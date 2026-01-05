Der Budenzauber in Westfalen - die bestbesetzten Hallenturniere Die Hallensaison im westfälischen Amateurfußball ist in vollem Gange.

FuPa Westfalen hat für euch wie jedes Jahr die große Übersicht der bestbesetzten Hallenturniere:

LVM-Paul-Everding-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 19. - 21. Dezember

Veranstalter: SC Nienberge (KLA)

Favorit: 1. FC Gievenbeck (OL)

Titelverteidiger: Wacker Mecklenbeck (BL)

Sieger: 1. FC Gievenbeck (OL)

Signal-Iduna-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 20. Dezember

Veranstalter: Fortuna Gronau (KLA)

Titelverteidiger: FC Epe (LL)

Favorit: KFC Uerdingen (OL), SC Preußen Münster (Futsal Bundesliga)

Sieger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Teamsah-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 21. Dezember

Veranstalter: Kültürspor Datteln (KLB)

Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)

Favoriten: Türkspor Dortmund (OL), SV Wacker Obecastrop (WL)

Sieger: TuS Eichlinghofen (LL)

Allfinanz Emfietzis – Kliver Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 21. Dezember

Veranstalter: Eintracht Kleusheim (KLA)

Favoriten: SpVg Olpe, SV 04 Attendorn, SC Drolshagen (alle LL)

Sieger: SpVg Olpe (LL)

Christmas Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 20./21. Dezember

Veranstalter: Suryoye Verl (KLB)

Favoriten: SC Peckeloh (WL), FC Kaunitz (WL), Hövelhofer SV (LL), SV Sodingen (LL)

Titelverteidiger: SC Verl II (OL, nicht dabei)

Sieger: SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)

Vest Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 21. Dezember

Veranstalter: FC 96 Recklinghausen (BL)

Titelverteidiger: FC 96 Recklinghausen (BL)

Favoriten: Westfalia Herne (WL), YEG Hassel, FC Roj (beide LL)

Sieger: Westfalia Herne (WL)

Foconis-Hallen-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 23. Dezember

Veranstalter: Teutonia SuS Waltrop (KLA)

Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), Wacker Obercastrop (WL)

Titelverteidiger: Wacker Obercastrop (WL)

Sieger: VfB Hüls (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Haltern (Spielplan online)

Zeitraum: 26. Dezember

Veranstalter: Concordia Flaesheim (KLA)

Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)

Favorit: TuS Haltern (BL)

Sieger: Concordia Flaesheim (KLA)

Hallenstadtmeisterschaft Herten (Spielplan online)

Zeitraum: 26. Dezember

Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)

Favorit: Vestia Disteln (WL)

Sieger: Vestia Disteln (WL)

Haller Kreisblatt-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 26. bis 28. Dezember

Veranstalter: SC Peckeloh (WL)

Titelverteidiger: SC Peckeloh (WL)

Favorit: SC Peckeloh (WL)

Sieger: SC Peckeloh (WL)

Anton-Rehbein-Gedächtnis-Turnier (Spielplan online)

Zeitraum: 26. bis 30. Dezember

Veranstalter: SVE Heessen (BL)

Favorit: Westfalia Rhynern (OL)

Titelverteidiger: SVE Heessen (BL)

Sieger: Westfalia Rhynern (OL)

Hallenstadtmeisterschaft Münster (Spielplan online)

Zeitraum: 26. bis 30. Dezember

Veranstalter: 1. FC Gievenbeck (OL)

Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Favoriten: SC Preußen Münster II, TuS Hiltrup, 1. FC Gievenbeck (alle OL)

Sieger: 1. FC Gievenbeck (OL)

Hallenstadtmeisterschaft Dortmund (Spielplan online)

Zeitraum: 20. Dezember, 27./28. Dezember, 2.-4. Januar und 9.-11. Januar

Titelverteidiger: Türkspor Dortmund (OL, damals RL)

Favoriten: ASC 09 Dortmund, Türkspor Dortmund (beide OL)

Sparkassen Masters (Spielplan online, mit über 100 Mannschaften)

Zeitraum: 27. Dezember bis 18. Januar

Finalturnier am 17./18. Januar in Soest

Titelverteidiger: SF Ostinghausen (WL)

Hoppmann-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 27. Dezember

Veranstalter: FC Eiserfeld (KLA)

Titelverteidiger: TSV Weißtal (BL)

Favorit: TSV Weißtal (LL)

Sieger: SG Betzdorf (BL Rheinland)

Hallenstadtmeisterschaft Ahaus (Spielplan online)

Zeitraum: 27. Dezember

Titelverteidiger: FC Ottenstein (KL)

Favorit: Eintracht Ahaus (WL)

Sieger: 1. FC Oldenburg Ahaus (KLB)

Champions Masters (Spielplan online)

Zeitraum: 28. bis 30. Dezember

Titelverteidiger: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)

Favoriten: SV Schmallenberg/Fredeburg, SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Sundern, RW Erlinghausen (alle LL)

Sieger: SV Brilon (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Bielefeld (Spielplan online)

Zeitraum: 27. bis 30. Dezember

Titelverteidiger: SC Hicret Bielefeld (BL)

