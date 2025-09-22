Der BC Rinnenthal belohnt sich nicht

In der Bezirksliga Nord gibt der TSV Haunstetten weiter den Ton an. Beim BC Rinnenthal gelang dem Spitzenreiter ein deutlicher 3:0-Sieg. Enger ging es beim TSV Zusmarhausen zu, der aber nach einem Rückstand den TSV Wertingen noch mit 2:1 bezwang. Außer Tritt ist derzeit der VfL Ecknach, der sich dem TSV Meitingen mit 0:2 beugen musste.

Nach zwei Niederlagen kam der TSV Zusmarshausen wieder auf die Erfolgsspur zurück und schlug den TSV Wertingen mit 2:1. „In der ersten Halbzeit war es vor allem ein Abnutzungskampf“, sagte Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler. Gegen die weiten Bälle der Wertinger gelang es dem Neuling zu selten für Entlastung zu sorgen. Wirkliche Großchancen blieben in den ersten 45 Minuten aber aus. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem Landesliga-Absteiger durch Max Knöpfle der Führungstreffer. Doch Zusmarshausen schlug zurück. Den Unterschied machte wieder einmal Torjäger Marc Sirch, der die Partie mit einem Doppelpack noch drehte. (fabs) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 180 Tore: 0:1 Max Knöpfle (51.), 1:1 Marc Sirch (65.), 2:1 Marc Sirch (88.)

Trotz einer engagierten und über weite Strecken überzeugenden Leistung musste der BC Rinnenthal eine bittere 0:3-Niederlage gegen den TSV Haunstetten hinnehmen. Schon in der siebten Minute hatte Max Merwald den TSV-Keeper Maximilian Lenz mit einem scharf getretenen Freistoß zu einer Glanztat gezwungen. Rinnenthal drängte den Primus weit zurück, blieb aber im Abschluss glücklos. Wie aus dem Nichts schlug Haunstetten kurz vor der Pause zu, als Ioannis Mallachovas überlegt zur Führung einschob. Auch nach der Pause blieb der BCR am Drücker. Merwald traf in der 49. Minute mit einem Freistoß nur den Pfosten. Im direkten Gegenzug entwischte Timo Hader der BCR-Abwehr und stellte auf 0:2. Die große Chance zur Wende bot sich in der 66. Minute: Nach Foul an Utz zeigte der Referee auf den Punkt. Doch Utz scheiterte am glänzend reagierenden Lenz. Besser machte es Haunstetten: Kerem Cakin traf in der Nachspielzeit noch zum 0:3. (mapf) Lokalsport FA Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 340 Tore: 0:1 Ioannis Maliachovas (42.), 0:2 Timo Hader (51.), 0:3 Kerem Cakin (90.+2) Bes. Vorkommnis: Manuel Utz (BC Rinnenthal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Lenz (66.)

Das Derby zwischen dem TSV Dinkelscherben und VfR Jettingen endete mit einem leistungsgerechten 2:2. Die Lila-Weißen begannen druckvoll und nutzten die optische Überlegenheit auch zur 1:0-Führung durch Julian Kugelbrey. Vor der Pause kam Jettingen dann besser ins Spiel und konnte durch Dominik Wohnlich ausgleichen. Die zweite Hälfte begann für die Finkel/Kauer-Truppe optimal, denn Torjäger Felix Rost ließ seinen Gegenspieler erst ins Leere laufen und schlenzte dann den Ball wunderschön in den Winkel zum 2:1. Rost hätte kurz darauf zum Matchwinner werden können, aber er scheiterte einmal knapp an VfR-Keeper Lucca Nagel (53.) und setzte einen wuchtigen Kopfball knapp übers Tor (56.). Aber auch die Jettinger hatten Chancen durch Nico Breskott und Dominik Wohnlich. Der Ausgleichstreffer wurde indes viel diskutiert, da VfR-Stürmer Tim Paulheim im Strafraum bei TSV-Kapitän Simon Motzet einfädelte. Den Strafstoß verwandelte Paulheim selbst zum 2:2-Endstand. (maku) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 270 Tore: 1:0 Julian Kugelbrey (16.), 1:1 Dominik Wohnlich (45.), 2:1 Felix Rost (47.), 2:2 Tim Paulheim (65./Foulelfmeter)

