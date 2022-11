Der Bröltaler SC klettert weiter Bezirksliga, Staffel 2: Der Bröltaler SC ist richtig gut in Form und gewann auch gegen den SV Bergheim.

Viel knapper die Klasse zu halten, als der Bröltaler SC in der vergangenen Saison, ist kaum möglich. Bis zum letzten Spieltag kämpften fünf Teams in Staffel 2 der Bezirksliga um den Klassenerhalt. Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Germania Oberdrees sprang Bröltal von einem Abstiegsplatz über den Strich und hielt die Klasse. Heute ist klar: Auch bei einer Niederlage hätte der BSC die Klasse gehalten, der eigentliche Absteiger SV Niederbachem klagte erfolgreich gegen den Abstieg - es hätte also nur zwei, statt drei Absteigern geben dürfen.

So oder so: Der Bröltaler SC ist auch in diesem Jahr Bezirksligist und schickt sich an, in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. In den letzten fünf Spielen sammelten die Bröltaler zwölf Punkte ein und sind damit mittlerweile in die obere Tabellenhälfte geklettert.

Auch am Sonntag lief es beim Bezirksligisten aus dem Kreis Sieg. Beim Tabellen-Vorletzten SV Bergheim nahm Bröltal die - durchaus etwas ungewohnte - Favoritenrolle ein, brauchte aber einige Minuten Anlaufzeit. Kurz vor der Pause platzte dann aber der Knoten. Fabian Zinn brachte den BSC mit seinem neunten Saisontor in der 44. Minute in Führung - der Halbzeitstand.