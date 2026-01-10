 2026-01-09T09:36:09.492Z

Der BSV Schüren schlägt den ASC 09 und gewinnt die HSM Dortmund

40. Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft

Acht Mannschaften kämpfen heute um den innerhalb der Stadtgrenzen höchst prestigeträchtigen Titel.

Viertelfinale

Heute, 16:00 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
6
n.E.
5
Abpfiff
TuS Eichlinghofen (LL) - Westfalia Huckarde (BL) 6:5 n. A. (0:0)

Achtmeterschießen: Westerheide verschießt, Gondrum trifft, Atalay trifft,
Klecz trifft, Mendes trifft, Rütten trifft, Geist trifft, Karunaratna verschießt,
Nagel trifft, Striewski trifft, Großkreutz trifft, Stiller trifft, Yüksel verschießt,
Hammelstein verschießt, Fibbe trifft, Dökmeci verschießt

Heute, 16:25 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
2
1
Abpfiff
SV Westrich (BL) - SV Brackel 06 (LL) 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Ziegelmeir (5.), 2:0 Thormann (11.), 2:1 Mert (17.)

Heute, 16:50 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
3
1
Abpfiff
BSV Schüren (WL) - Mengede08/20 (BL) 3:1 (2:1)
Tore: 1:0 Et (1.), 2:0 Keskinkilic (5.), 2:1 A. Alabar (10./Achtmeter), 3:1 Selkos (16.)

Heute, 17:15 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
4
1
Abpfiff
ASC 09 Dortmund (OL) - FC Roj (LL) 4:1 (0:1)
Tore: 0:1 Z. Radojcic (7.), 1:1 Urban (12.), 2:1 Opoku (17.), 3:1 Rausch (20./Achtmeter), 4:1 Rausch (20.)

Halbfinale

Heute, 18:05 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
3
n.E.
6
Abpfiff

TuS Eichlinghofen - SV Westrich 3:6 n. A. (2:2, 1:1)
Tore: 1:0 Geist (8.), 1:1 Meißner (9./Achtmeter), 2:1 Westerheide (20.), 2:2 Y. Tielker (20.)
Achtmeterschießen: Ziegelmeir trifft, Westerheide verschießt, Meißner trifft, Atalay verschießt, Thormann trifft, Mendes trifft, Liskunov trifft

Heute, 18:30 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
8
n.E.
7
Abpfiff

BSV Schüren - ASC 09 Dortmund 8:7 n. A. (3:3, 2:1)
Tore: 1:0 Et (1.), 2:0 Et (5.), 2:1 Warschewski (6.), 2:2 Zimmermann (14.), 2:3 Kehl (19.), 3:3 Brümmer (20.)
Achtmeterschießen: 4:3 Münzel, 4:4 Rausch, 5:4 Brümmer, 5:5 Urban, 6:5 Et, 6:6 Friedrich, 7:6 Keskinkilic, 7:7 Kehl, 8:7 Dogan, Sarar verschießt

Spiel um Platz 3

Heute, 19:20 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
0
n.E.
2
Abpfiff

TuS Eichlinghofen - ASC 09 Dortmund 0:2 n. A.
Achtmeterschießen: Fibbe verschießt, 0:1 Warschewski, Yüksel verschießt, 0:2 Zimmermann, Veigas Mendes verschießt, Friedrich verschießt, Nagel verschießt

Finale

Heute, 19:45 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
0
1
Abpfiff

SV Westrich – BSV Schüren 0:1 (0:0)
Tor: 0:1 Dogan (15.)

