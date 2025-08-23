Der Beginn der englischen Woche

Auch die SpVgg Neckarelz sorgte am ersten Spieltag für so etwas wie eine Überraschung. In der Nachspielzeit knöpfte man dem Oberliga-Absteiger aus Zuzenhausen einen Punkt ab und trennte sich mit 2:2. Spielberg unterlag mit dem VfB Eppingen dem zweiten Sinsheimer Vertreter der Verbandsliga Nordbaden.

Der Vorjahresdritte aus Pforzheim tat sich im Eröffnungsspiel der Verbandsliga am vergangenen Freitag etwas schwer, gewann letztendlich jedoch mit 1:0. Nun geht es gegen die Zweitvertretung des SV Waldhof Mannheim. Diese sorgte zuletzt für die wohl größte Überraschung und bezwang den letztjährigen Vizemeister Bruchsal.