Der Befreiungsschlag winkt Verbandsliga +++ Zuzenhausen kann in Weinheim "Big Points" einfahren von red. · 04.04.2026, 06:00 Uhr · 0 Leser

Zuzes Keeper Fabian Heß steht am Samstag in Weinheim nicht zur Verfügung. – Foto: Berthold Gebhard

Die Konkurrenz schläft nicht. Beinahe alle Teams aus dem Tabellenkeller punkten in der Rückrunde regelmäßig. Nimmt man gar die Rückrundentabelle als Anhaltspunkt befinden sich der FC Zuzenhausen und der VfB Eppingen im Sinkflug. Lediglich das Schlusslicht VfB Bretten liegt in dieser Statistik hinter den beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertretern. Es ist also die Zeit gekommen, wieder regelmäßiger dreifach zu punkten. Für Zuze wäre dies am Samstag in doppelter Hinsicht wertvoll. Um 15 Uhr gastiert die Bürger-Elf bei der TSG Weinheim, die ihrerseits ebenfalls nicht allzu sehr geglänzt hat seit dem Jahreswechsel. Würde der FC die Heimreise aus der Zweiburgenstadt mit der Maximalausbeute antreten, hätte er den Vorsprung auf die Abstiegsrelegation auf mindestens sieben Punkte erhöht. Andererseits droht bei einer Pleite der Sturz mittenrein in die große Gruppe von Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen.

"Einen besseren Ausdruck als ein Sechs-Punkte-Spiel kann es dafür nicht geben", sagt Andreas Bürger vor dem Gastspiel in Weinheim. Der FC-Trainer weiß genau, wie es ein erfolgreicher Samstag werden soll und präzisiert: "Wir müssen fokussiert und diszipliniert auftreten und das als Grundlage sehen." Dann soll es auch wieder mit mehr Torerfolgen klappen, denn der Oberliga-Absteiger hat immer noch die schwächste Torausbeute aller Verbandsligisten. Dafür steht die Abwehr, das 0:4 gegen Heddesheim vom Dienstag mal ausgenommen, recht gut. In jener Abwehr fehlt dennoch eine mögliche Stammformation an Innenverteidigern. Marvin Braasch befindet sich im Aufbau mit seinem angerissenen Kreuzband. Jonas Selz fehlt derzeit ebenfalls, er plagt sich mit Fersenproblemen herum. "Das merkst du natürlich, wenn Marvin und Johnny ausfallen", macht Bürger keinen Hehl aus diesen beiden personellen Verlusten.