Der Beginn der englischen Woche

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 2. Spieltags.
Der Saisonauftakt lief definitiv nicht so, wie es sich der 1.FC Bruchsal vorgestellt hatte. Mit 2:3 unterlag man dem SV Waldhof Mannheim II. Am Sonntag ist der Aufsteiger aus Reichenbach zu Gast zum mittelbadischen Duell. Der TSV verlor seine Auftaktpartie ebenfalls.
Mit der TSG Weinheim und dem FC-Astoria Walldorf II treffen zwei Teams aufeinander, die den ersten Spieltag jeweils positiv gestalten konnten. Vor allem die Astorstädter setzen mit dem Sieg gegen Heddesheim ein erstes Ausrufezeichen. Doch auch Weinheim präsentierte sich überzeugend, nachdem im Sommer ein großer Umbruch anstand.
Die Partie zwischen dem FV Heddesheim und Ziegelhausen/Peterstal scheint an sich eine klare Sache zu sein. Das Top-Team aus Heddesheim empfängt den Heidelberger Aufsteiger. Allerdings gewannen die Gäste ihre erste Partie im Gegensatz zum FVH, der gegen Walldorf den Kürzeren zog.
Die enorme Qualität des Topfavoriten aus Mühlhausen bekam als erstes der Aufsteiger aus Gommersdorf zu spüren. Mit 0:4 verloren die sonst so heimstarken Odenwälder ihr Auftaktspiel. Nun geht es auswärts gegen die SG Kirchheim, die vergangene Woche das Heidelberger Derby gegen Ziegelhausen mit 1:2 verlor.
Auch die SpVgg Neckarelz sorgte am ersten Spieltag für so etwas wie eine Überraschung. In der Nachspielzeit knöpfte man dem Oberliga-Absteiger aus Zuzenhausen einen Punkt ab und trennte sich mit 2:2. Spielberg unterlag mit dem VfB Eppingen dem zweiten Sinsheimer Vertreter der Verbandsliga Nordbaden.
Der Vorjahresdritte aus Pforzheim tat sich im Eröffnungsspiel der Verbandsliga am vergangenen Freitag etwas schwer, gewann letztendlich jedoch mit 1:0. Nun geht es gegen die Zweitvertretung des SV Waldhof Mannheim. Diese sorgte zuletzt für die wohl größte Überraschung und bezwang den letztjährigen Vizemeister Bruchsal.