Der BSV Rehden setzt sein Ausrufezeichen in Wolfenbüttel

Der BSV Rehden hat zum Ende der Hinrunde ein wichtiges Zeichen gesetzt. Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim MTV Wolfenbüttel fuhr die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic nicht nur drei Punkte ein, sondern feierte auch das erste Pflichtspiel ohne Gegentor in dieser Saison. „Das große Ziel, endlich mal zu Null zu spielen, haben wir heute erreicht“, sagte Arambasic nach dem Spiel – ein Satz, der die Bedeutung dieses Auftritts gut einfängt.

Seine Mannschaft begann selbstbewusst, kontrollierte das Geschehen und bestimmte die ersten zwanzig Minuten. Doch Wolfenbüttel überraschte Rehden mit einer tiefstehenden Fünferkette, auf die man so nicht vorbereitet war. „Damit hatten wir nicht gerechnet, da hat mich Deniz etwas überrascht“, erklärte Arambasic. Dennoch blieb Rehden klarer und geduldiger in der Anlage. Nur einmal wurde es wirklich brenzlig, als der MTV über rechts durchbrach. „Einmal muss Pascal überragend reagieren – das war wichtig“, so der Trainer.

Das 1:0 fiel nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld: Beytullah Özer brachte den Ball präzise an den zweiten Pfosten, Eric Anozie traf volley. „Eric hat zuletzt einige große Chancen liegen lassen – umso schöner, dass er heute das wichtige 1:0 macht“, lobte Arambasic.

Im zweiten Durchgang wurde das Rehdener Spiel klarer strukturiert. „Wir haben in der Halbzeit klar besprochen, wie wir den Gegner knacken. Über die Flügel wurden wir viel gefährlicher, das hat man sofort gemerkt.“ Die Mannschaft setzte die Vorgaben konsequent um und kam zu mehreren guten Möglichkeiten.

Rehden blieb stabil, konzentriert und ließ dem Gegner kaum noch Raum. „Wir haben Wolfenbüttel nicht in ihre Umschaltmomente gelassen, waren sehr konzentriert im Aufbau und haben fast nichts zugelassen. Das war erwachsen gespielt.“

Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Nach einem Ballgewinn setzte Nick Kaperkon Noah Wallenßus in Szene, der sich im Strafraum behauptete und zum 0:2 traf. „Noah setzt spät noch einen drauf – genau das brauchen wir in solchen Spielen“, kommentierte Arambasic.

Besonders freute sich der Trainer über die Rückkehr eines lange verletzten Spielers: „Ich freue mich extrem für Max Kummer. Das war sein erstes Pflichtspiel nach langer Verletzung – und er hat das richtig gut gemacht. Er ist endlich wieder fit und wird uns absolut weiterhelfen.“ Auch David Lučić nähert sich einem Comeback: „Zur Rückrunde wird er seine ersten Einsätze bekommen, wenn alles normal läuft.“

Rehden schließt die Hinrunde mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 25:21 auf Platz zehn ab. Für Arambasic ein Zeichen, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist: „Wir haben jetzt mehrere ordentliche Auftritte geliefert. Wenn wir dieses Niveau konstant halten, werden wir weiter punkten.“

Am kommenden Freitag geht es weiter – auswärts beim SV Meppen U23. Zwei Tage Pause hat er der Mannschaft gegönnt. „Die Jungs haben sich das verdient – und ich habe schon gesehen, dass sie den Abend genießen wollen“, sagte Arambasic mit einem Grinsen.

Der Trend spricht für Rehden. Und das 2:0 in Wolfenbüttel war mehr als nur ein Sieg – es war ein Versprechen.

MTV Wolfenbüttel – BSV Schwarz-Weiß Rehden 0:2

MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Blerian Halimi, Felix Lange, Antonio Diana, Jonas Klöppelt (80. Noah Dominik Mook), Nils Göwecke, Niklas Richter, Phil Brand, Akram-Dine Mohamadou (88. Fabian Henke), Oliwier Bosacki (46. Marvin Oktay) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Pascal Wiewrodt, Oleksii Mazur (46. Henri Malik Euwi), Eric Anozie, Nikita Marusenko, Dominik Klann, Beytullah Özer (75. Max Kummer), Luis-Felipe Monteiro (87. Inwoo Choi), Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus, Elias Beck (75. Nick Kaperkon) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Nick Bichler - Zuschauer: 194

Tore: 0:1 Eric Anozie (75.), 0:2 Noah Wallenßus (90.+2)