Der Booster zum perfekten Zeitpunkt der Saison

Ähnlich wie einige andere Teams in der Landesklasse 2 hat sich auch Kölleda nach Startschwierigkeiten gefangen. Für Trainer Marco Schmeißer passten Leistung und Ausbeute nicht immer zueinander. Jetzt muss er aber auch personell in die Trickkiste greifen und eine wichtige Säule ersetzen...

Um wen es sich dabei handelt verrät der FSV Trainer direkt, denn es war bereits im Spiel gegen Sömmerda offensichtlich, dass sich sein Kapitän ziemlich quälen musste. In der 70. Minute musste er dann aber beim Stand von 4:0 vom Platz und danach wurde es sogar nochmal eng. "Es wird bei Lucas Pauli vermutlich diesmal nicht reichen, nachdem er im Derby sprichwörtlich "sein letztes Hemd" gegeben hat und bis über die Schmerzgrenze hinaus mit einer Zerrung gespielt hat. Er ist eben ein Fußballverrückter und gibt alles für sein Team. Er wird uns fehlen, aber wir fangen das wieder über die tolle Unterstützung in Verein über die A-Junioren, Zweite und auch mal Dritte ab. Und an Winterverstärkungen arbeiten wir eifrig, dass wir an der Stelle etwas gelassener in die Rückrunde gehen können." so Schmeißer, der seine Mannschaft nun auch bei den Resultaten in der Saison angekommen sieht. "Punktetechnisch sind wir jetzt auf alle Fälle in der Saison angekommen. Bis auf das Bad Tennstedt Spiel waren aber alle Spiele dominant, nur hat eben die Ausbeute etwas gefehlt. Wir haben nach dem schlechten Spiel dort ein wenig die Taktik angepasst und seitdem läuft es nochmal deutlich besser."

Nach den Niederlagen gegen Bad Tennstedt und Dingelstädt kommt nun der nächste Gegner aus dem Eichsfeld, der den Pfefferminzstädtern so gar nicht liegt. Aus den letzten vier Spielen gegen Arenshausen holte Kölleda nur ein Remis, verlor in der Vorsaison beide Spiele mit 1:2. So muss man sich dieses Mal an der Heimstärke messen lassen und die Serie aus drei gewonnenen Spielen auf eigenem Geläuf möglichst ausbauen. Der Aufwind durch den Derbysieg in Sömmerda könnte dabei bewirkten, dass dies unter Umständen auch ohne Stammkapitän gelingen kann, wie Schmeißer sagt. "Der Derbysieg - nach zwei verlorenen Derbys letzte Saison - war natürlich nochmal ein Booster für unsere aktuelle Phase, den wir gerne mitnehmen wollen, vor allem ins kommende Spiel gegen Arenshausen. Auch gegen sie haben wir letzten Saison zweimal nach dominanten Auftritten verloren, weil wir in den wenigen entscheidenden Defensivaktionen nicht richtig bei der Sache waren. Wir sind uns dessen bewusst und wollen es diesmal besser machen."

Gelingt dies dem FSV, könnte es den Fußballfans in Kölleda warm ums Herz werden in den vom Wetter her ungemütlichsten Fußballwochen der Saison.