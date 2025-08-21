Der bescheidene Goalgetter: Joshua Steindorf vom SE Freising rockt die Bezirksliga

Stürmer Joshua Steindorf stellt den Erfolg des SE Freising über seine Torquote. Dabei hat der Neuzugang mit seinem Team eine ganze Menge vor.

Freising – Man kennt das von den Profis aus dem Fernsehen. Gelingen einem Fußballer in einer Partie zwei oder mehr Treffer, spaziert der Torschütze gerne mit dem Spielball unter dem Arm aus dem Stadion. Bayern-Stürmer Harry Kane etwa soll gerüchtehalber daheim einen Extra-Schrank mit derartigen Erinnerungsstücken haben.

Aber wie sieht es im Amateurbereich aus? Einer, der es wissen muss, ist Joshua Steindorf: Der 23-Jährige hat beim SE Freising in der Bezirksliga eingeschlagen wie eine Bombe. Vier Partien hat der Club in dieser Saison absolviert – und bei Steindorf stehen bereits sechs Treffer in der Statistik. Allein drei davon gelangen dem Neuzugang am vergangenen Sonntag im Spiel beim TSV Ober-/Unterhaunstadt: Zwischen der 51. und 62. Minute erzielte der junge Stürmer einen lupenreinen Hattrick – und auch an den Treffern von Fabrizio Brandes zum 6:0 und zum 7:0-Endstand hatte Steindorf als Vorlagengeber großen Anteil. „Läuft bei dir!“, möchte man dem Offensivmann zurufen.

Doch der Spieler selbst bleibt bescheiden: „Was zählt, ist der Erfolg der Mannschaft“, erklärt der 23-Jährige. „Und wir haben beim SEF einen Top-Kader mit Top-Leuten.“ In den ersten beiden Saisonpartien lief es noch nicht rund. Doch schon gegen den FC Moosinning (3:0) vor zwei Wochen nahm das Team Fahrt auf – auch dank zweier Steindorf-Buden. „Wenn es so weiterlaufen würde wie aktuell“, rechnet der Goalgetter lachend, „werden es ja 40 Tore, oder?“ Klar, das ist als Scherz gemeint. Und nochmal: Viel wichtiger sei, dass die Truppe gemeinsam Erfolg habe.

Steindorf weiß, wie man aufsteigt

In den ersten beiden Saisonspielen, in denen der SEF nur einen Punkt holte, sei auch seine eigene Performance noch ausbaufähig gewesen. Jedoch: „Am Ende geht es nicht darum, wie schön du gespielt hast“, betont der Freisinger Fußballer. „Wir müssen jedes Spiel ernst nehmen und vor allem unsere Chancen verwerten.“

Dass Steindorf überhaupt für den SEF auf Torejagd geht, ist ein großes Glück für die Lerchenfelder. In der vergangenen Runde gehörte der 23-Jährige beim FC Schwaig zum Stammpersonal, absolvierte 25 Partien, stieg mit der Truppe in die Bayernliga auf und hätte auch dort sicher Chancen auf Einsätze gehabt. Der Konkurrenzkampf in Schwaig ist aber groß. Zudem veränderte sich Steindorf beruflich – da blieb nicht mehr so viel Zeit für den Fußball. Und: Beim SEF kicken mit Felix Fischer und Louis Goldbrunner zwei seiner Spezln seit Kindheitstagen – also musste Steindorf, der bei der Eintracht bereits in der Jugend gespielt hatte, nicht lange überlegen. Und der 23-Jährige hat in Freising viel vor: Der Angreifer mit dem Lockenkopf weiß aus seiner Zeit in Schwaig, wie es sich anfühlt, wenn man etwas zu feiern hat. „Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg“, motiviert Steindorf seine Mitspieler, vor allem aber sich selbst.

Heimspiel am Freitagabend

Und wie sieht’s nun mit der Trophäensammlung zu Hause aus? Den Spielball vom Sonntag hat Steindorf freilich nicht eingepackt, auch wenn er das gerne getan hätte. Der war ja im Besitz des TSV Ober-/Unterhaunstadt. Das nächste Spiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen den TSV 54-DJK München findet nun allerdings in der Savoyer Au statt. Da wäre es sicher leichter, sich nach einem lupenreinen Hattrick den Spielball zu schnappen. „Das werd‘ ich abklären“, muss Steindorf herzlich lachen. „Aber so viele Bälle wird der SEF nicht haben, dass ich da einen mitnehmen kann.“ Wenn seine Tore am Ende helfen, in die Landesliga aufzusteigen, würden die Freisinger aber sicher gerne das eine oder andere Spielgerät an ihren Goalgetter abtreten.