Der Beginn eines neuen Zeitalters

Seitdem ist einiges neu beim FCA, der seit Jahrzehnten für seine Konstanz bekannt ist. In der zwölften Regionalliga-Saison heißt der Trainer zum ersten Mal nicht Matthias Born. Sein Nachfolger ist Andreas Schön und war in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits Co-Trainer. "Ich freue mich riesig auf den Start", sprüht der 35-Jährige vor Tatendrang.

Schön sieht, "viel Potenzial in unserer Mannschaft", und will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Im Detail heißt das schnell viele Punkte sammeln, um sich möglichst weit vom Abstiegskampf fernzuhalten und den jungen Talenten, von denen einige im Kader stehen, die bestmögliche Entwicklungschance zu geben. Denn, wenn der FCA in den vergangenen Jahren eines bewiesen hat, dann dass er reihenweise Jungspunde für den Profifußball vorbereiten kann. Beispiele gibt es zuhauf, Andreas Müller (Bundesliga), Erik Wekesser, André Becker, Semih Sahin und Nicolas Kristof (alle 2. Liga), trugen in der Regionalliga das blaue Walldorfer Trikot.

Komplettiert wird das neue Trainerteam mit den beiden Co-Trainer Tim Wagner (37) und Patrick Vogelbacher (33). "Für mich war sofort klar, dass ich loyale Leute an meiner Seite brauche und mit Tim und Patrick, die ich schon ewig kenne, haben wir die optimalen Voraussetzungen dafür geschaffen", erläutert Schön, der hervorhebt, "dass die Cheftrainer-Erfahrung, die die beiden bereits mitbringen, ebenfalls sehr hilfreich für mich und uns sein wird." Wagner führte die U19 jüngst zur Meisterschaft und Vogelbacher feierte 2024 die Landesliga-Meisterschaft mit dem VfB St.Leon.