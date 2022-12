Der Budenzauber beginnt mit dem Wolbert- Cup Ab morgen Budenzauber beim SV Olympia Uelsen

Nach langer Pause rollt endlich wieder der Ball in den Grafschafter Hallen. Den Auftakt des Budenzaubers macht morgen der Wolbert- Cup des SV Olympia Uelsen.

In der kommenden Woche läutet das Niedergrafschafter Hallenfußballturnier um den Wolbert Cup des Autohauses Wolbert aus Uelsen traditionell die Grafschafter Hallenfußballsaison ein.

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause ist die

Vorfreude auf den Hallenkick beim Veranstalter und den Spielern riesig. Bereits zum 27. Mal

treten in der Woche vor Weihnachten in der Wilsumer Sporthalle 12 Mannschaften an, um

den begehrten Pokal und die 300€ Siegprämie des vom Förderverein Uelsener Fußballfreude

organisierten Hallenspektakels zu erspielen.

Der erste Anpfiff des mit Spannung erwarteten Hallenturniers, das gleichzeitig eine erste

Standortbestimmung der Mannschaften für die Hallensaison bietet, erfolgt am Montag, dem

19.12. um 19:00 Uhr mit der Partie der Mannschaft des Ausrichters und Titelverteidigers

Olympia Uelsen gegen die Vertretung von Grenzland Laarwald. Weiterhin wurden dieser

Gruppe die Teams von SV Esche, Borussia Neuenhaus, GSV Ringe-Neugnadenfeld und SV

Hoogstede zugelost.