Der Beste hat 35 Tore: Die Top-Torjäger der Oberpfalz

Schicht im Schacht! Die allermeisten Kicker im Bezirk haben ihre Fußballsachen im Schrank verstaut. Auch im Spielkreis Amberg/Weiden wurde am Dienstag die Winterpause ausgerufen. Lediglich höherklassig soll noch gespielt werden. Wir nutzen die Gelegenheit und werfen ein Blick auf die Torschützenlisten der Oberpfalz – von der Landesliga Mitte bis hinunter in die B-Klassen. Sagenhafte 35 Saisontore hat der treffsicherste Schütze bisher erzielt. Wer sind die Scharfschützen in den Ligen?
Alle Daten sind unserem Portal entnommen. Keine Gewähr auf Vollständigkeit.
Überregional
Landesliga Mitte
19 Tore: Thomas Stowasser (Ettmannsdorf)
15 Tore: Nico Argauer (Luhe-Wildenau)
14 Tore: David Bezdicka (Luhe-Wildenau), Kenneth Sigl (Landshut)
12 Tore: Leopold Knauer (Burglengenfeld), Simon Schie (Eggenfelden)
Bezirksliga Süd
16 Tore: Alexander Freitag, Benjamin Berger (beide Wenzenbach)
14 Tore: Alper Sökmez (Regenstauf)
11 Tore: Kai Dirmeier (Bach), Christof Ostermayr (Ramspau)
Bezirksliga Nord
19 Tore: Dennis Lobinger (Pfreimd)
17 Tore: Luca Politanow (Raindorf)
15 Tore: Noah Forster (Weiden-Ost)
14 Tore: Ales Demeter, Michael Busch (beide Vohenstrauß)
Kreis Regensburg
Kreisliga 1
29 Tore: Jakob Blank (Oberhinkofen)
20 Tore: Max Heberlein (Obertraubling)
18 Tore: Merdin Mehmedov (Wörth)
15 Tore: Niklas Brei (Harting)
Kreisliga 2
17 Tore: Elias Teßmer (Dietfurt)
16 Tore: Felix Stark (Dietfurt)
14 Tore: Simon Bäuml (Steinsberg)
13 Tore: Tim Kellner (Painten), Lukas Mayerhofer (Hohenschambach)
Kreisklasse 1
18 Tore: Benedikt Fraß (Barbing)
17 Tore: Johannes Schmidbauer (Sünching)
16 Tore: Jonas Hammerschmid (Illkofen)
14 Tore: Nichita Bucicov (Tegernheim II)
Kreisklasse 2
22 Tore: Lorenco Hasani (Türk Genclik)
16 Tore: Lasse Schneider (SC Regensburg II), Kevin Kopf (Leonberg), Maximilian Eckert (Turnerschaft)
Kreisklasse 3
18 Tore: Michael Stephan (Freihausen/Batzhausen)
14 Tore: Felix Niebler (Aichkirchen), Jonas Krotter (Oberpfraundorf)
13 Tore: Felix Kirschner (Freihausen/Batzhausen)
A-Klasse 1
35 Tore: Alex Kruppa (Sulzbach/Donau)
21 Tore: Maximilian Gruber (Rosenhof)
20 Tore: Maximilian Klug (Moosham)
16 Tore: Christian Weiß (Geisling)
A-Klasse 2
22 Tore: Marco Dürschl (Barbing)
18 Tore: Julian Stegemann (Phönix)
13 Tore: Michael Schmid (Obertraubling II)
A-Klasse 3
16 Tore: Noah Garmann (Bernhardswald)
13 Tore: David Unfried, Ulrich Adlhoch (beide Pettenreuth)
12 Tore: Sergej Miller (VfB/BSC II)
A-Klasse 4
18 Tore: Noufal Alabdullah (Kallmünz)
17 Tore: Simon Goß (Holzheim)
14 Tore: Anilcan Kaya (Parsberg II)
B-Klassen
15 Tore: Robin Goß (Endorf)
14 Tore: Nasradin Abubakar Isak (Keilberg II)
12 Tore: Toni Scheuerer (Sanding II), Moritz Fischer (Walhalla II), Thomas Mirbeth (Endorf)
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord
