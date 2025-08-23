 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Der 1.FC Bruchsal ist kommende Woche zwei Mal binnen drei Tage gefordert.
Der 1.FC Bruchsal ist kommende Woche zwei Mal binnen drei Tage gefordert. – Foto: Stefan Diehl

Der Beginn der englischen Woche

Verbandsliga +++ Bruchsal und Heddesheim wollen den ersten Saisonsieg +++ Fünf Partien am Samstag, lediglich eine am Sonntag

Verbandsliga

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 2. Spieltags.

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
TSV 05 Reichenbach
TSV 05 ReichenbachReichenbach
17:00live

Der Saisonauftakt lief definitiv nicht so, wie es sich der 1.FC Bruchsal vorgestellt hatte. Mit 2:3 unterlag man dem SV Waldhof Mannheim II. Am Sonntag ist der Aufsteiger aus Reichenbach zu Gast zum mittelbadischen Duell. Der TSV verlor seine Auftaktpartie ebenfalls.

Heute, 11:00 Uhr
TSG 62/09 Weinheim
TSG 62/09 WeinheimTSG Weinheim
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf II
11:00

Mit der TSG Weinheim und dem FC-Astoria Walldorf II treffen zwei Teams aufeinander, die den ersten Spieltag jeweils positiv gestalten konnten. Vor allem die Astorstädter setzen mit dem Sieg gegen Heddesheim ein erstes Ausrufezeichen. Doch auch Weinheim präsentierte sich überzeugend, nachdem im Sommer ein großer Umbruch anstand.

Heute, 14:00 Uhr
FV Fortuna Heddesheim
FV Fortuna HeddesheimHeddesheim
DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal
DJK/FC Ziegelhausen/PeterstalDJK/FC Z./P.
14:00

Die Partie zwischen dem FV Heddesheim und Ziegelhausen/Peterstal scheint an sich eine klare Sache zu sein. Das Top-Team aus Heddesheim empfängt den Heidelberger Aufsteiger. Allerdings gewannen die Gäste ihre erste Partie im Gegensatz zum FVH, der gegen Walldorf den Kürzeren zog.

Heute, 15:30 Uhr
SG HD-Kirchheim
SG HD-KirchheimSG Kirchheim
VfR Gommersdorf
VfR GommersdorfGommersdorf
15:30

Die enorme Qualität des Topfavoriten aus Mühlhausen bekam als erstes der Aufsteiger aus Gommersdorf zu spüren. Mit 0:4 verloren die sonst so heimstarken Odenwälder ihr Auftaktspiel. Nun geht es auswärts gegen die SG Kirchheim, die vergangene Woche das Heidelberger Derby gegen Ziegelhausen mit 1:2 verlor.

Heute, 15:30 Uhr
SV Spielberg
SV SpielbergSV Spielberg
SpVgg Neckarelz
SpVgg NeckarelzNeckarelz
15:30

Auch die SpVgg Neckarelz sorgte am ersten Spieltag für so etwas wie eine Überraschung. In der Nachspielzeit knöpfte man dem Oberliga-Absteiger aus Zuzenhausen einen Punkt ab und trennte sich mit 2:2. Spielberg unterlag mit dem VfB Eppingen dem zweiten Sinsheimer Vertreter der Verbandsliga Nordbaden.

Heute, 15:30 Uhr
GU-Türk. SV Pforzheim
GU-Türk. SV PforzheimGU-Türk. SV
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof II
15:30

Der Vorjahresdritte aus Pforzheim tat sich im Eröffnungsspiel der Verbandsliga am vergangenen Freitag etwas schwer, gewann letztendlich jedoch mit 1:0. Nun geht es gegen die Zweitvertretung des SV Waldhof Mannheim. Diese sorgte zuletzt für die wohl größte Überraschung und bezwang den letztjährigen Vizemeister Bruchsal.

