Der Blick geht nach vorne: FCKS gewinnt mit Elf der Zukunft – Beurer kalt erwischt

SG Antdorf/Iffeldorf - TSV Benediktbeuern 5:0 (3:0) – Einen „gebrauchten Tag“ nannte TSV-Coach Thomas Neumeier das Aufeinandertreffen mit der Spielgemeinschaft. „Wir haben nichts von dem auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben“, meinte Neumeier nach dem Schlusspfiff. Die Gäste wurden kalt erwischt. Schon nach knapp einer Viertelstunde führten die Hausherren mit 3:0. Denny Krämer (4.), Dominik Podunavac (6.) und Markus Winkler (13.) mit einem verwandelten Elfmeter hatten die Treffer erzielt. Neumeier: „Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden und viele Fehler gemacht.“ Trotzdem nahm der Trainer seine Mannschaft in Schutz: „In den vergangenen Wochen stand das Team stets unter dem Druck, gewinnen zu müssen. Der war diesmal nicht vorhanden, und nach dem schnellen 0:3 war die Messe auch schon gelesen.“ Julian Ludewig (62.) und Johannes Huber (65.) erzielten die weiteren Treffer für die Gastgeber.

Trotz feststehendem Abstieg: FC Kochelsee Schlehdorf holt Sieg mit junger Mannschaft

FC Kochelsee Schlehdorf - ASV Eglfing 3:1 (1:0) – Der Abstieg ist bereits besiegelt, trotzdem lassen die Kicker vom Kochelsee die Köpfe nicht hängen und blicken nach vorne. „Wir haben diesmal eine relativ junge Anfangsformation auf das Feld geschickt, die Burschen sollen Erfahrung sammeln, um die kommende Saison mit einer jungen Mannschaft in Angriff zu nehmen“, erklärt FCKS-Coach Andi Leiß. Schon im ersten Abschnitt waren die Gastgeber besser, ein Treffer wollte jedoch erst kurz vor dem Seitenwechsel gelingen. Max Ryzinski (43.) traf im Anschluss an eine Ecke. Zuvor wurden gute Möglichkeiten nicht genutzt, doch nach Wiederbeginn erhöhte Radoslaw Stempel (66.) auf 2:0. Alles schien in trockenen Tüchern, da konnte Matthias Heringer (85.) mit einem verwandelten Elfmeter noch einmal für Spannung sorgen. Aber auch Christian Syrowatka, der kurz davor eingewechselt worden war, ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und verwandelte souverän. Leiß: „Das Ergebnis geht in Ordnung, wir waren die bessere Mannschaft“.