Der Bier-Barometer der Rheingau-Taunus-Vereine

Rheingau-Taunus. Im November vergangenen Jahres rückte nach dem Spiel der SG Laufenselden gegen die SG Heftrich/Niederseelbach in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ein Thema in den Fokus, das im Amateurfußball für viele genauso dazugehört wie Tore, Punkte und Tabellenplätze: das Bier nach dem Spiel.

Zum Bier-Barometer

Markus Dick, Sportlicher Leiter der SG Laufenselden, sprach nach der Partie über kleine, aber wichtige Dinge, von denen Amateurvereine leben. „Ärgerlich für uns, dass die Gäste zu beiden Spielen jeweils ihren eigenen Kasten Bier mitbrachten. Wir kleinen Vereine leben auch vom Verkaufsumsatz“, sagte Dick damals. Aus Sicht der SG Heftrich/Niederseelbach stellte sich die Situation allerdings anders dar: Die SG habe im Vorfeld einen aus ihrer Sicht deutlich überhöhten Preis für eine Kiste Bier genannt bekommen. Auf Ablehnung folgte der Hinweis, man solle beim nächsten Mal doch das eigene Bier mitbringen. Genau daran habe sich die SG gehalten – nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus Konsequenz.

In Kooperation mit dem Wiesbadener Kurier haben wir daraufhin alle Vereine aus dem Rheingau-Taunus-Kreis angeschrieben und sie nach ihren angebotenen Biermarken sowie den Einzel- und Kistenpreisen befragt. Was kostet die einzelne Flasche, was kostet die Kiste, welche Sorten werden ausgeschenkt: Den großen Bier-Barometer im RTK lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier. Es gilt: Bitte genießt Alkohol verantwortungsvoll.