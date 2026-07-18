„Der beste Kader, den der VfB 03 Hilden jemals hatte“

Die Generalprobe im Bandsbusch-Stadion ist für Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden auf den ersten Blick gelungen – sportlich mit dem 4:0-Erfolg über den Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03, aber auch organisatorisch. Gerade im Umfeld müssen die Hildener zwei Wochen vor dem Saisonstart allerdings noch einige der Baustellen abarbeiten, die der Westdeutsche Fußballverband auf 30 Seiten notiert hat. Auch die Ehrenamtler sind also in diesem Sommer in der Vorbereitung mächtig gefordert.
Nach dem Testspiel-Doppelpack am Wochenende gab das Cheftrainerduo Toni Molina und Philipp Schütz der Mannschaft am Montag zur Regeneration frei. Gleich am Dienstag nahm das intensive Training jedoch seine Fortsetzung. Zu den Schwerpunkten zählten Standardsituationen. „Die waren schon in der Oberliga sehr gewinnbringend, in der Regionalliga werden sie aber noch viel wichtiger“, erklärt Philipp Schütz. Ecken und Freistöße fallen dabei in den Arbeitsbereich von Björn Scheffels, der zudem für das Training der Torleute zuständig ist – und momentan auch beim Zaunbau im Gästebereich der Bandsbusch-Anlage gefordert ist. „Björn leistet momentan ein wahnsinniges Pensum. Das muss man trotz Familie erst einmal schaffen – davor muss man schon den Hut ziehen“, sagt Schütz.
In den letzten Tagen lag der Fokus aber auch auf taktischen Elementen. Ein wichtiges Thema war dabei das Umschaltspiel. Arton Tolaj, der im Freundschaftsspiel gegen Solingen-Wald vorzeitig vom Naturrasen musste, und Lukas Lier, der erst gar nicht zum Zuge kam, sind im Training derzeit außen vor. Mittelfeldmann Lier unterzog sich inzwischen wegen Knieproblemen einer MRT-Untersuchung, das Ergebnis steht aber noch aus. Derweil bekam Defensivkraft Tolaj wegen seiner Achillessehnenreizung eine Woche Pause verordnet. „Nächste Woche wird er wieder ins Training einsteigen“, sagt Schütz.
Trotz der beiden Ausfälle gehen die Hildener am Freitag mit einem gut gefüllten Kader den nächsten Test an. Der steigt beim ebenfalls in die Regionalliga aufgestiegenen SV Bergisch Gladbach. Anpfiff ist um 19.15 Uhr auf dem Sportplatz am St.-Rochus-Weg. „Das Spiel hatte ich schon länger vereinbart, als der Aufstieg noch gar nicht feststand. Beim jetzigen Stand der Vorbereitung kann man aber noch keine Erkenntnisse über den Gegner gewinnen, deshalb ist das nicht tragisch, dass wir diese Partie bestreiten“, stellt Toni Molina fest. Dazu treffen die Regionalliga-Neulinge erst am 3. Oktober im Meisterschaftsbetrieb aufeinander – und sollten sich bis dahin deutlich weiterentwickelt haben.
Für die Fußballer des VfB 03 ist aktuell das Ziel, die im Training erarbeiteten Inhalte auf den Platz zu bringen. „Wir wollen es besser als gegen Solingen machen, weiter zueinander finden und unser Spiel noch mehr durchgesetzt bekommen“, erläutert Philipp Schütz. Ob Maximilian Wagener in Bergisch Gladbach erneut die Kapitänsbinde trägt, bleibt abzuwarten, denn nach dem Karriereende von Fabian zur Linden ist der neue Mannschaftsführer noch nicht bestimmt. „Wir haben da einige Kandidaten unter den Führungsspielern. Max ist einer davon. Letztlich aber muss das auch aus dem Team herauskommen“, betont Schütz.
Noch zwei Wochen bleiben den Fußballern des VfB 03, um sich intensiv auf das Abenteuer Regionalliga vorzubereiten. Auftakt ist am Samstag, 1. August, gegen den 1. FC Bocholt. Der Anpfiff im Bandsbusch-Stadion erfolgt um 14 Uhr. Stefan Schaumburg, früher tragende Kraft auf dem Feld, langjähriger Kapitän und jetzt im Marketing für den Klub unterwegs, gab bei der Vorstellung der Neuzugänge schon einmal die Richtung vor: „Zusammenhalt ist für uns nicht nur eine Floskel. Wir haben sehr gut performt, auch in der Organisation. Das Drumherum ist das eine. Wir sind aber nicht den Weg in die Regionalliga West gegangen, um zu sagen: Wir schenken jetzt alles her. Manuel Schulz hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft so stark ist, dass wir im Idealfall auch mitreden dürfen.“
Manuel Schulz, ein Urgestein des VfB 03, stand viele Jahre in der Defensive des Oberligisten seinen Mann. Später folgten Gastspiele beim TSV Meerbusch und der SG Unterrath, ehe er im Sommer 2024 als Co-Trainer zur Hildener Ersten zurückkehrte. Nach dem überraschenden Abschied von Toni Molina im Herbst des vergangenen Jahres in Richtung des Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop übernahm Schulz als Nachfolger den Posten als Sportlicher Leiter. Bei der Saisoneröffnung konstatierte er: „Wir haben natürlich versucht, im Rahmen unserer finanziellen Mittel den Kader zu verstärken. Wir waren schon in der Oberliga nicht das oberste Regal, aber in der Regionalliga warten jetzt ganz andere Gegner mit anderen Etats. Aber ich glaube, dass wir einen Kader auf die Beine gestellt haben, der sich sehen lassen kann.“ Dazu zählen die oberligaerfahrenen Arton Tolaj (Holzheimer SG), Georgios Touloupis (Ratingen 04/19), Linus Ansumana (FC Büderich) und Torhüter Leon Feher (Rückkehrer vom 1. FC Monheim) sowie Egzon Zendeli, der für den FC Kosova in der abgelaufenen Landesliga-Saison in 24 Partien 15 Tore erzielte, und Keeper Jens Born vom Mittelrhein-Landesligisten TuS Mondorf.
Mit Nachdruck unterstrich Manuel Schulz noch einmal die Ambitionen des Hildener Aufsteigers: „Wir haben einen Kader auf die Beine gestellt, der mit Sicherheit der beste Kader ist, den der VfB jemals hatte. Das brauchen wir aber auch, um in der Regionalliga bestehen zu können.“ Ähnlich zuversichtlich äußerte sich Trainer Toni Molina am Sonntag: „Wir werden sehr positiv und engagiert in die Liga reingehen. Wir wollen die Spieler weiterbringen und unseren Platz in der Regionalliga behalten – das ist unsere Aufgabe, dafür werden wir alles tun, das kann ich jetzt schon mal versprechen.“
Inzwischen hat der Westdeutsche Fußballverband die Termine für die Regionalliga West festgelegt. Änderungen sind allerdings im Laufe der Saison aus verschiedenen Gründen möglich.
Die ersten drei Heimspiele des VfB 03 Hilden im Stadion am Bandsbusch:
Samstag, 1. August, Anpfiff 14 Uhr – 1. FC Bocholt.
Samstag, 15. August, Anpfiff 14 Uhr – SG Wattenscheid 09.
Samstag, 29. August, Anpfiff 14 Uhr – Borussia Dortmund U23.