Der BFC Dynamo ist heiß, BFC Preussen kämpft ums Dasein

– Foto: Ralf Seedorff

Nach einer Hinrunde voller Überraschungen beginnt die Rückrunde am 7. und 8. März 2026 mit dem ungewöhnlichen Kontrast aus dominierendem Spitzenreiter und verzweifeltem Schlusslicht. Der BFC Dynamo muss trotz des zweiten Platzes in der Hinrunde in der Liga bleiben, auf der anderen Seite steht der BFC Preussen, dessen Saison durch nachträgliche Wertungen von Niederlagen wegen nicht spielberechtigter Spieler zum Albtraum wurde. Dazwischen liegen neun weitere Teams, die mit unterschiedlichen Aufgaben in das Pflichtspieljahr eingestiegen sind. Während Lokomotive Leipzig, Plauen, Frankfurt und Neubrandenburg noch kein Pflichtspiel absolvierten, feierten der Berliner SC und der FC Förderkader Rene Schneider bereits Siege im Landespokal. Der SFC Stern 1900, Mecklenburg Schwerin, und Hertha 03 Zehlendorf mussten sich in ihren jeweiligen Pokalbegegnungen geschlagen geben. Mit diesen Eindrücken im Gepäck beginnt nun der Kampf um Punkte, denn der Ausgang dieser Liga ist noch längst nicht in Stein gemeißelt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- NOFV-Mitteilung prägt die Rückrunde Mit einer offiziellen Mitteilung des NOFV hat die Rückrunde bereits vor dem ersten Anpfiff eine zusätzliche Brisanz erhalten. In dieser heißt es:

In der A-Junioren-Regionalliga Nordost griff zur Bestimmung der Aufstiegsplätze nach der Hinrunde die Quotientenregel, die auf den Punkteschnitt zum verbindlichen Meldestichtag am 8. Dezember 2025 abstellt. Der Nachwuchs des SV Babelsberg 03 stieg dadurch als Tabellenführer in die bundesweite Nachwuchsebene auf. Auch der SC Borea Dresden hat sich durch den besseren Punkteschnitt zum Meldestichtag einen Platz in der DFB-Nachwuchsliga gesichert. Für den U19-Nachwuchs des BFC Dynamo bedeutet diese Konstellation, dass er trotz der später erreichten Position zwei nach Abschluss der Hinrunde in der Regionalliga Nordost verbleiben muss und hier nun den Platz an der Sonne angreift.

Gleichzeitig hat sich die Situation des BFC Preussen durch nachträgliche Wertungen wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Spieler dramatisch verändert, da die Mannschaft nun vom letzten Tabellenplatz aus um den Klassenerhalt kämpfen muss. ---

Für FC Mecklenburg Schwerin beginnt der Kampf gegen den Abstieg mit einem echten Charaktertest. Die Mannschaft steht als Zehnter unter Druck und hat im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern mit dem 3:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Förderkader gezeigt, dass sie in engen Spielen mithalten kann, aber noch eine Schippe drauflegen muss, um Spiele auf ihre Seite zu ziehen. Auf der anderen Seite steigt der 1. FC Lokomotive Leipzig ohne Pflichtspiel im neuen Jahr in den Ligabetrieb ein und bringt damit eine gewisse Unbekannte mit auf den Platz. Als Vierter reist Lok mit klaren Ambitionen auf die obere Tabellenregion an, muss nach der längeren Pflichtspielpause aber schnell in den Wettkampfmodus finden, um gegen ein Schweriner Team zu bestehen, das aus dem Pokalspiel trotz Niederlage Mut für den Ligastart ziehen will. ---

Morgen, 12:30 Uhr Berliner SC Berliner SC BFC Dynamo BFC Dynamo 12:30 PUSH

Beim Berliner SC ist der Adrenalinschub aus dem Berlin-Pokal noch frisch, nachdem das Team sich mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den SV Empor Berlin durchgesetzt hat. Als aktueller Tabellensechster geht der BSC mit viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel und weiß, dass ein Erfolg gegen den neuen Spitzenreiter den Start in die Rückrunde schlagartig veredeln würde. Der BFC Dynamo reist dagegen als Tabellenführer und mit einem wahren Ausrufezeichen im Gepäck an, denn das 14:0 im Berlin-Pokal gegen den SFC Friedrichshain unterstreicht die Wucht und Effizienz dieser Offensive. Für Dynamo geht es darum, die im Pokal gezeigte Dominanz nun in den Ligalltag zu übertragen und den Platz an der Spitze gegen einen ambitionierten Hauptstadtkonkurrenten zu behaupten, der nichts zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen hat. ---

Morgen, 13:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 13:00 PUSH

Für den BFC Preussen ist dieses Heimspiel weit mehr als nur ein Neustart nach der Winterpause. Nach den nachträglichen Spielwertungen und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz ist die Lage zwar kritisch, aber der klare 4:0-Erfolg im Berlin-Pokal gegen BFC Meteor hat gezeigt, dass die Mannschaft auf dem Platz durchaus in der Lage ist, klare Zeichen zu setzen und sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht geschlagen zu geben. Der FC Förderkader Rene Schneider reist mit einem emotionalen Erfolg im Rücken an, denn im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gelang ein 4:3-Sieg gegen den Ligakonkurrenten FC Mecklenburg Schwerin nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen. Als Tabellenachter liegt Förderkader im dicht gedrängten Mittelfeld und weiß, dass ein Auswärtssieg beim Schlusslicht nicht nur Abstand nach unten schafft, sondern auch ein wichtiges Signal im Ringen um einen sicheren Ligaerhalt senden würde. ---

Auch für den VFC Plauen ist der Rückrundenauftakt der erste Pflichtspieleinsatz im neuen Jahr. Als Tabellensiebter liegt Plauen im Neimandsland zwischen Spitzengruppe und Abstiegszone und kann mit einem Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten im oberen Mittelfeld die eigene Richtung für das Frühjahr definieren. Der 1. FC Frankfurt (Oder) hat als Tabellendritter eine exzellente Ausgangsposition, startet aber ebenfalls ohne vorherige Pflichtspielbelastung in das Fußballjahr. Dieses Duell verspricht, zu einer frühen Standortbestimmung zu werden: Frankfurt will mit einem Auswärtssieg den Druck auf die Spitzenteams erhöhen, während Plauen zeigen möchte, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben möchte. ---

Der Nachwuchs von FC Hertha 03 Zehlendorf geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde und damit aus einer starken Position in dieses Heimspiel. Das 0:2 im Berlin-Pokal gegen den DFB-Nachwuchsliga Teilnehmer Hertha BSC war zwar ein Rückschlag, zeigte aber auch, auf welchem Niveau sich die Mannschaft bereits bewegt und mit welcher Intensität sie sich mit Topgegnern messen kann. Für den 1. FC Neubrandenburg 04 ist es der erste Pflichtspielauftritt im neuen Jahr, dazu direkt beim ärgsten Verfolger des Spitzenreiters. Als Elfter steckt Neubrandenburg tief im Tabellenkeller und steht vor der Aufgabe, vor allem defensiv Stabilität zu finden, um dem druckvollen Zehlendorfer Offensivspiel etwas entgegenzusetzen und vielleicht schon zum Auftakt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen.

---