Lange zeit durfte der FC Maihingen auf einen Erfolg hoffen, doch in der Schlussviertelstunde drehte der SV Wörnitzstein die Partie und gewann das Landkreis-Derby mit 2:1. Wobei der Sieg keineswegs unverdient war, denn bereits nach drei Minuten hätte es 0:1 heißen können. Admir Omerbegovic visierte den Maihinger Pfosten an - und auch in der Folge blieb Wörnitzstein die gefährlichere Mannschaft. Mit der letzten Aktion vor der Halbzeit kam Maihingen überraschend zur Führung: Leonardo da Cunha Pimenta war im Strafraum gefoult worden. Mit dem folgenden Elfmeter scheiterte Taglieber zwar an Keeper Belmin Bojic, den Nachschuss verwandelte Max Thum aber. Auch im zweiten Abschnitt konzentrierte sich Maihingen auf eine stabile Defensive und Konter - und die Rechnung schien aufzugehen. Bis Dominik Marks dann doch der verdiente Ausgleich gelang. Das verlieh den Wörnitzsteinern zusätzlichen Rückenwind. In der letzten Minute Admir Omerbegovic schließlich der Siegtreffer. (fcm) Lokalsport RN Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 220 Tore: 1:0 Max Thum (45.), 1:1 Dominik Marks (76.), 1:2 Admir Omerbegovic (90.) Bes. Vorkommnis: Louis Taglieber (FC Maihingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Belmin Bojic (45.).

Nach dem 0:3 gegen den TSV Gersthofen ist der VfR Neuburg nun schon drei Spiele sieglos. Auf die Verliererstraße geriet der VfR bei einer Ecke. Torwart Peter Kraus konnte den Ball zwar abwehren, aber nur vor der Füße von Kerem Bakar - 0:1. Noch vor dem Seitenwechsel stellte TSV-Torjäger Fabian Bühler auf 0:2.

Nach dem Wechsel mussten die Neuburger den Torwart auswechseln. Für Peter Kraus kam Torwarttrainer Nils Lahn ins Tor. Leon Beran hatte in der 57. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde auf der Torlinie abgewehrt. Besser machte es der TSV. Nach einem bösen Abwehrschnitzer der Neuburger kam Fabian Bühler an den Ball und ließ mit einem satten Schuss Keeper Nils Lahn keine Abwehrmöglichkeit. (jh) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Kerem Bakar (32.), 0:2 Fabian Bühler (45.+4), 0:3 Fabian Bühler (70.)

Der FC Horgau belohnt für einen engagierten Auftritt mit einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Nördlingen II. Nördlingen versuchte zu kombinieren, konnte sich aus dem Horgauer Pressing aber kaum befreien. In der 27. Spielminute bediente dann Noah Hagner mit einer Flanke Omar Samouwel, der den Ball aber neben den Pfosten setzte.

Horgau starte mit viel Elan in den zweiten Durchgang und ging in Führung. Severin Blochum fand mit seinem Zuspiel im Strafraum Felix Eberle, der zum 1:0 einschob. Kurz darauf landete der Ball bei Lukas Raunft, der aus 25 Metern in den Winkel traf. Horgaus Sieg kam selbst nach der Ampelkarte für Omar Samouwel nicht mehr in Gefahr. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Felix Eberle (50.), 2:0 Lukas Raunft (54.)

Gelb-Rot: Omar Samouwel (71./FC Horgau)

„Heute hat keiner von uns Normalform erreicht, wir haben kein Bein auf den Platz bekommen“, ärgerte sich Trainer Sören Dreßler nach der ersten Heimniederlage seines VfL Ecknach gegen den TSV Meitingen. Dabei begann es gut für den VfL. Nach elf Minuten landete ein Meitinger Klärungsversuch am eigenen Pfosten und nach einer Viertelstunde hätte Co-Spielertrainer Simon Reiner die Ecknacher eigentlich in Führung bringen müssen, scheiterte aber an einem Meitinger Abwehrbein. Das 0:1 leitete dann Matteo Duvnjak mit einem weiten Ball auf Michael Meir ein, der aus 25 Metern traf.

Nach dem Wechsel tauchten Meir und Heider allein vor Helfer auf und hätten früh alles klarmachen können. So dauerte es bis zur 67. Minute, ehe die Meitinger Aktivposten Heider und Meir für das 0:2 sorgten. Heider scheiterte zunächst an Helfer und Meir kam durch den Abstauber zu seinem zweiten Treffer. Dass es am Ende nicht noch deutlicher wurde, lag an VfL-Keeper Helfer, der einen schwach getretenen Handelfmeter von Arthur Fichtner parierte. (az) Lokalsport Labo

Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 137

Tore: 0:1 Michael Meir (24.), 0:2 Michael Meir (67.)

Bes. Vorkommnis: Arthur Fichtner (TSV Meitingen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Hannes Helfer (86.).

Michel Riedinger hatte die U23 des FC Gundelfingen in Führung gebracht, doch die Joshofer Dominik Rehm (links) und Jonas Zeller fanden eine Antwort. – Foto: Walter Brugger