Der beste Aufsteiger kommt aus Jüchen

Die Bilder der Jubelarien aus der vergangenen Saison sind noch präsent. Damals siegten die Jüchener als Tabellenführer in Mennrath und machten damit den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Oberliga Niederrhein endgültig perfekt. Dass es später auch noch zum Meistertitel reichte, war dann gar nicht mehr so wichtig. Wichtig ist dagegen, dass die Jüchener ihren Höhenflug der vergangenen Jahre fortgesetzt und sich für die Rückrunde eine starke Ausgangsposition im Streben nach dem Klassenverbleib gesichert haben. Mit 25 Punkten liegt der VfL sogar in der erweiterten Spitzengruppe der Klasse und ist damit klar der beste Aufsteiger.

Diese Erfahrung blieb ihm und seinen Spielern in der Oberliga allerdings bislang erspart. Von Beginn an zeigte die im Sommer mit Bedacht verstärkte Mannschaft, dass sie in der fünfhöchsten Spielklasse mithalten kann. Mit elf Punkten aus den ersten sechs ungeschlagenen Spielen katapultierten sich die Jüchener auf Platz zwei, so dass der Ausflug zum Tabellenführer Ratingen zu einem waschechten Spitzenspiel geriet. Die knappe 0:1-Niederlage dort war zwar zu verschmerzen, wobei danach doch ein wenig Sand ins Getriebe gekommen zu sein schien.

„Wir können mit der Hinrunde sehr zufrieden sein. Es gab zwar auch bittere Momente, aber wie wir uns als Neuling in der Oberliga insgesamt präsentiert haben, war schon stark. Wenn wir jetzt noch 15 Punkte holen, sollten wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt Jüchens Trainer Daniel Klinger, der auch selbst die nächste Reifeprüfung zu bestehen hatte. Die erste meisterte er, indem er die Mannschaft nach der alles andere als geräuschlosen Trennung von Erfolgstrainer Marcel Winkens zum Aufstieg führte, dann betrat auch er als Trainer völliges Neuland. Als Spieler war er zwar viele Jahre auf diesem Niveau unterwegs, an der Seitenlinie allerdings nicht. „Da hat es mir geholfen, dass ich die Liga kannte. Zudem weiß ich, wie die Spieler ticken“, erklärt der 39-Jährige. Wobei ihm auch klar ist, dass der Trainerjob erst richtig hart wird, wenn es auch mal über eine längere Zeit nicht so gut läuft.

Richtig weh taten etwa die beiden knappen Niederlagen gegen Sonsbeck. Eine brachte daheim das schmerzliche Aus im Niederrheinpokal-Achtelfinale, die andere war auswärts ein Dämpfer in dem Bestreben, dicht hinter der Tabellenspitze zu bleiben. Zumal direkt danach ein nicht einkalkuliertes 2:2 auf eigenem Platz gegen Kellerkind Biemenhorst folgte. Doch es spricht für Klinger und seine Truppe, dass die Hinrunde mit dem 5:1 gegen Büderich und dem 1:1 zum Abschluss gegen den ehemaligen Bundesligisten KFC Uerdingen noch mit zwei starken Resultaten ins Ziel gebracht wurde.

Basis für die erfolgreiche Hinrunde war eindeutig die bärenstarke Defensive der Jüchener. Nur 16 Tore kassierten sie in den 17 Spielen, klar der beste Wert in der Liga. Zum Vergleich: Schlusslicht Biemenhorst schluckte 52 Tore, aber auch Tabellenführer Ratingen war mit 26 deutlich schlechter. Klar, dass das auch mit dem erfahrenen Personal zu tun hat. Die Innenverteidiger Tim Heubach und Jochen Schumacher verfügen über Profi-Erfahrung und gehören auch im fortgeschrittenen Alter zum Besten, was die Liga zu bieten hat. „Die beiden haben auch noch richtig Bock“, betont Klinger, der sich aber auch auf das restliche Defensivpersonal verlassen kann.

Hinzu kommt, dass die beide neuen geholten Torhüter Björn Nowicki und Maurice Bender prächtig eingeschlagen haben. Ein weiteres großes Plus für die Jüchener ist ihre Heimstärke: Nachdem sie schon in der Aufstiegssaison an der Stadionstraße ungeschlagen geblieben waren, konnten sie diese Serie fortsetzen.

Nicht so gut lief es dagegen lange Zeit in der Offensive. Über weite Strecken der Hinrunde war der Sturm nur ein laues Lüftchen, gehörten die Jüchener zu den torgeizigsten Teams. Das lag einerseits daran, dass das Offensivpersonal nicht so richtig in Tritt kam. So hatte zum Beispiel der aus Bremen gekommen Yuta Inoue zunächt Eingewöhnungsprobleme, aber auch Glayne Wago konnte nicht an die Leistung der Vorsaison anknüpfen. Zudem kämpft der überaus talentierte Alen Muratovic immer wieder mit Verletzungen.

Klare Ziele für die Rückrunde

„Wir hatten aber auch das Problem, dass wir vielfach viel zu kompliziert gespielt haben. Als die Jungs das verstanden haben, lief es gleich besser“, sagt Klinger auch mit Blick auf die beiden 5:1-Siege gegen Baumberg und Büderich, die das Torverhältnis gegen Ende des Jahres noch mal deutlich verbessert haben (28:16). Bester Schütze ist aktuell Nils Friebe mit sieben Toren. Womit die Jüchener sich aber auch einen Bärendienst erwiesen haben, waren ihre Undiszipliniertheiten. Mit gleich acht Platzverweisen (je viermal Gelb-Rot und Rot) sind die einsame Ligaspitze.

„Wir müssen in der Rückrunde auf jeden Fall mehr als 28 Tore schießen“, sagt Daniel Klinger. Deswegen haben die Jüchener in Sachen Offensive auch noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 24 Jahre alte Kevin Rubaszewski, ein früherer Teamkamerad von Nils Friebe in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, kommt vom Landesligisten Germania Teveren. Zudem ist der VfL noch auf der Suche nach schnellen Mann für die offensiven Außenbahnen. Wahrscheinlich müssen aber auch noch Spieler gehen, damit der Kader nicht zu groß wird.

Weiter geht’s nach einer kurzen Pause schon am 6. Januar, dann bittet Daniel Klinger zum Vorbereitungsstart. Auf die Kreishallenmeisterschaften verzichtet der VfL nächstes Jahr, dafür stehen insgesamt sechs Testspiele auf dem Plan. Der Start in die Rückrunde hat es direkt in sich. Anfang Februar geht’s zunächst zu Hause gegen SW Essen, danach steht die Fahrt nach Homberg an und dann kommt Holzheim zum Kreisderby an die Stadionstraße.

____

____

____

