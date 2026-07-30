Der Bezirkspokal startet: Die Aufgaben der Landesligisten

– Foto: Ian Messerschmidt

Am heutigen Donnerstag startet der Bezirkspokal mit der Partie Leiferde vs. Volkmarode. Während Northeim am Freitag beim Kreisligisten Gleichen ran muss, sind alle Übrigen Landesligisten am Sonntag gefordert. Dabei treffen der Bovender SV und Göttingen 05 direkt mal aufeinander. Wir schauen auf die Paarungen der Landesliga-Vertreter.

Heute Abend um 19.00 Uhr startet die Pflichtspielsaison. 24/25 stand man sich zuletzt in der Bezirksliga zwei Mal gegenüber. Beide Duelle konnte Volkmarode knapp für sich entscheiden. Spannung kann erwartet werden.

Der SSV Kästorf reist zum Bezirksligisten aus der Staffel 2, Lauingen-Bornum, gegen den man bereits in der ersten Pokalrunde 22/23 antreten musste. Damals gewann Kästorf 3:1 und auch diesmal ist der Landesligist klarer Favorit.

Fallersleben spielt beim Bezirksliga-Aufsteiger Kästorf-Warmenau. Zuletzt stand man sich 2018 gegenüber. Damals noch in der Wolfsburger Kreisliga, wobei Fallersleben 2:0 gewann.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TSV Hillerse Hillerse Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 15:00 PUSH

Sportlich wäre auch das Duell zwischen Hillerse und Lupo Martini Wolfsburg ein ligainternes Duell, doch Hillerse erfüllte nicht alle Regularien. Es ist das erste Duell seit 2012. Damals gewann Lupo mit 3:0 im Pokal.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FC Schwülper FC Schwülper MTV Gifhorn MTV Gifhorn 15:00 PUSH

Bezirksligist Schwülper und Landesligist Gifhorn standen sich bislang ein Mal in einem Testspiel gegenüber. Im Februar 2025 gewann Gifhorn klar mit 10:2. Ein solches Ergebnis wird am Sonntag wohl eher nicht erwartet.

Die wohl klarste Favoritenrolle hat der MTV Wolfenbüttel bei der SVG Oberharz aus der 1. Kreisklasse des Nordharzes. Als Absteiger aus der Oberliga wäre alles andere als ein Weiterkommen eine dicke Überraschung.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FC Blau Gelb Asse FC BG Asse FT Braunschweig FT Braunschw 15:00 PUSH

Die Freien Turner reisen zu Blau-Gelb Asse, dem Aufsteiger in die Bezirksliga Braunschweig 3. Ein direktes Duell gab es noch nie.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FC Groß Döhren Groß Döhren FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt 15:00 PUSH

Auch Groß-Döhren und Bleckenstedt treffen erstmals aufeinander. Und auch Groß-Döhren ist ein Aufsteiger in die Bezirksliga Braunschweig 3.

Zwischen Fortuna Oberg und dem Lehndorfer TSV kommt es zum Aufsteigerduell. Oberg stieg in die Bezirksliga Braunschweig 2 erstmals auf. Lehndorf ist zurück in der Landesliga.

Fortuna Lebenstedt und Bad Harzburg kennen sich dann jedoch sehr gut untereinander. In der abgelaufenen Bezirksliga-Saison stand man sich zwei Mal gegenüber. Beide direkten Duelle gingen mit 2:1 an den Aufsteiger aus Bad Harzburg. Von den letzten acht direkten Duellen konnte Bad Harzburg sieben gewinnen, eines endete Remis.

Morgen, 18:30 Uhr FC Gleichen FC Gleichen FC Eintracht Northeim Northeim 18:30 PUSH

Am morgigen Freitag reist Northeim zum Kreisligisten FC Gleichen, gegen den man bereits 24/25 5:3 im Pokal gewann. Mit einem Zwei-Ligen-Unterschied ist die Eintracht klarer Favorit. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Auch Landolfshausen/Seulingen und Sparta Göttingen trafen in der vergangenen Saison aufeinander. Beide Duelle gewann der Landesliga-Aufsteiger. Das Spiel in Göttingen sogar klar mit 3:0.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr Vfl Olympia Duderstadt 08 Duderstadt SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 15:00 PUSH

Die SVG spielt gegen das Überfliegerteam der jüngsten Vergangenheit. Duderstadt 08 war 2022 noch in der zweiten Kreisklasse aktiv und marschierte jüngst aus der 1. Kreisklasse bis in die Bezirksliga. Die SVG sollte also gewarnt sein.