Der Beste aus 25 – wähle jetzt den Fairplay-Monatssieger Oktober!

Gelebte Fairness auch im Herbst: Im Oktober wurden beim Württembergischen Fußballverband insgesamt 25 Fairplay-Meldungen eingereicht – ein absoluter Spitzenwert! Das zeigt eindrucksvoll, dass Fairplay auf unseren Sportplätzen auch dann gelebt wird, wenn die Tage kürzer und die Plätze matschiger werden.

Besonders herausragend waren für die Fairplay-Kommission die folgenden drei Aktionen – sie stehen nun im Voting zum „BLEIB FAIR Monatssieger Oktober“.

Da wären zum Beispiel Illias Koulaxidis (Spvgg Besigheim), der einen fälschlich gegebenen Handelfmeter korrigierte, Karlo Ritter (SSV Aalen), der als C-Junior ein irrtümlich anerkanntes Tor zurücknahm, oder Patrick Bunke (SF 02 Reutlingen), der ehrlich zugab, dass ein Ball die Torlinie tatsächlich überschritten hatte. Sie alle beweisen: Fairplay lebt auf Württembergs Plätzen.

Im Kreisliga-Duell zwischen der SGM Schmeien/ Sigmaringen/Laiz gegen den SC Türkiyemspor Saulgau läuft bereits die Nachspielzeit, als Alexander Klotz ein Strafstoß zugesprochen wird. Die Chance, das Spiel zu Gunsten seines Teams zu entscheiden! Doch der Saulgauer Spieler geht sofort zum Schiedsrichter und erklärt, dass er gestolpert sei und kein Foul vorlag. Der Strafstoß wird zurückgenommen, die Partie endet 2:2-Unentschieden. Eine faire Geste, die wohl den Sieg kostete, aber großen Respekt verdient.

Spielertrainer verhindert ungerechten Platzverweis

In der Kreisliga A1 im Bezirk Schwarzwald/Zollern zeigt der Schiedsrichter einem Spieler des Türk SV Schramberg in der Schlussphase des Spiels die Rote Karte für ein vermeintliches Nachtreten. Matthias Zehnder, Spielertrainer der SpVgg Binsdorf, will das so nicht stehenlassen. Er erklärt dem Referee seine Sicht der Dinge: Sein Gegner wollte lediglich den Ball weiterspielen. Der Schiedsrichter nimmt den Platzverweis daraufhin zurück, die Zuschauer würdigen die Geste mit Applaus. Zehnders Mannschaft bringt nicht nur die knappe 3:2-Führung über die Zeit, sondern stellt auch unter Beweis, das Fairplay in Binsdorf einen Platz hat!

Torwart weist auf Foul hin und riskiert Niederlage

Eine ungewöhnliche Aktion spielte sich beim Kreisliga-Spiel der zweiten Mannschaften aus Faurndau und Eschenbach ab. Der FV Vorwärts Faurndau führte kurz vor Schluss mit 3:2, als sich eine heikle Situation im Strafraum abspielt. Der Schiedsrichter lässt zunächst weiterspielen, doch Dennis Rosanowski schreitet ein. Der Forwärts-Torwart erklärt, dass er ein Foul am gegnerischen Stürmer begangen habe. Die Gäste verwandeln den fälligen Strafstoß zum Ausgleich und drehen die Partie sogar noch. Dafür gewinnt Forwärts Faurndau womöglich einen BLEIB FAIR-Monatssieger. Schiedsrichter Fahri Can kommentiert im Spielbericht: „Ein riesengroßes Dankeschön an den Torwart der Heimmannschaft für sein absolutes faires sportliches Verhalten!“

Fairplay wird vom wfv belohnt – jetzt abstimmen!

Alle gemeldeten Fairplay-Akteurinnen und -Akteure erhalten vom wfv ein Dankeschön für ihr vorbildliches Verhalten – bestehend aus einem adidas-Gymsack und einem DFB-Fairplay-Handtuch. Der Monatssieger darf sich zusätzlich freuen über einen adidas-Rucksack mit weiteren Sachpreisen sowie zwei Eintrittskarten für seinen wfv-Lieblingsverein (Bundesligaclubs inklusive).