Der Blick geht nach Dortmund: Wer kommt im DFB-Pokal nach Großaspach? Der Drittliga-Aufsteiger blickt gespannt auf die Auslosung des DFB-Pokals am Samstag. von sga/red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Bei der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde hofft die SG Sonnenhof Großaspach erneut auf einen großen Gegner. Die Anhänger können am Samstag gemeinsam in der Fautenhau Alm mitfiebern.

Die Vorfreude in Aspach hat wieder diesen besonderen Klang, den nur der DFB-Pokal hervorbringen kann. Am kommenden Samstag, 6. Juni, wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die erste Hauptrunde ausgelost – live übertragen in der ARD-Sportschau. Für die SG Sonnenhof Großaspach ist es mehr als ein formaler Termin. Es ist der Moment, in dem aus sportlichem Erfolg eine neue Geschichte werden kann. Als Vertreter im Amateurtopf darf die SG Sonnenhof Großaspach wie schon im Vorjahr auf einen prominenten Gegner hoffen. Ein großer Name, ein voller Abend, ein Spiel, das über den normalen Rhythmus einer Saison hinausweist: Das ist die Verheißung, die der Pokal für einen Verein wie Großaspach bereithält. Ausgetragen wird die erste Runde am Wochenende vom 21. bis 24. August beziehungsweise am 1. und 2. September in der WIRmachenDRUCK Arena.

Dass dieser Moment gemeinsam erlebt werden kann, passt zur Bedeutung des Anlasses. Die Auslosung wird am Samstag live in der Fautenhau Alm der WIRmachenDRUCK Arena übertragen. Beginn der Ziehung ist um 18 Uhr, das Wirtshaus öffnet bereits um 11.30 Uhr. Für die Anhänger der SG bietet sich damit die Gelegenheit, den Namen des kommenden Gegners nicht allein vor dem Bildschirm, sondern in vertrauter Umgebung und im Kreis Gleichgesinnter zu erfahren. Sportlich hat sich Großaspach diesen Platz auf der Pokalbühne verdient. Vor anderthalb Wochen gewann die SG Sonnenhof Großaspach das Finale gegen den Regionalliga-Ligakonkurrenten Stuttgarter Kickers mit 4:1 und löste damit das Ticket für den DFB-Pokal. Nach dem Durchmarsch von der Oberliga in die 3. Liga wartet nun im August das nächste besondere Kapitel. Schon das Pokalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Vorjahr war ein Fußballfest vor ausverkauftem Haus – auch wenn die Partie sportlich mit 0:4 endete.