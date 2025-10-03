Der BSV kann sich auf seine Offensive verlassen !

BSV Halle Ammendorf gegen 1.FC Bitterfeld Wolfen 3:2 (2:1) Im Spitzenspiel konnten die Ammendorfer Fans schon nach 2' jubeln. Laurenz Hoffmann spielte aus der eigenen Hälfte einen Pass in die Tiefe, den erlief Dominic Winkler und lief allein auf das Bitterfelder Tor zu. Aus 15 Meter schoß er Hermann im Bitterfelder Tor an, konnte aber im Nachschuß die Führung erzielen. Nur 5' später jubelten die Fans wieder, als Laurenz Hoffmann am Strafraum den Ball aus der Luft runter nahm, sich drehte und abzog,2:0 unhaltbar ins Eck. Von dem 0:2 liessen sich die Bitterfelder nicht beeindrucken. Der BSV machte dann ab der 20' den Fehler, den zwei Tore Vorsprung zu verwalten. Der Gast kam besser ins Spiel. Erst ging Hlyrianyi's Abschluß rechts, dann Hadamschik's links knapp am Tor vorbei.(21 u.27') In der 30' traf Gründling aus 8 Metern die Latte und 1' später versemmelte Hlyrianyi aus 5 Metern, drüber. Die 2 Tore Führung wackelte gehörig. In der 38' dann ein unnötiger Strafstoß. Vincent Dabel foulte Gründling, als dieser vom Tor weg lief. Hoffmann verwandelte sicher zum Anschluß. Die Ammendorfer waren etwas geschockt. Die Chance zum Ausgleich vergab Ludwig, als er in der 43' auf der Torlinie an einer Eingabe von Gründling vorbei rutschte. Die Ammendorfer brachten den knappen Vorsprung mit Glück in die Halbzeit !