Der Bezirkspokal startet am 23. August

Mit der Auslosung im Rahmen des Baar-Pokals in Gunningen sind die ersten Begegnungen des Möbel Fetzer Bezirkspokals 2026/27 der Herren und Frauen offiziell terminiert. Bereits am Sonntag, 23. August, starten die Playoff-Spiele der Kreisliga C, ehe Anfang September die 1. Hauptrunde der Herren folgt. Die Frauen greifen am Mittwoch, 23. September 2026, in den Wettbewerb ein.
Der Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern freut sich auf zahlreiche spannende Begegnungen, interessante Derbyduelle und viele Pokalüberraschungen.
Playoffs Herren (Kreisliga C)
Sonntag, 23. August 2026
SGM Hochmössingen/Aistaig – FC Goaletics Schura
FC Suebia Rottweil II – SpVgg Bochingen II
FV 08 Rottweil II – SGM Deißlingen/Lauffen III
SGM Aichhalden/Rötenberg II – TV Altoberndorf
SGM Hardt/Lauterbach III – SGM 08 Schramberg/SV Sulgen III
SGM Aichhalden/Rötenberg III – SGM Villingendorf II/SV Herrenzimmern II
SGM Dunningen II/Seedorf III – SGM Irslingen/Epfendorf II
SV 98 Rottweil – SV Heselwangen
SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten II – SpVgg Truchtelfingen
FC Pfeffingen II – FC Zillhausen
TSV Boll II – TSV Stetten/Hechingen
Türkgücü Tuttlingen – FSV Denkingen II
SV Kolbingen II – SV Tuningen II
VfL Nendingen II – SV Königsheim
1. Hauptrunde Herren
Donnerstag, 3. September 2026
SGM 08 Schramberg/SV Sulgen II – SGM Gosheim/Wehingen
Gewinner Spiel 950049013 – FC 07 Albstadt II
SG Weildorf/Bittelbronn – SV Rangendingen II
SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim – FSV Denkingen
SGM Aichhalden/Rötenberg – SGM Dürbheim/Mahlstetten
SGM Bösingen II/Beffendorf II – FV Rot-Weiß Ebingen
SGM Frittlingen/Wilflingen – SGM Zimmern II/Horgen I
Gewinner Spiel 950049014 – FC Suebia Rottweil
FC Göllsdorf – SV Spaichingen II
TSV Stein – SC Lindenhof
SV Egesheim – SGM Böhringen/Dietingen
SGM Stetten/Haigerloch/Trillfingen II – Spfr. Bitz
SGM 08 Schramberg/SV Sulgen I – SV Heiligenzimmern
SGM Ringingen/Killertal II – SpVgg Aldingen
Gewinner Spiel 950049008 – SGM Fluorn I/Winzeln II
SGM TSV Geislingen I/SV Heiligenzimmern II – SGM Gruol/Erlaheim II
SpVgg Binsdorf – SV Tuningen
SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SV Rangendingen
TSV Harthausen/Scher II – SGM Nusplingen/Obernheim
SV Herrenzimmern – TSV Laufen/Eyach
SV Dotternhausen II – SGM Dunningen I/Seedorf II
TSG Margrethausen – BSV 07 Schwenningen II
VfL Nendingen – SV Villingendorf
SGM Nusplingen/Obernheim II – 1. FC Burladingen
SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim – SV Wurmlingen
SGM Ringingen/Killertal – SC Wellendingen
Gewinner Spiel 950049001 – TSV Straßberg II
FV Bisingen – TSV Boll
SGM Wessingen/Grosselfingen II – SpVgg Bochingen
FSV Schwenningen – SV Harthausen
FC Winterlingen – SV Renquishausen
Gewinner Spiel 950049007 – SV Spaichingen
Gewinner Spiel 950049011 – TG Schömberg
SV Böttingen – SGM Irslingen/Epfendorf
Gewinner Spiel 950049003 – SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten
SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim – SpVgg Leidringen
SV Kolbingen – SV Seitingen-Oberflacht
FC Onstmettingen – FC Pfeffingen
Gewinner Spiel 950049002 – SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen
SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf II – SGM Hardt/Lauterbach II
Gewinner Spiel 950049005 – SGM Frittlingen/Wilflingen II
Gewinner Spiel 950049010 – SpVgg Trossingen II
SpVgg Oberndorf – TSV Benzingen
SGM Deißlingen/Lauffen II – SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf
Gewinner Spiel 950049006 – Spfr. Sickingen
FV 08 Rottweil – FC Steinhofen
Gewinner Spiel 950049004 – SGM Hart/Owingen
Gewinner Spiel 950049009 – SV Waldmössingen II
SGM Irndorf/Bärenthal – SGM Bösingen II/Beffendorf I
Gewinner Spiel 950049012 – SGM Schörzingen/Zepfenhan
2. Hauptrunde Herren
Donnerstag, 10. September 2026
SGM Hardt/Lauterbach I – FC 07 Albstadt
Gewinner Spiel 950049038 – Gewinner Spiel 950049049
Gewinner Spiel 950049023 – Gewinner Spiel 950049016
Gewinner Spiel 950049033 – Gewinner Spiel 950049026
Gewinner Spiel 950049015 – SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch
SpVgg Trossingen – Gewinner Spiel 950049057
Gewinner Spiel 950049017 – Gewinner Spiel 950049040
SV Waldmössingen – TSV Harthausen/Scher
Gewinner Spiel 950049056 – Gewinner Spiel 950049029
Gewinner Spiel 950049027 – Gewinner Spiel 950049022
Gewinner Spiel 950049021 – Gewinner Spiel 950049046
Gewinner Spiel 950049044 – FC Grosselfingen
Gewinner Spiel 950049024 – Gewinner Spiel 950049060
Gewinner Spiel 950049064 – Gewinner Spiel 950049053
Gewinner Spiel 950049061 – SV Dotternhausen
Gewinner Spiel 950049054 – Gewinner Spiel 950049059
Gewinner Spiel 950049036 – Gewinner Spiel 950049043
Gewinner Spiel 950049020 – Gewinner Spiel 950049034
Gewinner Spiel 950049039 – TSV Frommern
SV Winzeln – Gewinner Spiel 950049045
Gewinner Spiel 950049058 – Gewinner Spiel 950049041
Gewinner Spiel 950049047 – Gewinner Spiel 950049025
Gewinner Spiel 950049019 – Gewinner Spiel 950049031
Gewinner Spiel 950049028 – TSV Straßberg
SGM Gruol/Erlaheim – Gewinner Spiel 950049055
Gewinner Spiel 950049032 – Gewinner Spiel 950049052
SV Bubsheim – Gewinner Spiel 950049037
Gewinner Spiel 950049048 – Gewinner Spiel 950049042
Gewinner Spiel 950049062 – Gewinner Spiel 950049050
Gewinner Spiel 950049018 – Gewinner Spiel 950049035
Gewinner Spiel 950049063 – FC Hechingen
Gewinner Spiel 950049051 – Gewinner Spiel 950049030
1. Hauptrunde Frauen
Mittwoch, 23. September 2026
FV Rot-Weiß Ebingen – SGM Locherhof/Mariazell
SGM Stetten/Hechingen – SV Bärenthal
SGM Sulgen/Hardt – TSV Benzingen
SGM Wurmlingen/Nendingen – SpVgg Leidringen
SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden – TSV Frommern II
SGM Geislingen I/Leidringen II – SV Unterdigisheim
SGM Göllsdorf/Zepfenhan – SV Bärenthal II