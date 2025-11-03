Der Bezirksligist, der für Spektakel steht

Immer wieder erwischt die Vohenstraußer Offensive blendende Tage. Schon vier Mal hat man fünf oder mehr Tore in einem Spiel erzielt. Erst am Wochenende feierte die SpVgg ein 6:3-Schützenfest gegen Pfreimd. Dennoch: Mit 29 Punkten (9/2/7) liegt das Schuster-Gefolge derzeit „nur“ im gefühlten Niemandsland der Tabelle. „Wenn ich die Tabelle nach dem 18. Spieltag genau anschaue, deckt sich das mit meiner Analyse der bisherigen Spielzeit. Die Tabelle lügt nicht und beschreibt auch mein persönliches Gefühl“, sagt der Trainer und ergänzt: „Zur absoluten Zufriedenheit fehlen uns vier bis sechs Punkte, damit wir mit der absoluten Ligaspitze konkurrieren können. Das ist Fakt.“



Während sich Ligaprimus FC Amberg, der SV Hahnbach oder auch der FC Wernberg derzeit fast keine Ausrutscher erlauben, verloren Busch, Lorenz und Co. zuletzt die Duelle mit den Spitzenteams. Martin Schuster kreidet einerseits die vielen Gegentore an: „Die angesprochenen fehlenden Punkte hätten wir, wenn wir nicht so viele Gegentore kassieren würden. Wir müssen deutlich konsequenter das eigene Tor verteidigen.“ Und der Tscheche nennt noch einen zweiten Faktor, warum es aktuell nicht für eine Spitzenplatzierung reicht: „Die Spieler müssen ausgeglichener bzw. konstanter die individuelle Einzelleistung abrufen. Viele sind gute Fußballer, aber in ihren Leistungen zu unausgeglichen. Das ist unser Problem. Sie schaffen es, an einem Wochenende eine top Leistung abzuliefern, und sieben Tage später ist die Leistung gefühlt um eine Liga schlechter. Einfach gesagt: Kopfsache, Konzentration, Vorbereitung auf das nächste Spiel.“



Nichtsdestotrotz fällt das Zwischenfazit insgesamt schon positiv aus beim einstigen Bayernligisten. „Wir hatten noch nie nach dem 18. Spieltag 29 Punkte. Insofern kann man schon leichter atmen.“ Viel Freude bereitet die Offensivabteilung. Mit Ales Demeter (13 Tore, 17 Assists), Michael Busch (12/8) und Volker Lorenz (10/5) haben drei Vohenstraußer schon zweistellig getroffen. „Wir schießen viele Tore, kreieren uns aber auch sehr viele Torchancen. Es macht einfach Spaß zuzuschauen, wie wir nach vorne agieren“, freut sich Schuster.



Ales Demeter, der aktuelle Top-Torjäger im Team, stahl am Wochenende allen die Show. Gegen Pfreimd gelangen ihm vier Tore. Gleich zwei Mal brachte er einen Freistoß sehenswert direkt im Tor unter. Der 24-jährige Tscheche wechselte im Sommer vom tschechischen Drittligisten Petrin Pilsen nach Deutschland, wurde unter anderem bei Viktoria Pilsen ausgebildet. In Vohenstrauß hat er sofort eingeschlagen. „Klar ist Ales für uns enorm wichtig. Wir wissen, was in ihm steckt. Er hat wahnsinnige Offensivqualitäten, will dafür aber nicht immer den Rückwärtsgang nach hinten einlegen“, schmunzelt Schuster. „Aber auch was das defensive Verhalten angeht, hat er Schritte nach vorne gemacht.“ Am kommenden Sonntag steht das vorletzte Spiel des Jahres an. Für die SpVgg geht die Reise zur DJK Arnschwang. Ob es wieder ein Spektakel gibt? Das ist ja zurzeit bei den Vohenstraußern irgendwie vorprogrammiert...