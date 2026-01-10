Der BSV Schüren schlägt den ASC 09 und gewinnt die HSM Dortmund

Acht Mannschaften kämpfen heute um den innerhalb der Stadtgrenzen höchst prestigeträchtigen Titel.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Viertelfinale
Achtmeterschießen: Westerheide verschießt, Gondrum trifft, Atalay trifft,
Klecz trifft, Mendes trifft, Rütten trifft, Geist trifft, Karunaratna verschießt,
Nagel trifft, Striewski trifft, Großkreutz trifft, Stiller trifft, Yüksel verschießt,
Hammelstein verschießt, Fibbe trifft, Dökmeci verschießt
Halbfinale
TuS Eichlinghofen - SV Westrich 3:6 n. A. (2:2, 1:1)
Tore: 1:0 Geist (8.), 1:1 Meißner (9./Achtmeter), 2:1 Westerheide (20.), 2:2 Y. Tielker (20.)
Achtmeterschießen: Ziegelmeir trifft, Westerheide verschießt, Meißner trifft, Atalay verschießt, Thormann trifft, Mendes trifft, Liskunov trifft
BSV Schüren - ASC 09 Dortmund 8:7 n. A. (3:3, 2:1)
Tore: 1:0 Et (1.), 2:0 Et (5.), 2:1 Warschewski (6.), 2:2 Zimmermann (14.), 2:3 Kehl (19.), 3:3 Brümmer (20.)
Achtmeterschießen: 4:3 Münzel, 4:4 Rausch, 5:4 Brümmer, 5:5 Urban, 6:5 Et, 6:6 Friedrich, 7:6 Keskinkilic, 7:7 Kehl, 8:7 Dogan, Sarar verschießt
Spiel um Platz 3
TuS Eichlinghofen - ASC 09 Dortmund 0:2 n. A.
Achtmeterschießen: Fibbe verschießt, 0:1 Warschewski, Yüksel verschießt, 0:2 Zimmermann, Veigas Mendes verschießt, Friedrich verschießt, Nagel verschießt
Finale
SV Westrich – BSV Schüren 0:1 (0:0)
Tor: 0:1 Dogan (15.)