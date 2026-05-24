Der "beliebteste Mensch" in Gau-Odernheim feiert Comeback

Lukas Knell geht wieder und weiter für Gau-Odernheim auf Torejagd. – Foto: Axel Schmitz (Archiv)

Am 25. Mai 2025 knallte der Peitschenhieb. Vorletzter Verbandsliga-Spieltag, Lukas Knell riss sich die Achillessehne. Im Verbund mit dem 1:1, das der SV Steinwenden in dieser Sequenz schoss und das dem TSV Gau-Odernheim Rang eins kostete, war es ein Schockmoment. Das Aufstiegsrennen nahm ein gutes Ende, und nun, fast auf den Tag genau ein Jahr später, ist Knell wieder da.

„Es war ein sehr schöner Moment“, sagt Knell, „zumal zum ersten Mal auch meine Tochter da war.“ Lotti, zehn Tage jung, war der Grund, warum der 32-Jährige nicht schon gegen Karbach (1:2) zum Zug kam. Mit Beginn der Wintervorbereitung stieg Knell wieder ins Mannschaftstraining ein, seither liegt die Trainingsbeteiligung bei 95 Prozent. Der Weg zum Oberliga-Debüt war ein hart und geduldig erarbeiteter. Und er mündete in einer Torbeteiligung, wenn auch keiner offiziellen.

Erstmals stand er am vorletzten Oberliga-Spieltag gegen Hertha Wiesbach im Kader. Und traute seinen Ohren nicht, als Trainer Florian Diel ihn als ersten Einwechselspieler zu sich rief. Ein besonderer Augenblick, von Stadionsprecher Knut Burkhardt in passenden Worten angekündigt und von der Tribüne mit warmem Applaus begleitet.

Eine sehr indirekte Torbeteiligung

Zumindest den drittletzten Pass spielte Knell, der den Ball erst fest gemacht hat und dann Luca Dietrich in die Tiefe schickte. Querpass auf Belel Meslem, noch mal rüber, und Hannes Zundels erstes Oberliga-Tor war perfekt (70.). Als Meslem am Außenpfosten scheiterte, stand Knell einschussbereit parat. „Es war ein dankbares Spiel“, blickt der Stürmer auf einen ermatteten Gegner und die auch ob der Hitze etwas weniger intensive Gangart.

„Ich habe ein paar Bälle fest gemacht und verteilt, hatte relativ viele Ballkontakte. Es hat Spaß gemacht.“ Intensiv habe er überlegt, zu den Kumpels der SG Spiesheim/Albig zu gehen. Doch im Verbund mit seiner Rolle als Sportlicher Leiter, im Duo mit Sascha Winsi, am Petersberg wäre es terminlich kompliziert geworden. Und Knell wollte sich selbst beweisen, dass er sich noch einmal ganz oben im Amateurfußball herankämpfen kann. Fit fühlt er sich. „Und das Trikot hat noch gepasst.“

"Einer der verdientesten Spieler"

„Das ist eine schöne Geschichte“, freut sich Diel, der in der Offensive nun eine Option mehr hat: „Luke zählt zu den verdientesten Spielern, die dieser Verein gesehen hat, und ist wahrscheinlich der beliebteste Mensch, den wir in Gau-Odernheim haben.“ Auch sportlich hat Knell etwas einzubringen, mit Erfahrung, Wucht, Körperlichkeit, Tiefgang.

Als Teil des Kaders und des Funktionsteams zugleich nimmt Knell eine ungewöhnliche Doppelrolle ein. Sich Spielzeit zu erarbeiten, ist sein persönliches Ziel, aber nicht Diels Hauptaugenmerk: „Er wird nah an der Mannschaft sein und mir viel Flexibilität geben. Das ist ein Geben und Nehmen. Seine Frau ist auch gern auf unserem Fußballplatz, und für mich gehört Luke einfach nach Gau-Odernheim.“

Hoch verdienter Heimsieg

Nach dem sicheren Klassenerhalt folgten zwei Heimniederlagen. So sollte es nicht weitergehen. Das 3:0 gegen die Saarländer war hoch verdient. Belel Meslems frühes 1:0, nach hohem Ballgewinn und Luis Breitenbruchs Zuarbeit (9.), war bei dem Wetter Gold wert. Christopher Hahn legte mit einem satten Schuss unter die Latte im Anschluss an eine Ecke nach (44.).

TSV Gau-Odernheim: Diel – Nassery, Schrod, Radetz – Meininger, Juricinec (65. Maier), Dietrich (75. Kohlstadt), Zundel – Breitenbruch (65. Dimitrijevic) – Meslem (75. Gümüs), Hahn (60. Knell).