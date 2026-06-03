Der Biber Flock Cup 2026 Ein Turnier für alle, nicht nur für die Besten von JFV Biber · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Am Samstag, den 13. Juni 2026, ist es endlich soweit: Der Biber Flock Cup findet erstmals statt. Von 10 bis 16 Uhr verwandelt sich der Sportplatz an der Brake 22 in Beverstedt in eine große Fußballarena für 24 Mannschaften der E-Jugend (Spielform 5+1).

Dieses Turnier ist etwas Besonderes. Es ist nicht einfach ein weiteres Fußballturnier – es ist unser Turnier. Ins Leben gerufen haben wir es mit einer klaren Idee: Eine Plattform für alle, die sonst oft übersehen werden. Wer den Fußballnachwuchs kennt, weiß: Überall geht es um Leistung, um die stärksten Teams, um Siege und Niederlagen. Die großen Turniere sind meist den Spitzenmannschaften vorbehalten. Unsere Kinder aber – sie erleben oft das Gegenteil. Sie spielen in Mannschaften, die nicht ganz so stark sind. Sie gehen von Turnier zu Turnier und haben häufig das Gefühl: Wir verlieren nur. Der Druck ist hoch, die Freude bleibt manchmal auf der Strecke. Dazu kommt: In der heutigen Zeit wird der Fußball schon in jungen Jahren so sehr auf Leistung getrimmt. Die Kinder werden in solchen frühen Jahren schon nur noch gepusht. Dabei vergessen ganz viele Trainer – und leider auch viele Eltern – die Liebe zum Sport, die das Ganze eigentlich ausmacht. Denn ohne diese Liebe zum Sport wirst du diesen Sport nicht ein Leben lang machen. Der Druck, irgendwann vielleicht mal in Zukunft ein bisschen höher zu spielen? Der kommt noch früh genug. Man sollte nicht vergessen: Die Kinder sollen den Spaß am Fußball haben. Sie sollen nicht die Ideale oder Zukunftspläne ihrer Eltern erfüllen müssen.

Nicht die Kinder müssen dafür hinhalten, nur damit sie es irgendwann mal in den leistungsbezogenen und bezahlbaren Fußball schaffen. Mit diesem ständigen Druck nimmt man den Kindern wissentlich ihre Kindheit. Man darf nicht vergessen: Es sind Kinder. Sie sollen Spaß am Sport haben. Alles andere kommt früher oder später mit der Zeit – und zwar dann, wenn die Kinder selbst den Leistungsanspruch umstellen wollen. Nicht den Traum der Eltern leben müssen, unbedingt mal Profi zu werden. Genau hier setzt der BiberFlock Cup an. Unser Turnier soll anders sein. Nicht der Sieger steht im Vordergrund, sondern das Erlebnis. Wir wollen Kindern, die wirklich nicht die allerbesten Spieler sind, aber mit ganzem Herzen Fußball lieben, endlich einmal den Druck nehmen. Kein ständiges „Du musst leistungsbezogen denken“. Stattdessen: Spaß haben, kicken, lachen, dabei sein.

Die Spielstärke unseres Turniers ist bewusst als „Schwach“ ausgewiesen. Das ist kein Makel, sondern ein Programm. Hier geht es nicht um die Frage, wer das stärkste Team ist, sondern darum, dass alle Kinder einen unvergesslichen Tag erleben. Wir wollen, dass sie am Ende nicht mit hängenden Köpfen, sondern mit leuchtenden Augen nach Hause gehen. Dafür sorgt neben dem Fußball auch unsere große Tombola – und hier gibt es eine ganz besondere Regel: Bei uns gibt es keine Nieten! Jedes Kind, dass bei uns ein Los kauft, geht garantiert nicht mit leeren Händen nach Hause. Und sei es nur eine kleine Kleinigkeit – hauptsache, kein Kind steht enttäuscht da. Denn wer bei uns mitmacht, soll sich freuen dürfen. Dazu kommt der Verkauf von Essen und Getränken zu fairen Preisen, damit wirklich alle Familien unbeschwert dabei sein können.