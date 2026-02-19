Der „Braunfelser Weg“: Ein Verein erfindet sich neu Teaser KOL WEST: +++ Vom Absturz in die Fußball-Kreisoberliga zur neuen Identität: Warum sich beim FSV Braunfels strukturell, emotional und sportlich mehr verändert hat als nur die Spielklasse +++ von Redaktion · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Verleiht Fußball-Kreisoberligist FSV Braunfels auf und neben dem Platz viel Stabilität: Fabian Engelhard, der als Teil der sportlichen Leitung, Torwart und Jugendtrainer den „neuen“ FSV Braunfels maßgeblich prägt. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Braunfels. Mitten im Aufstiegskampf und kurz vor dem Restrunden-Start in der Fußball-Kreisoberliga an diesem Donnerstag beim RSV Büblingshausen (19.30 Uhr) ist der FSV Braunfels kaum wiederzuerkennen. „Verglichen mit der Situation von vor fünf Jahren? Das ist ein völlig anderer Verein“, sagt Fabian Engelhard.