeitraum: findet 2025/26 nicht statt
Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)
Titelverteidiger: TSG Dülmen (LL)
Zeitraum: findet 2025/26 nicht statt
Veranstalter: Vorwärts Wettringen (LL)
Titelverteidiger: SuS Neuenkirchen (WL)
