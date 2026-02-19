Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der „Braunfelser Weg“: Ein Verein erfindet sich neu
Teaser KOL WEST: +++ Vom Absturz in die Fußball-Kreisoberliga zur neuen Identität: Warum sich beim FSV Braunfels strukturell, emotional und sportlich mehr verändert hat als nur die Spielklasse +++
Braunfels. Mitten im Aufstiegskampf und kurz vor dem Restrunden-Start in der Fußball-Kreisoberliga an diesem Donnerstag beim RSV Büblingshausen (19.30 Uhr) ist der FSV Braunfels kaum wiederzuerkennen. „Verglichen mit der Situation von vor fünf Jahren? Das ist ein völlig anderer Verein“, sagt Fabian Engelhard.