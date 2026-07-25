Der Bezirkspokal startet am 23. August

– Foto: Frank Riedinger

Mit der Auslosung im Rahmen des Baar-Pokals in Gunningen sind die ersten Begegnungen des Möbel Fetzer Bezirkspokals 2026/27 der Herren und Frauen offiziell terminiert. Bereits am Sonntag, 23. August, starten die Playoff-Spiele der Kreisliga C, ehe Anfang September die 1. Hauptrunde der Herren folgt. Die Frauen greifen am Mittwoch, 23. September 2026, in den Wettbewerb ein.