Der Berg ruft… Kreisliga Heidelberg +++ Die SpG Waldhillsbach/Lobbach erwartet eine besondere Atmosphäe beim TB Rohrbach/Boxberg von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Rohrbacher (weiße Trikots) wollen wir hier im Pokal Rauenberg, am Sonntag auch die SpG Waldhilsbach/Lobbach in die Zange nehmen. – Foto: Foto Pfeifer

Der Sportplatz des TB Rohrbach/Boxberg ist im Heidelberger Fußball für seine ganz besondere Stimmung bekannt. Vor allem, wenn es Saisonauftakt ist und dazu noch die Nachbarn aus Waldhilsbach kommen. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.

Die hohen Häuser kennt jeder Fußballer im Kreis. Hoch hinaus ragen die Emmertsgrundpassage sowie der "Tech-Tower" aus den bewaldeten Hügeln des Königstuhls und bilden das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadtteile Emmertsgrund und Boxberg. Wer auf diese Gebäude zufährt, der weiß, dass es zu einer besonderen Auswärtsfahrt geht. Denn noch ein paar Kurven und gewundene Straßen, schon steht man vor dem Sportplatz des TB Rohrbach/Boxberg. Ein kleiner kompakter Platz am Berg. Eine Festung. Durch die Leidenschaft der eingefleischten, emotionalen Zuschauer mit einer ganz besonderen Atmosphäre aufgeladen. Ein Spiel auf dem Boxberg heißt: Es warten spannende 90 Minuten. Ganz besonders gilt dies für den Sonntag, wenn der Turnerbund zum ersten Saisonspiel die SpG Waldhilsbach/Lobbach empfängt (Anm. der Red.: Rohrbach war am ersten Spieltag spielfrei). Denn beide Teams kommen mit ambitionierten Zielen, für beide wäre ein guter Start Gold wert. Der TBR stieg vor 2024 aus der Kreisklasse A auf. In den ersten zwei Jahren konnte er sich in der Kreisliga etablieren. Nun gewann der Klub eine ganze Reihe gestandener Spieler, größtenteils vom Ligakonkurrenten FT Kirchheim dazu und schielt definitiv nach oben.

"Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, wir fürchten uns in der Liga aber vor niemandem", formuliert Trainer Sonay Albay klare Ansprüche. Spieler wie Emanuel Paulo, Denis Fedosov oder Noah Isikdemir bringen viel Erfahrung in der Kreisliga mit, sie heben die Qualität der Rohrbacher nochmals deutlich an. Im Pokal schlug die Mannschaft bereits die hoch gehandelte SG Heidelberg-Kirchheim II und steht nach dem Einzug ins Viertelfinale kurz vor der Qualifikation für den badischen Pokal 2027/28. Waldhilsbach dagegen musste in dieser Runde mit einem Umbruch leben. Sie wurden von einigen Experten als Abstiegskandidat gehandelt. Das deutliche Pokalaus, 1:5 beim B-Ligisten in Handschuhsheim, ließ die Unkenrufe nochmals lauter werden. Co-Trainer Luca Bauer (er betreut die Mannschaft aufgrund einer Abwesenheit von Cheftrainer Steffen Dispan) stellt sich dieser Einschätzung allerdings klar entgegen: "Wir haben aktuell eine super Stimmung und die Jungs ziehen super mit. Wir werden uns weiterentwickeln und erfolgreich sein", ist der Coach voller Zuversicht.