Der BSV Rehden schlägt sich in Lüneburg selbst

Es war ein Oberliga-Abend, wie er für den BSV Rehden symptomatisch ist in dieser noch jungen Saison: gutes Spiel, starke Offensivaktionen, viel Kontrolle – und am Ende dennoch keine Punkte. Beim 2:3 (1:2) gegen Aufsteiger LSK Hansa Lüneburg erzielte Torjäger Noah Wallenßus erneut einen Doppelpack, doch drei Gegentreffer nach Standards, Stellungsfehlern und Ballverlusten verhinderten ein besseres Ergebnis. Die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic verpasst es damit, ihren Aufwärtstrend zu bestätigen.

Schon vor Anpfiff hatte das Spiel einen chaotischen Auftakt: Ein Unwetter hatte den Rasen der Sülzwiesen unter Wasser gesetzt, die Partie stand lange auf der Kippe. Erst durch den Einsatz zahlreicher Helfer des Heimvereins konnte das Spielfeld bespielbar gemacht werden. Mit rund einer Stunde Verspätung pfiff Schiedsrichter Mika Jungclaus dann schließlich an – und der BSV kam zunächst gut ins Spiel.

Rehden kontrollierte die Partie frühzeitig, ließ Lüneburg kaum zur Entfaltung kommen und setzte über die Flügel immer wieder Nadelstiche. Bereits in der Anfangsphase boten sich erste Chancen: Inwoo Choi zwang LSK-Keeper Haris Zlomusica zur Parade, auch André Ndiaye ließ eine gute Möglichkeit liegen. In der 32. Minute fiel dann das überfällige 0:1: Eine punktgenaue Flanke von Eric Anozie köpfte Noah Wallenßus technisch stark ins lange Eck – sein siebter Saisontreffer.

Doppelschlag Lüneburg – aus dem Nichts

Die Führung brachte jedoch keine Ruhe ins Spiel der Gäste. Stattdessen reichten Lüneburg zwei Aktionen, um die Partie noch vor der Pause zu drehen. Erst stocherte Torjäger Malte Meyer den Ball nach einer Ecke über die Linie (35.), dann verwandelte der Angreifer nach einem diskussionswürdigen Elfmeterpfiff zur Führung (42.). Zuvor war Serkan Temin im Strafraum zu spät gekommen – eine Aktion, die Trainer Arambasic als „mindestens strittig“ bezeichnete.

„Ein Spiel, das wir im Griff hatten, war plötzlich weg – das ist aktuell unser größtes Problem“, haderte der BSV-Coach.

Ballverluste, Gegentor, vergebene Ausgleichschancen

Nach der Pause agierte Rehden zunächst zu passiv, verlor im Spielaufbau an Präzision – und leistete sich den nächsten folgenschweren Fehler. Kapitän Julian Wolff ließ sich im Mittelfeld den Ball abnehmen, Lüneburg spielte direkt tief, und der eingewechselte Jona-Heiko Prigge traf mit Übersicht zum 3:1 (65.). Spätestens jetzt war klar: Auch an diesem Tag würde es für Rehden ein hartes Stück Arbeit, überhaupt noch zurückzukommen.

Doch Rehden bäumte sich auf. Wallenßus, der unermüdlich rackerte, wurde nach Zuspiel von Özer vom Torwart gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte der Rehdener Stürmer selbst zum Anschluss (82.). Es war bereits sein achter Saisontreffer im siebten Spiel. In der Schlussphase drückte der BSV auf den Ausgleich, doch weitere klare Chancen blieben Mangelware. Und so ging eine Partie verloren, in der es dem Gast einmal mehr nicht an Einsatz, sondern an defensive Klarheit mangelte.

Stimmen und Einordnung

Trainer Kristian Arambasic fand nach der Partie deutliche Worte:

„Wenn du auswärts zwei Tore machst, muss das für einen Punkt reichen. Wir haben aktuell kein Problem in der Offensive – aber wir kassieren Gegentore, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Das ist sehr ärgerlich.“

Er forderte eine „deutlich bessere Verteidigung gegen den Ball“ und kritisierte die wiederholten Aussetzer im Spielaufbau. „Wir haben uns in dieser Saison bislang fast alle Gegentore selbst eingehandelt. Das müssen wir ganz schnell abstellen.“

Ausblick: Wilhelmshaven wartet

Am kommenden Samstag (20. September, 14:00 Uhr) trifft der BSV im Heimspiel auf den SV Wilhelmshaven – ein Team, das sich in dieser Saison bislang in der Spitzengruppe behauptet. Für Rehden wird es eine echte Herausforderung – und gleichzeitig die Chance, eine Reaktion zu zeigen.

Lüneburger Sport-Klub Hansa – BSV Schwarz-Weiß Rehden 3:2

Lüneburger Sport-Klub Hansa: Haris Zlomusica, Nico Hübner, Raphael Thinius, Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze (85. Nick Tappe), Tomek Pauer, Leon Perera (76. Per Lasse Schmidt), William Monteiro Magnus Francisco, Malte Meyer (60. Jona Prigge), Tjark Dörr (46. Paul Knacke) - Trainer: Tarek Gibbah

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Serkan Temin, Julian Wolff (67. Nick Kaperkon), Takang Anubodem, André Nicolas N'Diaye (60. Henri Malik Euwi), Inwoo Choi, Dominik Klann (80. Javier Alejandro Jimenez Paris), Luis-Felipe Monteiro, Noah Wallenßus, Niklas Bär (50. Beytullah Özer) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Mika Jungclaus - Zuschauer: 420

Tore: 0:1 Noah Wallenßus (32.), 1:1 Malte Meyer (35.), 2:1 Malte Meyer (42. Foulelfmeter), 3:1 Jona Prigge (65.), 3:2 Noah Wallenßus (82. Foulelfmeter)