24 Tore: Sebastian Striegl (Eslarn)
14 Tore: Sandro Hösl (Erbendorf)
12 Tore: Manuel Trenz (Auerbach), Ludwig Tannhäuser (Trabitz)
Kreisliga Süd
16 Tore: Simon Lederer (Königstein)
15 Tore: Sebastian Bauer (Freudenberg)
11 Tore: Elias Segerer, Timo Rubenbauer (beide Raigering)
Kreisklasse Ost
19 Tore: Fabian Zaus (Altenstadt/WN)
13 Tore: Sebastian Kurzka (Altenstadt/Voh.), Florian Prantzke (Windischeschenbach)
Kreisklasse Süd
19 Tore: Sebastian Hummel (Ensdorf)
15 Tore: Thomas Behrend (Traßlberg/MiPo)
14 Tore: Tobias Hüttner (Kauerhof)
Kreisklasse West
17 Tore: Simon Schmid (Dießfurt), Serhat Kaya (Kemnath/Stadt)
11 Tore: David Smolak (Seugast/Schlicht II), Miroslav Havel (Dießfurt)
A-Klasse Nord
19 Tore: Udo Hagerer (Sorghof/Vilseck II)
16 Tore: Markus Falkenstein (Weiherhammer)
13 Tore: Elias Hermann (Sorghof/Vilseck II), Akeem Sterling (Kaltenbrunn)
A-Klasse Ost
25 Tore: Yannik Friedl (Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen)
21 Tore: Max Grundler (Flossenbürg)
19 Tore: Manuel Windschiegl (Störnstein/Wurz)
A-Klasse Süd
22 Tore: Andrej Dauer (Gärbershof)
14 Tore: David Nikulin (FC Amberg II), Bastian Windisch (Hohenburg)
A-Klasse West
18 Tore: Ricardo Burger (Waldeck)
12 Tore: Lukas Gerner (Kastl)
11 Tore: Vincent Liebner, Maximilian Hößl (beide Waldeck)
B-Klassen
17 Tore: Lukas Schneider (Vilshofen), Max Pickert (Mehlmeisel/Fichtelberg)
14 Tore: Andreas Steiner (Moosbach II), Volodymyr Buhlak (Kemnath/Stadt II)
13 Tore: Felix Kopp (Riglasreuth II)
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga Ost
21 Tore: Benedikt Laumer (Zandt/Vilzing II)
17 Tore: Luis Lommer (Regental)
16 Tore: Markus Dendorfer (Untertraubenbach)
15 Tore: Samuel Burgfeld (Schloßberg)
Kreisliga West
22 Tore: Alexander Grill (Kemnath a.B.)
16 Tore: Nico Sporer (Nabburg)
11 Tore: Markus Feigt (Katzdorf), Patrick Bauer (Nabburg)
Kreisklasse Nord
18 Tore: Timo Dirlmeier (Weinberg)
15 Tore: Thomas Bösl (Trisching)
11 Tore: Patrick Auernheimer (Neunburg v.W.), Karel Palka (Schönseer Land)
Kreisklasse Ost
14 Tore: Noah Gruber (Bernried)
13 Tore: David Tumpach (Gleißenberg), David Baumgartner (Altrandsberg)
Kreisklasse Süd
18 Tore: Luis Schönberger (Stamsried)
13 Tore: Simon Ring (Beucherling)
12 Tore: Maximilian Hauser (Erzhäuser-Windmais)
A-Klasse Nord
13 Tore: Christian Höger (Tännesberg II)
12 Tore: Johannes Karl (Weidenthal), Moritz Spinnler (Haselbach II)
A-Klasse Ost
17 Tore: Marin Marinov (Seebarn)
10 Tore: Simon Demel (Pösing/Wetterfeld)
A-Klasse Süd
21 Tore: Tobias Silbereis (Maxhütte)
18 Tore: Turgut Eraslan (Vatanspor)
16 Tore: Jonas Bejera (Vatanspor), Jonas Tepper (Burglengenfeld II)
B-Klassen
22 Tore: Martin Freimuth (Arnschwang II)
18 Tore: Lukas Simml (Arrach), Jörn Weber (Wetterfeld/Pösing/Stamsried II)
16 Tore: Florian Meier (Weidenthal II)