Der Blick geht nach oben: »Wollen die 20-Punkte-Marke knacken!« 17. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sonntag: Aufsteigerduell in Erlbach +++ Garching empfängt die Junglöwen

Die Vorrunde in der Bayernliga Süd neigt sich dem Ende. Den Abschluss machen am Sonntag der TSV Nördlingen zu Gast in Erlbach sowie der VfR Garching, der den TSV 1860 München II empfängt. Vor allem für die drei Erstgenannten geht es in den letzten Wochen vor der wohlverdienten Winterpause darum, sich für's Frühjahr eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt zu schaffen. Der Blick bei den Münchner Junglöwen hingegen richtet sich nach oben, wie Trainer Frank Schmöller verrät. Es gilt, auch die engen Spiele über 90 Minuten zu Ende zu bringen - und vielleicht gelingt dies ja schon am Sonntag in Garching.