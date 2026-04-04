" Der BSV Halle- Ammendorf bleibt der Angstgegner des Spitzenreiters"

Der Spitzenreiter fiel erst mal mit " Überhärte" auf. (7' Luib u. 31' Zozulya) Beim ersten richtigen Torschuß mußte Lohmann schon hinter sich greifen. In der 23' konnte sich Laurenz Hoffmann auf der rechten Seite durchsetzten. Spielte sich durch 3 Abwehrspieler durch , um dann mit dem Ball vom Tor weg lief, dann aber aus der Drehung neben den kurzen Pfosten zur Führung traf. Ein Tor, wie man sagt aus dem Nichts !!! Durch die Führung wurden die Ammendorfer besser. In der 34' wollte der Schirie dem Spiel eine andere Wendung geben. Er pfiff einen Elfmeter, der nie einer war. Schon in drr 1. Halbzeit versuchte es Luib schon einmal mit einer Schwalbe. Der SSC kam durch das Elfmetertor wieder ins Spiel (34' Zozulya). Aber zu Chancen kamen sie nicht! So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen, weil Dominic Winklers Treffer in der 45' wegen Foulspiel keine Anerkennung fand. In der 2. Halbzeit hatten die Hallenser mehr vom Spiel.

In der 2. Halbzeit sah es bis zur 60' aus, wie ein Nichtangriffspakt. Aber der BSV wollte mehr, sie waren mit dem 1:1 nicht zufrieden.Ein Foul an der Strafraumlinie, Pysal hatte Pascal Pannier gefoult. Den Ball legte sich Laurenz Hoffmann zurecht und zimmert ihn links in den " Knick" zum 2:1 (70'). Dann bekam Paul Schubert innerhalb von 5'eine gelbrote Karte, die auch mehr als fragwürdig war. Der BSV mußte 20' in Unterzahl über die Bühne bringen. Der SSC wußte mit der zahlenmäßigen Überzahl nicht viel anfangen. Ein Torschuß von Rosner in drr 95' das war Alles .Der BSV konnte nach 96' im Kreis singend feiern.