Der Befreiungsschlag des SC Düsseldorf-West Im sechsten Anlauf gelingt dem SC West der lang ersehnte erste Saisonsieg in der Landesliga. 6:2 heißt es am Ende gegen Süchteln. Auch die SG Unterrath feiert einen wichtigen Auswärtserfolg, während Rath Platz zwei verteidigt.

Dabei hatte das Spiel denkbar schlecht begonnen. Schon nach sieben Minuten musste Timo Utecht hinter sich greifen. Janpeter Zaum traf zur frühen Führung. Die Oberkasseler erholten sich aber schnell von dem Schock, liefen die Gäste hoch an und schlugen eindrucksvoll zurück: Martin Wagner steckte den Ball im Strafraum schön für Jack Tran durch. Der schob aus spitzem Winkel zum 1:1 ein. 60 Sekunden später brachte der 20-Jährige den Ball von der linken Seite in den Strafraum. Diyar Turan verwertete die Hereingabe zum 2:1.

„Die Jungs haben sich nicht beirren lassen und haben weiter versucht, Fußball zu spielen“, zeigte sich Tomic erfreut über die Reaktion auf den Gegentreffer. In der Folge spielte sich der SCW in einen wahren Rausch. Immer wieder setzten Martin Wagner (drei Vorlagen) und Maciej Zieba (zwei Vorlagen) die schnellen Flügelspieler in Szene. Kosei Fujita (30. und 41.) und Tran (33.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Turan legte nach der Pause noch einen Treffer nach (52.). Den Schlusspunkt setzten die Gäste mit ihrem zweiten Treffer (57.).

Rather SV - 1. FC Viersen 3:3. Nichts für schwache Nerven war das Verfolgerduell zwischen dem Rather SV und dem 1. FC Viersen. Mit seinem starken linken Fuß sicherte Hedon Terpeza dem RSV in der Nachspielzeit noch einen Punkt und damit auch Tabellenplatz zwei. „Wir müssen und können mit dem Remis zufrieden sein. Die Mannschaft hat gegen einen starken Gegner Moral bewiesen und gezeigt, dass sie zurecht auf dem zweiten Platz steht“, sagte Raths Trainer Deniz Aktag.

Der 40-Jährige musste seine Startformation vor der Partie kräftig umbauen, da mit Max Möllemann, Christian Bus, Tijan Saidy Sally und Bünyamin Dogan gleich vier Stammkräfte ausfielen. Das merkte man dem Spiel der Hausherrenauch zunächst an, auch wenn Minkyu Kim (36.) nach einem ruhenden Ball für das zwischenzeitliche 1:1 sorgte.

Erst nach dem Seitenwechsel wurde Rath mutiger und agierte entschlossener in den Zweikämpfen. Lohn dafür war die Führung durch Pascal Peponis (69.), die allerdings nur wenige Minuten Bestand hatte. Das 2:2 durch den früheren Turu-Stürmer Petar Popovic (72.) brachte Viersen zurück ins Spiel. Und als Justin Butterweck aus knapp 20 Metern sogar zum 2:3 nachlegte (88.), wurde es eng für Rath.