Favorit: VfL Theesen (WL)

Sieger: SC Hicret Bielefeld (BL)

Hertener Mitternachtscup (Spielplan online)

Zeitraum: 27. Dezember

Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLB)

Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), SV Schermbeck (OL)

Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)

Sieger: FC Marl (LL)

Der große Preis von Borghorst (Spielplan online)

Zeitraum: 23./27./28. Dezember

Veranstalter: Borghorster FC (BL)

Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Favoriten: FC Schüttorf, Vorwärts Wettringen (LL)

Sieger: FC Schüttorf

Hallenstadtmeisterschaft Arnsberg (Spielplan online)

Zeitraum: 27./28. Dezember

Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)

Favorit: SC Neheim (LL)

Sieger: SC Neheim (LL)

WAZ-Pokal (Spielplan online)

Zeitraum: 27. bis 29. Dezember

Veranstalter: TSG Sprockhövel (OL)

Titelverteidiger: TuS Ennepetal (OL) (nimmt diese Mal nicht teil)

Favorit: TSG Sprockhövel (OL)

Sieger: TSG Sprockhövel (OL)

Silvester-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 28. bis 30. Dezember

Veranstalter: SV Heide Paderborn (LL)

Favoriten: Sieben Landesligisten sind am Start.

Titelverteidiger: Hövelhofer SV (LL)

Sieger: SC Borchen (BL)

Kiersper Sparkassen-Pokal (Spielplan online)

Zeitraum: 27. Dezember

Veranstalter: Kiersper SC (BL)

Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)

Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)

Sieger: RSV Meinerzhagen (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Castrop-Rauxel (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Favorit: SV Wacker Obercastrop (WL)

Titelverteidiger: SV Wacker Obercastrop (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Lünen

Zeitraum: 2./3. Januar

Veranstalter: BV Lünen (KLA)

Titelverteidiger: Lüner SV (LL, damals WL)

Favorit: Lüner SV (LL)

Sieger: BV Lünen (KLA)

Werner-Schulze-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 2. Januar

Veranstalter: TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (KLA)

Favoriten: RSV Meinerzhagen (WL), Germania Salchendorf (LL), SC Drolshagen (LL), TSV Weißtal (LL)

Titelverteidiger: SC Drolshagen (LL)

Sieger: FC Altenhof (BL)

Davertpokal (Spielplan online)

Zeitraum: 2. bis 4. Januar

Veranstalter: SV Herbern (BL)

Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Favorit: Westfalia Kinderhaus (WL)

Sieger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Gelsenkirchen (Spielplan online)

Zeitraum: 28. Dezember / 29. Dezember / 3. Januar

Titelverteidiger: SF Bulmke (BL)

Favorit: SSV Buer (WL)

Sieger: SV Horst-Emscher (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Rheine (Spielplan online)

Zeitraum: 3. Januar

Titelverteidiger: SV Mesum (WL)

Favorit: FC Eintracht Rheine (OL)

Sieger: FC Eintracht Rheine (OL)

LZ-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 14. Dezember/4. Januar/18. Januar (Lippische Hallenmeisterschaft der Kreise Lemgo und Detmold)

Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)

Favorit: Post TSV Detmold (LL)

Hohenfelder Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Veranstalter: SC Wiedenbrück (RL)

Titelverteidiger: FSC Rheda (WL)

Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Veranstalter: SV Sodingen (WL)

Titelverteidiger: SV Sodingen (WL)

Sparkassen-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Veranstalter: SpVgg Vreden (OL)

Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)

Joma-Burg-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 2. bis 4. Januar

Veranstalter: SV Dringenberg (BL)

Titelverteidiger: SV Dringenberg (BL)

Provinzial-Sallermann-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Veranstalter: SpVg SW Breckerfeld (KLA)

Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (WL)

Favorit: SpVg Hagen 11 (WL)

Schuster-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 4. Januar

Veranstalter: SV Hüllhorst-Oberbauerschaft

Titelverteidiger: SC Verl U19

Favoriten: SC Herford (LL), FC Bad Oeynhausen (LL), SC Verl U19 (WL)

Werner-Diehl-Gedächtnis-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 4. Januar

Veranstalter: VfB Burbach (KLA)

Titelverteidiger: SSV Allendorf (Kreisoberliga Gießen/Marburg, vergleichbar mit BL)

Hallenstadtmeisterschaft Schwerte (Spielplan online)

Zeitraum: 3. Januar

Titelverteidiger: Holzpfosten Schwerte (KLA)

Sieger: VfL Schwerte (BL)

Röhrtal Charity Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 4. Januar

Veranstalter: TuS Sundern (LL)

Titelverteidiger: SuS Langscheid/Enkhausen (BL)

Glas-Wulfmeier-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 10. Januar

Veranstalter: VfL Schildesche (KLA)

Titelverteidiger: VfL Theesen (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Iserlohn (Spielplan online)

Zeitraum: 3./4. Januar

Titelverteidiger: FC Iserlohn (WL)

Dein-Caravan-Cup (zuvor Einhausmobile-Cup) (Spielplan online)

