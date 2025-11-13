Der „Bomber“ aus Oldenburg explodiert gegen Abbehausen

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Eike-Tjark Schmidt hatte einen dieser seltenen Tage, an denen für einen Stürmer einfach alles zusammenläuft. Beim 9:1-Erfolg über den TSV Abbehausen erzielte der Mittelstürmer fünf Treffer innerhalb kürzester Zeit und legte damit den Grundstein für den deutlichen Heimsieg. Im Team hört er auf den Spitznamen „Bomber“ – eine Bezeichnung, die angesichts seiner Physis, seines rechten starken Fußes und seines konsequenten Torabschlusses kaum treffender sein könnte. Der Oldenburger, der im Berufsleben beim Zoll arbeitet und seine fußballerischen Wurzeln beim TV Bunde hat, spricht im Interview über seine Form, den Aufstiegskampf und seine Zukunft.

Eike-Tjark Schmidt: Tatsächlich nicht. Da die Ergebnisse von Abbehausen zuvor meist sehr eng waren, sind wir nicht von einem leichten Spiel ausgegangen.

Das Spiel gegen den TSV Abbehausen war nach einer halben Stunde entschieden. Hand aufs Herz, habt ihr damit gerechnet, dass es so leicht werden würde?

Du hattest offenbar gut gefrühstückt oder wie erklärst du dir deine Form in den ersten vierundzwanzig Minuten, in denen du schon viermal getroffen hattest?

Schmidt: Da kann ich mich nur bei meinen Mitspielern bedanken, die mich gut in Szene gesetzt haben. Ich wurde quasi angeschossen und musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Sportlich sieht es gut aus, gemeinsam mit drei weiteren Teams kämpft ihr um einen Aufstiegsplatz. Was erwartest du in den kommenden Wochen und Monaten?

Schmidt: Wir haben noch zwei schwierige Spiele vor der Brust gegen Frisia Wilhelmshaven und Hude. Wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, sehe ich uns in einer guten Ausgangsposition für die Rückrunde.

Am Sonntag kommt der WSC Frisia – ein ganz anderes Kaliber ...

Schmidt: Auf jeden Fall. WSC Frisia startet immer als absoluter Topfavorit auf die Meisterschaft in die Saison und hat mit Dimitros Ferfelis einen unfassbar guten Stürmer in seinen Reihen. Da müssen wir am Sonntag aufpassen.

Oldenburg war seit fast zwanzig Jahren nicht mehr in der Landesliga. Wäre das der große Traum?

Schmidt: Ich denke, die Landesliga würde einen schon reizen. Aber wenn es nicht klappen sollte, wäre es auch nicht schlimm. Wir schauen als Mannschaft, was kommt, und bleiben tiefenentspannt.

Du bist dreißig Jahre alt – ist ein Ende der Karriere in Sicht oder sagst du: „Wenn die Knochen halten, spiele ich noch viele Jahre“?

Schmidt: Solange ich mich fit fühle, würde ich gerne noch viele Jahre spielen. Schauen wir mal, wie lange meine Knochen noch halten.

Deine Torausbeute seit den Corona-Jahren wirft die Frage auf, ob du in der falschen Liga spielst. Hattest du keine Angebote aus höheren Ligen?

Schmidt: Ich hatte mal ein bis zwei Anfragen aus höheren Ligen. Der Zeitaufwand ist dort aber enorm und ich weiß auch, dass meine Qualität dafür nicht gereicht hätte. Ich hatte bisher immer Glück, dass meine Mitspieler mich super in Szene gesetzt haben.

Könntest du dir vorstellen, noch einmal höherklassig zu spielen?

Schmidt: Ich denke, der Zug ist abgefahren.