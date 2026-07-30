 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

Der Bezirkspokal startet: Die Aufgaben der Landesligisten

Ligainternes Duell in Bovenden

von NK · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ian Messerschmidt

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Bezirkspokal Brauns.
VfB Rot-Weiß
Timmerlah
Fort. Oberg
Sonnenberg

Am heutigen Donnerstag startet der Bezirkspokal mit der Partie Leiferde vs. Volkmarode. Während Northeim am Freitag beim Kreisligisten Gleichen ran muss, sind alle Übrigen Landesligisten am Sonntag gefordert. Dabei treffen der Bovender SV und Göttingen 05 direkt mal aufeinander. Wir schauen auf die Paarungen der Landesliga-Vertreter.

Heute, 19:00 Uhr
VfL Leiferde
VfL LeiferdeVfL Leiferde
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
19:00

Heute Abend um 19.00 Uhr startet die Pflichtspielsaison. 24/25 stand man sich zuletzt in der Bezirksliga zwei Mal gegenüber. Beide Duelle konnte Volkmarode knapp für sich entscheiden. Spannung kann erwartet werden.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
15:00

Der SSV Kästorf reist zum Bezirksligisten aus der Staffel 2, Lauingen-Bornum, gegen den man bereits in der ersten Pokalrunde 22/23 antreten musste. Damals gewann Kästorf 3:1 und auch diesmal ist der Landesligist klarer Favorit.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Kästorf-Warmenau
SSV Kästorf-WarmenauSSV Käst./Wa
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
15:00

Fallersleben spielt beim Bezirksliga-Aufsteiger Kästorf-Warmenau. Zuletzt stand man sich 2018 gegenüber. Damals noch in der Wolfsburger Kreisliga, wobei Fallersleben 2:0 gewann.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
15:00

Sportlich wäre auch das Duell zwischen Hillerse und Lupo Martini Wolfsburg ein ligainternes Duell, doch Hillerse erfüllte nicht alle Regularien. Es ist das erste Duell seit 2012. Damals gewann Lupo mit 3:0 im Pokal.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
15:00

Bezirksligist Schwülper und Landesligist Gifhorn standen sich bislang ein Mal in einem Testspiel gegenüber. Im Februar 2025 gewann Gifhorn klar mit 10:2. Ein solches Ergebnis wird am Sonntag wohl eher nicht erwartet.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SVG Oberharz
SVG OberharzSVG Oberharz
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
15:00

Die wohl klarste Favoritenrolle hat der MTV Wolfenbüttel bei der SVG Oberharz aus der 1. Kreisklasse des Nordharzes. Als Absteiger aus der Oberliga wäre alles andere als ein Weiterkommen eine dicke Überraschung.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Blau Gelb Asse
FC Blau Gelb AsseFC BG Asse
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
15:00

Die Freien Turner reisen zu Blau-Gelb Asse, dem Aufsteiger in die Bezirksliga Braunschweig 3. Ein direktes Duell gab es noch nie.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Groß Döhren
FC Groß DöhrenGroß Döhren
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
15:00

Auch Groß-Döhren und Bleckenstedt treffen erstmals aufeinander. Und auch Groß-Döhren ist ein Aufsteiger in die Bezirksliga Braunschweig 3.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Fortuna Oberg
TuS Fortuna ObergFort. Oberg
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf
15:00

Zwischen Fortuna Oberg und dem Lehndorfer TSV kommt es zum Aufsteigerduell. Oberg stieg in die Bezirksliga Braunschweig 2 erstmals auf. Lehndorf ist zurück in der Landesliga.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
15:00

Fortuna Lebenstedt und Bad Harzburg kennen sich dann jedoch sehr gut untereinander. In der abgelaufenen Bezirksliga-Saison stand man sich zwei Mal gegenüber. Beide direkten Duelle gingen mit 2:1 an den Aufsteiger aus Bad Harzburg. Von den letzten acht direkten Duellen konnte Bad Harzburg sieben gewinnen, eines endete Remis.

Morgen, 18:30 Uhr
FC Gleichen
FC GleichenFC Gleichen
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
18:30

Am morgigen Freitag reist Northeim zum Kreisligisten FC Gleichen, gegen den man bereits 24/25 5:3 im Pokal gewann. Mit einem Zwei-Ligen-Unterschied ist die Eintracht klarer Favorit. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
15:00

Auch Landolfshausen/Seulingen und Sparta Göttingen trafen in der vergangenen Saison aufeinander. Beide Duelle gewann der Landesliga-Aufsteiger. Das Spiel in Göttingen sogar klar mit 3:0.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Vfl Olympia Duderstadt 08
Vfl Olympia Duderstadt 08Duderstadt
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
15:00

Die SVG spielt gegen das Überfliegerteam der jüngsten Vergangenheit. Duderstadt 08 war 2022 noch in der zweiten Kreisklasse aktiv und marschierte jüngst aus der 1. Kreisklasse bis in die Bezirksliga. Die SVG sollte also gewarnt sein.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
15:00

Das Kracherspiel der ersten Runde. Der Bovender SV empfängt Göttingen 05. Schon in der vergangenen Saison traf man im Pokal aufeinander. Damals gewannen die 05er mit 3:0. Jedoch gewann der Bovender SV beide Ligaduelle. Alles ist offen.