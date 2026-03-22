Der BC Aichach strauchelt nur leicht Im Stadtderby beim SC Griesbeckerzell springt nur ein Punkt für den Tabellenzweiten raus +++ In Pöttmes dreht ein Joker in 18 Minuten das Spiel +++ Acht Tore in Echsheim +++ Klingsmoos verschafft sich Luft im Abstiegskampf +++ Friedberg sendet ein Lebenszeichen von Bernhard Meitner · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser

Der BC Aichach ist im Stadtderby beim SC Griesbeckerzell zwar leicht gestrauchelt, nahm nach 1:2-Rückstand aber immerhin noch einen Punkt mit und bleibt Tabellenzweiter hinter Affing, dessen Spiel verlegt worden war. – Foto: Reinhold Rummel

Die ärgsten Verfolger des Spitzenreiters Affing – dessen Spiel in Inchenhofen aufgrund eines Junggesellenabschieds verlegt worden war – konnten beide nur einen Punkt ergattern: Der BC Aichach spielte remis in Griesbeckerzell, Berg im Gau musste sich zu Hause die Punkte mit dem Tabellenvorletzten, den Sportfreunden Friedberg, teilen. Ein Adelzhausener Spieler verletzte sich in Pöttmes offenbar schwer. Drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt holte der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen beim SV Echsheim geschlagen geben.

In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften laut Baumeister komplett auf Augenhöhe. Als der BC Aichach durch Maximilian Schmuttermair in Führung ging (12.), habe die Zeller Abwehr allerdings ein wenig geschlafen. Doch es dauerte nur zehn Minuten, bis die Hausherren zurückschlugen. Spielertrainer Stefan Winterhalter zog aus knapp 20 Metern ins lange Eck zum 1:1 ab. Und es kam noch besser für Zell. Als in der 33. Minute nach einer Hereingabe ein Aichacher Spieler den Ball so verlängerte, dass er genau zum Zeller Nicolas Koch kam, musste dieser nur noch den Fuß zur 2:1-Führung für den SCG hinhalten. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Danach sahen die rund 180 Zuschauerinnen und Zuschauer ein anderes Spiel. Aichach investierte deutlich mehr und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Griesbeckerzell konzentrierte sich auf die Abwehrarbeit und kam offensiv kaum mehr vor. Das führte dazu, dass sich der Aichacher Top-Torjäger Marcus Wehren in der 62. Minute in gewohnt unwiderstehlicher Manier durchsetzte und zum 2:2-Ausgleich einschoss. Es war sein 15. Saisontreffer. Danach versuchte der BCA noch einmal alles, aber die meisten Abschlüsse der Gäste waren zu ungenau. So blieb es bei der Punkteteilung im Aichacher Stadtderby. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Vahdet Duran (Ingolstadt) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Maximilian Schmuttermair (12.), 1:1 Stefan Winterhalter (22.), 2:1 Nicolas Koch (33.), 2:2 Marcus Wehren (62.)

Ein dickes Lebenszeichen gaben die Sportfreunde Friedberg mit dem Unentschieden, das nicht unverdient war, beim Tabellendritten ab. Dabei fehlte den Friedbergern gegen oft einfallslose Hausherren nur das Quäntchen Glück, denn erst in der Nachspielzeit kamen die Berg im Gauer zum Ausgleich. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle konnten die Sportfreunde mit großem Engagement durchaus gefallen. Besonders auffällig spielten Marco Rietzler und Til Ocklenburg. Mit einem Tor des Monats von Özgen Kaplan, der eine Flanke von Ocklenburg volley aus der Luft zum 0:1 ins gegnerische Tor jagte (44.), gingen die Mannschaften in die Halbzeit. Auch der zweite Spielabschnitt brachte wenig Höhepunkte. Die Hausherren rannten sich oft an den tief gestaffelten Sportfreunden fest. Es lief bereits die 90. Minute, als Michael Kuxhausen nach einer Flanke noch der 1:1-Ausgleich per Kopf gelang. Fast im Gegenzug wäre die Sensation für den Tabellenvorletzten perfekt gewesen, als Vincent Rosendahl bereits den BSV-Torwart und einen Feldspieler „verladen“ hatte und dann den Ball am leeren Tor vorbeischob. Trotz des Punkts fehlen Friedberg noch zwölf Punkte auf den ersten Relegationsplatz. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Özgün Kaplan (44.), 1:1 Michael Kuxhausen (90.)

