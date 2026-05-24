Der BSV Hürtürkel äußert sich zur Insolvenz-Thematik Pressemitteilung des Vereins von Pressemitteilung · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Rabe

Der BSV Hürtürkel nimmt in einer Pressemitteilung Stellung zur aktuellen Sachlage der Insolvenz-Thematik

Der BSV Hürtürkel möchte sich mit dieser Stellungnahme öffentlich zur aktuellen Berichterstattung und Sachlage positionieren und durch Transparenz für Klarheit sorgen. Es ist unstrittig, dass sich die aktuelle Vereinsführung bedauerlicherweise mit Altlasten des Vereins aus vorherigen Geschäftszeiten seit dem Jahr 2015 intensiv auseinandersetzen muss. Für alle an der Thematik beteiligten Personen des Vereins ist dies zweifellos eine unangenehme und missliche Herausforderung, der man sich jedoch pflichtbewusst stellt und die mit dem gebotenen Engagement intensiv bearbeitet wird, obgleich ihre Ursache mutmaßlich durch andere Akteure herbeigeführt wurde.

Die derzeitige Ausgangslage muss rein fachlich, sachlich und juristisch betrachtet werden. Jedwede emotionale Interpretation und Hinzudichtung von Meinungen Dritter sind weder geeignet noch in irgendeiner Form sachdienlich. Es ist de facto korrekt, dass durch das Amtsgericht Charlottenburg infolge der Altlasten ein Eröffnungsverfahren eingeleitet und konsequenterweise ein Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Dieses unter dem Aktenzeichen „3617 IN 11813/25“ geführte und anhängige Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.