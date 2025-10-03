Der BSV kann sich auf seine Offensive verlassen !

BSV Halle Ammendorf gegen 1.FC Bitterfeld Wolfen 3:2 (2:1)
Im Spitzenspiel konnten die Ammendorfer Fans schon nach 2' jubeln. Laurenz Hoffmann spielte aus der eigenen Hälfte einen Pass in die Tiefe, den erlief Dominic Winkler und lief allein auf das Bitterfelder Tor zu. Aus 15 Meter schoß er Hermann im Bitterfelder Tor an, konnte aber im Nachschuß die Führung erzielen. Nur 5' später jubelten die Fans wieder, als Laurenz Hoffmann am Strafraum den Ball aus der Luft runter nahm, sich drehte und abzog,2:0 unhaltbar ins Eck. Von dem 0:2 liessen sich die Bitterfelder nicht beeindrucken. Der BSV machte dann ab der 20' den Fehler, den zwei Tore Vorsprung zu verwalten. Der Gast kam besser ins Spiel. Erst ging Hlyrianyi's Abschluß rechts, dann Hadamschik's links knapp am Tor vorbei.(21 u.27') In der 30' traf Gründling aus 8 Metern die Latte und 1' später versemmelte Hlyrianyi aus 5 Metern, drüber. Die 2 Tore Führung wackelte gehörig. In der 38' dann ein unnötiger Strafstoß. Vincent Dabel foulte Gründling, als dieser vom Tor weg lief. Hoffmann verwandelte sicher zum Anschluß. Die Ammendorfer waren etwas geschockt. Die Chance zum Ausgleich vergab Ludwig, als er in der 43' auf der Torlinie an einer Eingabe von Gründling vorbei rutschte. Die Ammendorfer brachten den knappen Vorsprung mit Glück in die Halbzeit !
In der 2. Halbzeit hatte Noah Schöneck in der 55' die erste Chance. Er köpfte eine Ecke von Pascal Pannier aus 7 Metern an die Querlatte. Der BSV bekam die Bitterfelder Angriffe über rechts besser in Griff. Hlyrianyi hatte in der 65' eine 100%ige Chance, als er den Ball von Hadaschik 3 Meter vor Janek Elm stehend an diesen nicht vorbei brachte. Janek rettete in Form eines Bodenturners mit einem Spagat in der Luft. Die Bitterfelder waren dem Ausgleich sehr nah, aber in der gleichen Minute zirkelte Pascal Pannier einen Eckball an die Querlatte. Den zurück springenden Ball verwandelte Noah Schöneck aus 10 Metern. Vom rechten Innenpfosten sprang der Ball zum 3:1 ins Netz. Die Bitterfelder liessen nicht locker und kamen in der 81' zum Anschluß. An der Mittellinie verlor Pascal Pannier den Ball, den dann von halbrechts aus 8 Metern Potapenko zwischen Janek Elm und den rechten Pfosten zum 2:3 verwandelte. Die Ammendorfer bekamen nach dem Tor drei Minuten lang keinen Ball, und Sumka fand in der 90+2' in Elm aus kurzer Distanz seinen Meister. Nach 8' verteidigen war Schluß und der BSV 3:2 Sieger! Wenn man neutral ist, hätte das Ergebnis auch für Bi-Wo lauten können. Die Bitterfelder waren bisher die beste Mannschaft in Ammendorf....