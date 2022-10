Der BSC Hastedt hat ein neues Trainerteam

Şafak Dinkçi ist neuer Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft des BSC Hastedt. Er wurde am Sonntag, den 16. Oktober 2022, der Mannschaft vorgestellt und folgt damit seinem Vorgänger Dennis Boss, der tags zuvor von seinen Aufgaben entbunden wurde (siehe Pressemitteilung hier). Hier stellen wir ihn und sein neues Trainerteam vor.

Der neue Cheftrainer von Hastedts erster Herrenmannschaft heißt Şafak Dinkçi. Der 50-Jährige wurde der Mannschaft zusammen mit seinem Trainerteam am vergangenen Sonntag erstmals vorgestellt. Zu Zeiten seiner aktiven Spielerkarriere war Şafak Dinkçi beim ATSV Sebaldsbrück aktiv, mit dem er bis in die Bremen-Liga aufgestiegen ist. 2002 gründete er die Ü32 bei der SV Hemelingen, mit der er später zum BSC Hastedt "umzog". Auch heute tritt Hastedts neuer Coach noch regelmäßig aktiv gegen den Ball, er gehört zur Ü50 des ATS Buntentor.

Seine Trainerlaufbahn begann 2006 bei der G-Jugend der SV Hemelingen, wo er unter anderen auch seinen Sohn Eren Dinkçi trainierte, der heute beim SV Werder Bremen in der Bundesliga spielt. Es folgten weitere Trainerstationen bei verschiedenen Jugendmannschaften des TuS Komet Arsten, beim ATS Sebaldsbrück und beim FC Oberneuland.

Şafak Dinkçi bringt nicht nur seine umfangreiche Erfahrung und Expertise mit an den Jakobsberg, sondern auch hochkompetente personelle Verstärkung in Form seines Trainerstabes. Dabei finden sich auch einige am Osterdeich bekannte Gesichter: