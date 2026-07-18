„Der beste Kader, den der VfB 03 Hilden jemals hatte“ Der Sportliche Leiter Manuel Schulz lässt keinen Zweifel: Die erste Mannschaft geht mit dem stärksten Kader der Vereinsgeschichte in die Regionalliga. Interessant ist an diesem Freitag der Test gegen Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach. von RP / Birgit Sicker · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der erste Saisonstart in der Regionalliga naht für den VfB 03 Hilden. – Foto: Markus Becker

Die Generalprobe im Bandsbusch-Stadion ist für Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden auf den ersten Blick gelungen – sportlich mit dem 4:0-Erfolg über den Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03, aber auch organisatorisch. Gerade im Umfeld müssen die Hildener zwei Wochen vor dem Saisonstart allerdings noch einige der Baustellen abarbeiten, die der Westdeutsche Fußballverband auf 30 Seiten notiert hat. Auch die Ehrenamtler sind also in diesem Sommer in der Vorbereitung mächtig gefordert.

Nach dem Testspiel-Doppelpack am Wochenende gab das Cheftrainerduo Toni Molina und Philipp Schütz der Mannschaft am Montag zur Regeneration frei. Gleich am Dienstag nahm das intensive Training jedoch seine Fortsetzung. Zu den Schwerpunkten zählten Standardsituationen. „Die waren schon in der Oberliga sehr gewinnbringend, in der Regionalliga werden sie aber noch viel wichtiger“, erklärt Philipp Schütz. Ecken und Freistöße fallen dabei in den Arbeitsbereich von Björn Scheffels, der zudem für das Training der Torleute zuständig ist – und momentan auch beim Zaunbau im Gästebereich der Bandsbusch-Anlage gefordert ist. „Björn leistet momentan ein wahnsinniges Pensum. Das muss man trotz Familie erst einmal schaffen – davor muss man schon den Hut ziehen“, sagt Schütz. Fokus Taktik In den letzten Tagen lag der Fokus aber auch auf taktischen Elementen. Ein wichtiges Thema war dabei das Umschaltspiel. Arton Tolaj, der im Freundschaftsspiel gegen Solingen-Wald vorzeitig vom Naturrasen musste, und Lukas Lier, der erst gar nicht zum Zuge kam, sind im Training derzeit außen vor. Mittelfeldmann Lier unterzog sich inzwischen wegen Knieproblemen einer MRT-Untersuchung, das Ergebnis steht aber noch aus. Derweil bekam Defensivkraft Tolaj wegen seiner Achillessehnenreizung eine Woche Pause verordnet. „Nächste Woche wird er wieder ins Training einsteigen“, sagt Schütz.

Trotz der beiden Ausfälle gehen die Hildener am Freitag mit einem gut gefüllten Kader den nächsten Test an. Der steigt beim ebenfalls in die Regionalliga aufgestiegenen SV Bergisch Gladbach. Anpfiff ist um 19.15 Uhr auf dem Sportplatz am St.-Rochus-Weg. „Das Spiel hatte ich schon länger vereinbart, als der Aufstieg noch gar nicht feststand. Beim jetzigen Stand der Vorbereitung kann man aber noch keine Erkenntnisse über den Gegner gewinnen, deshalb ist das nicht tragisch, dass wir diese Partie bestreiten“, stellt Toni Molina fest. Dazu treffen die Regionalliga-Neulinge erst am 3. Oktober im Meisterschaftsbetrieb aufeinander – und sollten sich bis dahin deutlich weiterentwickelt haben. Für die Fußballer des VfB 03 ist aktuell das Ziel, die im Training erarbeiteten Inhalte auf den Platz zu bringen. „Wir wollen es besser als gegen Solingen machen, weiter zueinander finden und unser Spiel noch mehr durchgesetzt bekommen“, erläutert Philipp Schütz. Ob Maximilian Wagener in Bergisch Gladbach erneut die Kapitänsbinde trägt, bleibt abzuwarten, denn nach dem Karriereende von Fabian zur Linden ist der neue Mannschaftsführer noch nicht bestimmt. „Wir haben da einige Kandidaten unter den Führungsspielern. Max ist einer davon. Letztlich aber muss das auch aus dem Team herauskommen“, betont Schütz.