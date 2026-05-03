Der BCF Wolfratshausen geht gegen Raisting mit 1:7 unter

Verärgert über den Auftritt seiner Mannschaft war BCF-Trainer Lulzim Kuqi (re.). – Foto: Hans Lippert

Frühe Gegentore besiegelten das Schicksal der Farcheter. Trainer Lulzim Kuqi kritisiert fatale individuelle Fehler seiner Mannschaft scharf.

Riesig war der Kontrast zwischen dem Spiel und der Versammlung beim BCF Wolfratshausen. „Ist alles nach Plan verlaufen“, scherzte Lulzim Kuqi. Damit meinte der Trainer die Wahlen, bei denen er einstimmig zum Fußball-Abteilungsleiter gewählt wurde (siehe oben). Weniger aber das Heimspiel gegen den SV Raisting, das die Farcheter in fast schon bewährter Manier mit 1:7 verloren.

Es hätte in dieser Höhe nicht sein müssen. Aber zwei ganz frühe Gegentore stellten die Weichen in die komplett falsche Richtung. „Das war kein gutes Omen“, bedauert der Coach. „Eine Reihe an fatalen individuellen Fehlern.“ So durften sich die drei offensivsten Akteure der Gäste fast nach Belieben austoben. „Fehler passieren, aber sie dürfen sich nicht mehrfach wiederholen“, stellt Kuqi klar. Der BCF kam lediglich etwas auf, als sich der SV nach dem 0:2 etwas zurücknahm. Da zischten ein paar Schüsse in Richtung Kasten von Urban Schaidhauf, zudem kamen zwei Eckbälle dem Torpfosten bedrohlich nahe. „Aber es ist keiner reingegangen“, hält der Coach fest. „Wir waren phasenweise immer dann gefährlich, wenn der Gegner etwas nachgelassen hat.“

Was Kuqi richtig stinkig machte, waren drei weitere Gegentore. „So etwas kannst du dir nicht erlauben. Das habe ich nicht verstanden.“ Die ganze Saison über traten Qualitätslücken auf, von Selbstaufgabe aber waren die Flößerstädter zumeist weit entfernt. In dieser Phase erweckten sie einen anderen Eindruck. „Wir wussten teilweise nicht, wohin mit dem Ball“, kommentierte Kuqi.

Die Raisinger benötigten den Dreier unbedingt, um die Abstiegsrelegation aus eigenem Zutun vermeiden zu können. Beim BCF hingegen ist man froh, wenn diese Spielzeit beendet ist. Einmal mehr galt: „Der Gegner hat fast alles getroffen, aber es ging auch zu einfach.“ Spannend dürfte allein werden, ob in den kommenden Wochen und Monaten für Kuqi und sein neues Team auch im sportlichen Bereich „alles nach Plan“ verläuft.