Zeitraum: 4. Januar

Veranstalter: SG Bockum-Hövel (WL)

Titelverteidiger: ASK Ahlen (BL)

Heeper Hallenturnier (Spielplan online)

Zeitraum: Austragung unbekannt

Veranstalter: SpVgg Heepen (KLA)

Titelverteidiger: KF Kosova Bielefeld (KLA)

Vechte-Cup (Niedersachsen) (Spielplan online)

Zeitraum: 5. - 9. Januar

Veranstalter: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Westfälische Teilnehmer: SV Mesum (WL), SuS Neuenkirchen (WL)

Westheimer Hallenmasters (Spielplan online)

Zeitraum: 9. - 11. Januar

Veranstalter: TV Germania Rhoden (erstmals Austragung in Marsberg)

Titelverteidiger: FC Gütersloh II (BL)

Favoriten: RW Erlinghausen (LL), SC Willingen (Verbandsliga Hessen)

Provinzial-Hegemann-Cup (Spielplan folgt)

Zeitraum: 10. Januar (erstmalige Austragung)

Veranstalter: RSV Meinerzhagen (WL)

Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Bochum (Spielplan online)

Zeitraum: 10./11. Januar, 24./25. Januar

Titelverteidiger: Türkiyemspor Bochum (KLA)

Hallenstadtmeisterschaft Marl (Spielplan online)

Zeitraum: 9. bis 11. Januar

Titelverteidiger: FC Marl (LL)

Favorit: FC Marl (LL)

Hagener Sparkasse-Hallen-Masters (Spielplan folgt)

Zeitraum: 9. bis 11. Januar

Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (LL)

Classic-Cup (Spielplan folgt)

Zeitraum: 10. Januar

Veranstalter: RSV Barntrup (KLA)

Favorit: Post TSV Detmold (LL)

Hallenstadtmeisterschaft Dorsten (Spielplan online)

Zeitraum: 10./11. Januar

Titelverteidiger: SV Schermbeck (OL)

Hallenstadtmeisterschaft Menden (Spielplan folgt)

Zeitraum: 9./10./11. Januar

Veranstalter: BSV Menden (LL)

Titelverteidiger: BSV Menden (LL)

Neujahrs-Cup (Spielplan folgt)

Zeitraum: 11. Januar

Veranstalter: TSV Horn (BL)

Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)

RWM-Sponsoren-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 11. Januar

Veranstalter: SC RW Maaslingen (WL)

Titelverteidiger: SC RW Maaslingen (WL)

PolPublik-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 17. Januar

Veranstalter: TSG Dülmen (LL)

Favorit: GW Nottuln (WL)

Kreishallenmasters Olpe

Zeitraum: 17./18. Januar

Titelverteidiger: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

Suvicom Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 18. Januar

Veranstalter: RSV Listertal (KLA)

Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)

Favorit: RSV Meinerzhagen (WL)

Schauinsland Reisen-Cup (in Gummersbach)

Zeitraum: pausiert nach 2024/25 auch 2025/26

Zuletzt westfälische Teilnehmer: SC Paderborn 07 II, FC Gütersloh (beide RL), FC Schalke 04 (2. BL)

Titelverteidiger: FC Schalke 04 (2. BL)

Kastaniencup

Zeitraum: finden 2025/26 nicht statt

Veranstalter: Cheruskia Laggenbeck (KLA)

Titelverteidiger: Ibbenbürener SpVg (LL)

Burgsteinfurter Hallenturnier

Zeitraum: findet 2025/26 nicht statt

Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)

Titelverteidiger: TSG Dülmen (LL)

LVM-Cup

Zeitraum: findet 2025/26 nicht statt

Veranstalter: Vorwärts Wettringen (LL)

Titelverteidiger: SuS Neuenkirchen (WL)

___

Jetzt Turnierverwalter werden! Ihr wollt das Turnier live tickern und das Geschehen begleiten? Dann meldet euch bei uns. Wir tragen euch als Turnierverwalter ein. Damit erhaltet ihr die Rechte, um beim Turnier die Gruppenphase und die weiteren Runden anzulegen, die Mannschaften und Torschützen einzutragen, um bestmögliche Statistiken vom Turnier zu erhalten. Dazu könnt ihr auch alle Spiele tickern, dafür gibt es wie gewohnt Prämienpunkte, die ihr dann einlösen könnt. Wer sein Turnier bei FuPa selbst verwalten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze E-Mail an westfalen@fupa.net. Wir melden uns dann bei euch und erklären alles. Mit FuPa.TV alle Highlights filmen

Kuriose Tore, Kabinettstückchen wie bei Fifa Street, böse Beinschüsse oder Slapstick-Einlagen: Davon gibt es bei Hallenturnieren reichlich. Ihr könnt diese Szenen per Video festhalten und ihnen ein besonderes Andenken bewahren. Dazu könnt ihr die Spiele per FuPa.TV filmen. Das ist seit wenigen Monaten wieder möglich - die Registrierung ist kinderleicht und natürlich kostenfrei. Mehr Infos gibt es hier. Für's Filmen erhaltet ihr ebenfalls Prämienpunkte.

___