Der BSV Halle-Ammendorf kann sich auf seine Offensive verlassen

Der BSV Halle-Ammendorf bleibt in der Verbandsliga oben dran. Mit einem 4:2-Heimerfolg im Spitzenspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen fuhr die Elf von Christian Kamalla den vierten Sieg in der sechsten Partie ein. Der Spielbericht von FuPaner Peter Kluthausen.

Das Spitzenspiel begann furios: Schon in der zweiten Minute konnten die Ammendorfer Fans jubeln. Laurenz Hoffmann spielte aus der eigenen Hälfte einen präzisen Pass in die Tiefe, den Dominic Winkler erlief. Im ersten Versuch scheiterte er noch an Bitterfelds Torhüter Hermann, doch im Nachschuss brachte er den Ball zur frühen Führung über die Linie.

Nur fünf Minuten später legten die Gastgeber nach. Erneut war Hoffmann beteiligt: Am Strafraum nahm er den Ball aus der Luft herunter, drehte sich blitzschnell und schoss unhaltbar ins Eck – 2:0 für Ammendorf.

Trotz des Rückstands zeigte sich Bitterfeld-Wolfen unbeeindruckt. Der BSV verlegte sich nun zu früh aufs Verwalten und ließ den Gegner ins Spiel kommen. Chancen ließen nicht lange auf sich warten: Erst ging ein Abschluss von Hlynianyi knapp rechts vorbei (21.), dann verfehlte Hadaschik nur um Zentimeter das Tor (27.).

In der 30. Minute traf Gründling aus kurzer Distanz die Latte, ehe Hlynianyi nur eine Minute später aus fünf Metern über das Tor schoss. Ammendorfs Zwei-Tore-Führung geriet nun deutlich ins Wanken.

Die Gäste belohnten sich schließlich in der 38. Minute: Nach einem unnötigen Foul von Vincent Dabel an Gründling entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Hoffmann verwandelte sicher zum 1:2-Anschluss. Kurz vor der Pause hätte Bitterfeld sogar ausgleichen können, doch Ludwig verpasste in der 43. Minute eine Hereingabe von Gründling denkbar knapp. Mit Glück rettete Ammendorf die knappe Führung in die Halbzeit.

Chancen auf beiden Seiten nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste große Möglichkeit den Gastgebern. In der 55. Minute köpfte Noah Schöneck eine Ecke von Pascal Pannier an die Querlatte. Doch auch Bitterfeld blieb gefährlich: Hlynianyi scheiterte in der 65. Minute freistehend an Ammendorfs Torhüter Janek Elm, der spektakulär mit einem Spagat rettete.

Im direkten Gegenzug fiel das 3:1: Pannier zirkelte eine Ecke erneut an die Latte, Schöneck reagierte am schnellsten und traf aus zehn Metern. Vom Innenpfosten sprang der Ball ins Netz – die erneute Zwei-Tore-Führung für Ammendorf.

Elm rettet Ammendorf in der Nachspielzeit

Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 81. Minute zum verdienten Anschluss. Nach einem Ballverlust von Pannier an der Mittellinie setzte sich Potapenko durch und verwandelte aus spitzem Winkel zum 2:3.

Nun drückte Bitterfeld auf den Ausgleich. Ammendorf verlor für einige Minuten völlig den Zugriff, und in der Nachspielzeit hatte Sumka noch die große Chance, doch Elm blieb aus kurzer Distanz der Sieger (90.+2).

Nach acht Minuten leidenschaftlicher Abwehrarbeit in der Nachspielzeit rettete der BSV Halle-Ammendorf schließlich den 3:2-Erfolg ins Ziel. Ein neutraler Beobachter hätte das Spiel allerdings auch mit einem Punktgewinn oder gar Sieg für Bitterfeld-Wolfen enden sehen können. Die Gäste waren die bislang stärkste Mannschaft in Ammendorf – doch am Ende blieben die drei Punkte in Halle.

