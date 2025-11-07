 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Philipp Retajski

Der Budenzauber in Westfalen - die bestbesetzten Hallenturniere

Die Hallensaison im westfälischen Amateurfußball wirft ihre Schatten voraus.

Die ersten Spielpläne liegen vor. Meldet euch unter westfalen@fupa.net, wenn es zu einem Turnier bereits weitere Infos gibt oder euer Turnier mit überkreislicher Beteiligung nicht aufgeführt ist.

FuPa Westfalen hat für euch wie jedes Jahr die große Übersicht der bestbesetzten Hallenturniere:

Kastaniencup

Zeitraum: finden 2025/26 nicht statt
Veranstalter: Cheruskia Laggenbeck (KLA)
Titelverteidiger: Ibbenbürener SpVg (LL)

Teamsah-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: Kültürspor Datteln (KLB)
Titelverteidiger: Mengede 08/20 (BL)

LZ-Cup

Zeitraum: 14. Dezember/4. Januar/18. Januar (Lippische Hallenmeisterschaft der Kreise Lemgo und Detmold)
Auslosung am 1. Dezember
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)

Ausber Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 17. - 19. Dezember
Veranstalter: SV RW Alverskirchen (KLB)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Köckerling Cup

Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: SuS Westenholz (BL)
Titelverteidiger: SF DJK Mastbruch (LL)

LVM-Paul-Everding-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 19. - 21. Dezember
Veranstalter: SC Nienberge (KLA)
Favorit: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Wacker Mecklenbeck (BL)

Signal-Iduna-Cup

Zeitraum: 20. Dezember
Veranstalter: Fortuna Gronau (KLA)
Titelverteidiger: FC Epe (LL)

Christmas Cup

Zeitraum: 20./21. Dezember
Veranstalter: Suryoye Verl (KLB)
Titelverteidiger: SC Verl II (OL)

Vest Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: FC 96 Recklinghausen (BL)
Titelverteidiger: FC 96 Recklinghausen (BL)

Burgsteinfurter Hallenturnier
Zeitraum: findet 2025 nicht statt
Veranstalter: SV Burgsteinfurt (LL)
Titelverteidiger: TSG Dülmen (LL)

Foconis-Hallen-Cup

Zeitraum: 23. Dezember
Veranstalter: Teutonia SuS Waltrop (KLA)
Favoriten: SpVgg Erkenschwick (OL), Wacker Obercastrop (WL), TuS Eichlinghofen (LL), SV Sodingen (LL)
Titelverteidiger: Wacker Obercastrop (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Haltern

Zeitraum: 26. Dezember
Veranstalter: Concordia Flaesheim (KLA)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)

Hallenstadtmeisterschaft Herten

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: Vestia Disteln (WL)

Haller Kreisblatt-Cup (Spielplan online)

Zeitraum: 26. bis 28. Dezember
Veranstalter: SC Peckeloh (WL)
Titelverteidiger: SC Peckeloh (WL)

Anton-Rehbein-Gedächtnis-Turnier

Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: SVE Heessen (BL)
Titelverteidiger: SVE Heessen (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Münster (Spielplan muss noch erfasst werden)

Zeitraum: 26. bis 30. Dezember
Veranstalter: 1. FC Gievenbeck (OL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Hoppmann-Cup

Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: FC Eiserfeld (KLA)
Titelverteidiger: TSV Weißtal (BL)

Champions Masters (Spielplan online)

Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)

Hallenstadtmeisterschaft Bielefeld (Spielplan online)

Zeitraum: 27. bis 30. Dezember
Titelverteidiger: SC Hicret Bielefeld (BL)

Hertener Mitternachtscup (Spielplan online)

Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: DJK SpVgg Herten (KLB)
Titelverteidiger: TuS Haltern (BL, damals LL)

Der große Preis von Borghorst

Zeitraum: 27. - 29. Dezember
Veranstalter: Borghorster FC (BL)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Hallenstadtmeisterschaft Arnsberg

Zeitraum: 27./28. Dezember
Titelverteidiger: SV Hüsten 09 (BL)

WAZ-Pokal

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: TuS Ennepetal (OL)

Silvester-Cup

Zeitraum: 28. bis 30. Dezember
Veranstalter: SV Heide Paderborn (LL)
Titelverteidiger: Hövelhofer SV (LL)

Hallenstadtmeisterschaft Castrop-Rauxel

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Wacker Obercastrop (WL)

Kiersper Hallenturnier

Zeitraum: 27. Dezember
Veranstalter: Kiersper SC (BL)
Titelverteidiger: Kiersper SC (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Lünen

Zeitraum: 2./3. Januar
Veranstalter: BV Lünen (KLA)
Titelverteidiger: Lüner SV (LL, damals WL)

Werner-Schulze-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf (KLA)
Titelverteidiger: SC Drolshagen (LL)

Davertpokal

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SV Herbern (BL)
Titelverteidiger: Westfalia Kinderhaus (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Gelsenkirchen

Zeitraum: 28. Dezember / 29. Dezember / 3. Januar
Titelverteidiger: SF Bulmke (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Rheine

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Mesum (WL)

Hohenfelder Cup

Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SC Wiedenbrück (RL)
Titelverteidiger: FSC Rheda (WL)

Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal

Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SV Sodingen (WL)
Titelverteidiger: SV Sodingen (WL)

Sparkassen-Cup

Zeitraum: 3./4. Januar
Veranstalter: SpVgg Vreden (OL)
Titelverteidiger: SpVgg Vreden (OL)

Joma-Burg-Cup

Zeitraum: 2. - 4. Januar
Veranstalter: SV Dringenberg (BL)
Titelverteidiger: SV Dringenberg (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Iserlohn

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: FC Iserlohn (WL)

Schuster-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SV Hüllhorst-Oberbauerschaft
Titelverteidiger: SC Verl U19

Werner-Diehl-Gedächtnis-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: VfB Burbach (KLA)
Titelverteidiger: SSV Allendorf (Kreisoberliga Gießen/Marburg, vergleichbar mit BL)

LVM-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: Vorwärts Wettringen (LL)
Titelverteidiger: SuS Neuenkirchen (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Schwerte

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: Holzpfosten Schwerte (KLA)

Röhrtal Charity Cup

Zeitraum: 4. Januar
Veranstalter: TuS Sundern (LL)
Titelverteidiger: SuS Langscheid/Enkhausen (BL)

Einhausmobile-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SG Bockum-Hövel (WL)
Titelverteidiger: ASK Ahlen (BL)

Heeper Hallenturnier

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SpVgg Heepen (KLA)
Titelverteidiger: KF Kosova Bielefeld (KLA)

Vechte-Cup (Niedersachsen)

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)
Letztjährige westfälische Teilnehmer: FC Eintracht Rheine (OL), SV Mesum (WL), SuS Neuenkirchen (WL)
Titelverteidiger: FC Schüttorf (LL Niedersachsen)

Westheimer Hallenmasters

Zeitraum: 9. - 11. Januar
Veranstalter: TV Germania Rhoden (erstmals Austragung in Marsberg)
Titelverteidiger: FC Gütersloh II (BL)

Hallenstadtmeisterschaft Bochum

Zeitraum: 10./11. Januar, 24./25. Januar
Titelverteidiger: Türkiyemspor Bochum (KLA)

Hallenstadtmeisterschaft Dortmund (Spielplan online)

Zeitraum: 20. Dezember, 27./28. Dezember, 2.-4. Januar und 9.-11. Januar
Titelverteidiger: Türkspor Dortmund (OL, damals RL)

Sparkassen Masters (ehemals Warsteiner Masters, Anmeldungen noch möglich)

Zeitraum: 27. Dezember bis 18. Januar
Finalturnier am 17./18. Januar in Soest
Titelverteidiger: SF Ostinghausen (WL)

Hallenstadtmeisterschaft Marl

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: FC Marl (LL)

Hagener Sparkasse-Hallen-Masters

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SpVg Hagen 11 (LL)

Hallenstadtmeisterschaft Dorsten

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SV Schermbeck (OL)

Hallenstadtmeisterschaft Menden

Zeitraum: 10./11. Januar
Veranstalter: BSV Menden (LL)
Titelverteidiger: BSV Menden (LL)

Neujahrs-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: TSV Horn (BL)
Titelverteidiger: Post TSV Detmold (LL)

RWM-Sponsoren-Cup

Zeitraum: Austragung unbekannt
Veranstalter: SC RW Maaslingen (WL)
Titelverteidiger: SC RW Maaslingen (WL)

Schauinsland Reisen-Cup (in Gummersbach)

Zeitraum: Austragung unbekannt (hat 2024/25 pausiert)
Zuletzt westfälische Teilnehmer: SC Paderborn 07 II, FC Gütersloh (beide RL), FC Schalke 04 (2. BL)
Titelverteidiger: FC Schalke 04 (2. BL)

Kreishallenmasters Olpe

Zeitraum: Austragung unbekannt
Titelverteidiger: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

___

Jetzt Turnierverwalter werden!

Ihr wollt das Turnier live tickern und das Geschehen begleiten? Dann meldet euch bei uns. Wir tragen euch als Turnierverwalter ein. Damit erhaltet ihr die Rechte, um beim Turnier die Gruppenphase und die weiteren Runden anzulegen, die Mannschaften und Torschützen einzutragen, um bestmögliche Statistiken vom Turnier zu erhalten. Dazu könnt ihr auch alle Spiele tickern, dafür gibt es wie gewohnt Prämienpunkte, die ihr dann einlösen könnt.

Wer sein Turnier bei FuPa selbst verwalten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze E-Mail an westfalen@fupa.net. Wir melden uns dann bei euch und erklären alles.

Mit FuPa.TV alle Highlights filmen

Kuriose Tore, Kabinettstückchen wie bei Fifa Street, böse Beinschüsse oder Slapstick-Einlagen: Davon gibt es bei Hallenturnieren reichlich. Ihr könnt diese Szenen per Video festhalten und ihnen ein besonderes Andenken bewahren. Dazu könnt ihr die Spiele per FuPa.TV filmen. Das ist seit wenigen Monaten wieder möglich - die Registrierung ist kinderleicht und natürlich kostenfrei. Mehr Infos gibt es hier. Für's Filmen erhaltet ihr ebenfalls Prämienpunkte.
___

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

Aufrufe: 07.11.2025, 09:30 Uhr
redAutor