Der beste Scorer der Oberliga Westfalen wechselt in die Regionalliga

– Foto: Borussia Mönchengladbach

Im vergangenen Sommer dürfte niemand darauf gewettet haben, dass Rhynerns Neuzugang Kerim Karyagdi von Westfalenligist FC Brünninghausen, bei dem er auch viele Jahre seiner Jugend verbracht hat, am Ende der Top-Scorer der Oberliga-Saison 2025/26 ist. Mit 17 Toren und 18 Assists hatte der 21-Jährige maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Regionalliga West.

„Kerim ist ein sehr spannender Offensivspieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt Tempo, Torgefahr und Flexibilität in der Offensive mit und hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Wir möchten ihm bei uns die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt im Seniorenbereich zu gehen und sich in unserer U23 kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

"Das war das Jahr, das mein Leben verändert hat. Diese Saison mit Rhynern werde ich nie vergessen. Fußball ist ab sofort nicht mehr mein Hobby, sondern mein Job. Ich werde Jungprofi oder Halbprofi, wie immer man das nennen mag. Das war immer mein Traum – und den habe ich mir jetzt erfüllt. Ich habe die Möglichkeit, mich durch gute Leistungen für das Bundesliga-Team zu empfehlen. Es liegt einzig an mir. Es kommt darauf an, wie ich mich entwickeln werde. Aber mein Ziel ist es, in die erste Mannschaft zu kommen und mein Debüt in der Bundesliga zu geben. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe", gibt sich Karyagdi gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" zuversichtlich.