Der Budenzauber in Westfalen - die bestbesetzten Hallenturniere

Die ersten Spielpläne liegen vor. Meldet euch unter westfalen@fupa.net, wenn es zu einem Turnier bereits weitere Infos gibt oder euer Turnier mit überkreislicher Beteiligung nicht aufgeführt ist.
FuPa Westfalen hat für euch wie jedes Jahr die große Übersicht der bestbesetzten Hallenturniere:
Zeitraum: finden 2025/26 nicht statt
Veranstalter: Cheruskia Laggenbeck (KLA)
Titelverteidiger: Ibbenbürener SpVg (LL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: Kültürspor Datteln (KLB)
Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)
Zeitraum: 14. Dezember/4. Januar/18. Januar (Lippische Hallenmeisterschaft der Kreise Lemgo und Detmold)
Auslosung am 1. Dezember
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)
Ausber Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 17. - 19. Dezember
Veranstalter: SV RW Alverskirchen (KLB)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: SuS Westenholz (BL)
Titelverteidiger: SF DJK Mastbruch (LL)
LVM-Paul-Everding-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 19. - 21. Dezember
Veranstalter: SC Nienberge (KLA)
Favorit: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Wacker Mecklenbeck (BL)
Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: Fortuna Gronau (KLA)
Titelverteidiger: FC Epe (LL)
Zeitraum: 20./21. Dezember
Veranstalter: Suryoye Verl (KLB)
Titelverteidiger: SC Verl II (OL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: FC 96 Recklinghausen (BL)
Titelverteidiger: FC 96 Recklinghausen (BL)
Burgsteinfurter Hallenturnier
Zeitraum: findet 2025 nicht statt
Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)
Titelverteidiger: TSG Dülmen (LL)
Zeitraum: 23. Dezember
Veranstalter: Teutonia SuS Waltrop (KLA)
Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), Wacker Obercastrop (WL), TuS Eichlinghofen (LL), SV Sodingen (LL)
Titelverteidiger: Wacker Obercastrop (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Haltern
Zeitraum: 26. Dezember
Veranstalter: Concordia Flaesheim (KLA)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)
Hallenstadtmeisterschaft Herten
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)
Haller Kreisblatt-Cup (Spielplan online)
Zeitraum: 26. bis 28. Dezember
Veranstalter: SC Peckeloh (WL)
Titelverteidiger: SC Peckeloh (WL)
Anton-Rehbein-Gedächtnis-Turnier
Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: SVE Heessen (BL)
Titelverteidiger: SVE Heessen (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Münster (Spielplan muss noch erfasst werden)
Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: FC Eiserfeld (KLA)
Titelverteidiger: TSV Weißtal (BL)
Champions Masters (Spielplan online)
Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)
Hallenstadtmeisterschaft Bielefeld (Spielplan online)
Zeitraum: 27. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SC Hicret Bielefeld (BL)
Hertener Mitternachtscup (Spielplan online)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLB)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)
Zeitraum: 27. - 29. Dezember
Veranstalter: Borghorster FC (BL)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Hallenstadtmeisterschaft Arnsberg
Zeitraum: 27./28. Dezember
Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: TuS Ennepetal (OL)
Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Veranstalter: SV Heide Paderborn (LL)
Titelverteidiger: Hövelhofer SV (LL)
Hallenstadtmeisterschaft Castrop-Rauxel
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Wacker Obercastrop (WL)
Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: Kiersper SC (BL)
Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Lünen
Zeitraum: 2./3. Januar
Veranstalter: BV Lünen (KLA)
Titelverteidiger: Lüner SV (LL, damals WL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (KLA)
Titelverteidiger: SC Drolshagen (LL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SV Herbern (BL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Gelsenkirchen
Zeitraum: 28. Dezember / 29. Dezember / 3. Januar
Titelverteidiger: SF Bulmke (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Rheine
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Mesum (WL)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SC Wiedenbrück (RL)
Titelverteidiger: FSC Rheda (WL)
Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SV Sodingen (WL)
Titelverteidiger: SV Sodingen (WL)
Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SpVgg Vreden (OL)
Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)
Zeitraum: 2. - 4. Januar
Veranstalter: SV Dringenberg (BL)
Titelverteidiger: SV Dringenberg (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Iserlohn
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: FC Iserlohn (WL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SV Hüllhorst-Oberbauerschaft
Titelverteidiger: SC Verl U19
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: VfB Burbach (KLA)
Titelverteidiger: SSV Allendorf (Kreisoberliga Gießen/Marburg, vergleichbar mit BL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: Vorwärts Wettringen (LL)
Titelverteidiger: SuS Neuenkirchen (WL)
Hallenstadtmeisterschaft Schwerte
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: Holzpfosten Schwerte (KLA)
Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: TuS Sundern (LL)
Titelverteidiger: SuS Langscheid/Enkhausen (BL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SG Bockum-Hövel (WL)
Titelverteidiger: ASK Ahlen (BL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SpVgg Heepen (KLA)
Titelverteidiger: KF Kosova Bielefeld (KLA)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Letztjährige westfälische Teilnehmer: FC Eintracht Rheine (OL), SV Mesum (WL), SuS Neuenkirchen (WL)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Zeitraum: 9. - 11. Januar
Veranstalter: TV Germania Rhoden (erstmals Austragung in Marsberg)
Titelverteidiger: FC Gütersloh II (BL)
Hallenstadtmeisterschaft Bochum
Zeitraum: 10./11. Januar, 24./25. Januar
Titelverteidiger: Türkiyemspor Bochum (KLA)
Hallenstadtmeisterschaft Dortmund (Spielplan online)
Zeitraum: 20. Dezember, 27./28. Dezember, 2.-4. Januar und 9.-11. Januar
Titelverteidiger: Türkspor Dortmund (OL, damals RL)
Sparkassen Masters (ehemals Warsteiner Masters, Anmeldungen noch möglich)
Zeitraum: 27. Dezember bis 18. Januar
Finalturnier am 17./18. Januar in Soest
Titelverteidiger: SF Ostinghausen (WL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: FC Marl (LL)
Hagener Sparkasse-Hallen-Masters
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (LL)
Hallenstadtmeisterschaft Dorsten
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Schermbeck (OL)
Hallenstadtmeisterschaft Menden
Zeitraum: 10./11. Januar
Veranstalter: BSV Menden (LL)
Titelverteidiger: BSV Menden (LL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: TSV Horn (BL)
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SC RW Maaslingen (WL)
Titelverteidiger: SC RW Maaslingen (WL)
Schauinsland Reisen-Cup (in Gummersbach)
Zeitraum: Austragung unbekannt (hat 2024/25 pausiert)
Zuletzt westfälische Teilnehmer: SC Paderborn 07 II, FC Gütersloh (beide RL), FC Schalke 04 (2. BL)
Titelverteidiger: FC Schalke 04 (2. BL)
Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
___
Ihr wollt das Turnier live tickern und das Geschehen begleiten? Dann meldet euch bei uns. Wir tragen euch als Turnierverwalter ein. Damit erhaltet ihr die Rechte, um beim Turnier die Gruppenphase und die weiteren Runden anzulegen, die Mannschaften und Torschützen einzutragen, um bestmögliche Statistiken vom Turnier zu erhalten. Dazu könnt ihr auch alle Spiele tickern, dafür gibt es wie gewohnt Prämienpunkte, die ihr dann einlösen könnt.
Wer sein Turnier bei FuPa selbst verwalten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze E-Mail an westfalen@fupa.net. Wir melden uns dann bei euch und erklären alles.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden