Der Blick geht nach oben Teamcheck Nordhessen: SV Eritrea Kassel 20 von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Futzum Kidane

Der SV Eritrea Kassel 20 geht mit Selbstvertrauen in die neue Saison. Nach einer Spielzeit, mit der der Verein laut Vorstand Futzum Kidane „sehr zufrieden“ war, soll nun der nächste Schritt folgen. Die Mannschaft will nicht nur bestätigen, was sie in der vergangenen Runde gezeigt hat, sondern sich weiter in Richtung obere Tabellenregion entwickeln.

Dabei baut der SV Eritrea vor allem auf eine stabile Grundlage. Defensiv habe die Mannschaft schon in der Vergangenheit überzeugt, nun sei es gelungen, auch im Spiel nach vorne mehr Akzente zu setzen. „Hinten standen wir schon immer recht gut, aber in der Offensive haben wir zuletzt deutlich mehr Lösungen gefunden und sind gefährlicher geworden“, beschreibt Kidane die Entwicklung sinngemäß. Genau daran will das Team anknüpfen. Wunschspieler sollen Abgänge auffangen Die Vorbereitung beginnt Anfang Juli. Große Details zum Programm nennt der Verein nicht, doch die Richtung ist klar: Der Kader soll für die neue Saison konkurrenzfähig aufgestellt werden. Zwar musste der SV Eritrea den Abgang einiger Leistungsträger verkraften, gleichzeitig ist der Klub aber überzeugt, gezielt Qualität dazuzubekommen. „Wir haben wichtige Spieler verloren, konnten dafür aber einige Spieler gewinnen, die wir unbedingt haben wollten“, erklärt Kidane. Namen werden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genannt.

Vellmar als Favorit, Eritrea mit Ambitionen Sportlich formuliert der Verein seine Ambitionen selbstbewusst. Das Ziel sei, „auf jeden Fall oben mitzuspielen“. Der SV Eritrea will sich also nicht mit einer Nebenrolle zufriedengeben, sondern in der Spitzengruppe mitmischen. Als Meisterschaftsfavoriten sieht Kidane den TSV Vellmar. Vor allem dessen kompakte Spielweise macht Eindruck: „Vellmar ist sehr geschlossen und schwer zu bespielen. Sie wirken als Mannschaft sehr stabil“, lautet seine Einschätzung. Über den eigenen Verein hinaus hat Kidane auch ein Thema für den nächsten Kreis- oder Bezirkstag im Blick: weniger spielfreie Wochen. Für Mannschaften sei es wichtig, regelmäßig im Rhythmus zu bleiben – zu viele Unterbrechungen nähmen einer Saison aus seiner Sicht zu oft den Fluss.