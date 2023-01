Der Bocholter Peter Hyballa übernimmt niederländischen Zweitligisten Der 47-Jährige kehrt zu NAC Breda zurück. Zusammen mit Ex-Profi Pierre van Hooijdonk soll der Coach den Traditionsklub zurück in die Eredivisie führen.

Peter Hyballa, der zuletzt bei AS Trencin und Türkgücü München aktiv war, übernimmt als Trainer in den Niederlanden. Der Bocholter kehrt überraschend zu einem Ex-Verein zurück.

„Wir freuen uns über die Verpflichtung von Peter“, sagt Aufsichtsratsmitglied und Ex-Profi Pierre van Hooijdonk. „Er ist aktuell der richtige Mann am richtigen Ort für uns.“ Der ehemalige Stürmer spricht hier auch stellvertretend für Peter Maas, der am 1. Februar als Technischer Direktor zu NAC wechselt. „Bei Hyballa sehen wir eine Arbeitsweise, von der wir glauben, dass sie zur Vereinskultur und zu unserer jungen Gruppe von Spielern passt. Auch Interims-Cheftrainer Ton Lokhoff ist mit Hyballas Ernennung zufrieden", sagte Van Hooijdonk.

Peter Hyballa aus Bocholt hat einen neuen Trainerjob: Der Routinier übernimmt an der Seitenlinie beim niederländischen Zweitligisten NAC Breda, der derzeit auf Tabellenplatz elf steht. Der 47-jährige Deutsche, Nachfolger des kürzlich entlassenen Robert Molenaar, war 2020 bereits für fünf Monate Trainer in Breda, wo er bei Spielern und Publikum beliebt war, nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem damaligen Sportlichen Leiter aber gehen musste.

Der Deutsche freut sich über seine Rückkehr in die Niederlande: „Die Stadt Breda ist mir nie aus dem Kopf gegangen, das ist bekannt, ich habe das nie verheimlicht. Ich fand es wirklich etwas Besonderes, dass Pierre mich für diese Position im Klub angerufen hat“, sagt Hyballa. „Für mich heißt es jetzt sofort Vollgas. Das Erreichen der Playoffs ist das große Ziel und im Pokal weiterzukommen ist natürlich auch sehr wichtig. Ich gehe das gerne an, denn bei NAC ist man in einer solchen Situation nie allein; du hast zu Hause immer ein ganzes Stadion hinter dir, darauf freue ich mich", sagt Hyballa.

Bevor der heute 47-Jährige zum ersten Mal zu NAC kam, trainierte er die ersten Mannschaften von Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen und N.E.C. Nimwegen. Nach seinem Abgang 2020 coachte er unter anderem beim dänischen Esbjerg und AS Trencin in der Slowakei.