Freude und Erleichterung: Die Kicker des SV Klingsmoos konnten einen Sieg gegen Alsmoos-Petersdorf bejubeln. – Foto: Daniel Worsch

Das klare Ergebnis täuscht allerdings über den Spielverlauf hinweg, denn über weite Strecken waren die Gäste das stärkere Team, vergaben aber zahlreiche gute Einschuss-Möglichkeiten. Die Mösler kamen gut in die Partie und gingen früh in Führung. Nachdem Ralph Rechenauer nach einem Eckstoß zunächst per Kopf den Querbalken traf, köpfte Florian Lenz im zweiten Anlauf ins lange Eck (8.). Mit zunehmender Dauer wurden die Gäste stärker und kamen zu einer Feldüberlegenheit. Luca Manhart traf in der 17. Minute nur die Querlatte. Wenig später stand Benesch frei vor dem Gehäuse. Sein Schuss wurde auf der Linie abgewehrt (19.). Ein Treffer des SSV wurde dann wegen Foulspiels zurückgepfiffen (22.). Auf der Gegenseite wurde Leo Lucic am rechten Flügel abgeblockt, im zweiten Anlauf scheiterte Florian Lenz am Keeper (26.). Auch nach der Pause hielt der Druck der Gäste weiter an. Wieder musste der SVK kurz vor der Linie klären (46.). Wenig später verpasste Manhart wiederum nur knapp (53.). Mitten in dieser Drangphase fiel dann das 2:0 für die Kranner-Elf, als Tobias Frauenholz vom rechten Flügel kam und mit einem schönen Schuss ins lange Eck abschloss (58.). Der Elan des Tabellenvierten ließ nun doch etwas nach und der SVK bekam wieder mehr Spielanteile. Nach einer zu kurzen Abwehr des SSV überlistet Lucic dann Keeper Markus Zimmermann mit einem schönen Heber ins linke Eck und machte den 3:0-Endstand klar (82.). (psie) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Florian Lenz (8.), 2:0 Tobias Frauenholz (59.), 3:0 Leonardo Lucic (82.)

In einem zähen Spiel erkämpften sich Stefan Jahnel (weißes Trikot) und die DJK Gebenhofen-Anwalting drei Punkte bei Schlusslicht Bachern mit Kevin Seifert. Die DJK rückte damit auf Tabellenplatz vier vor. – Foto: Christian Kolbert

Die SF Bachern mussten sich in einem zähen Spiel der DJK Gebenhofen-Anwalting mit 0:2 geschlagen geben und bleiben weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. „Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen, weil wir wissen, dass wir langsam Punkte brauchen“, betonte Spielertrainer Oliver Mühlberger. Die Gastgeber starteten auch mit viel Engagement in die Partie. Torchancen blieben jedoch Mangelware. Auch die Gebenhofener taten sich schwer, gute Möglichkeiten zu kreieren. Somit ging es auch ohne nennenswerte Aktionen in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Seitenwechsel kam eine Flanke der Gäste von links nach einem Absprachefehler in der Bacherner Defensive durch und Nico Ertl schob zum 0:1 ein (49.). Die einzige Großchance für die Sport-Freunde hatte Kapitän Tobias Rohrer, der nach einer Hereingabe von Kevin Seifert den Ball nicht optimal traf. Wenige Minuten später erhöhte Sebastian Kinzel per Freistoß auf 2:0 für Gebenhofen-Anwalting (79.). „Das war heute ein sehr schlechtes Fußballspiel. Wir waren allgemein verklemmt und drucklos und es war einfach von allen zu wenig“, resümierte Mühlberger. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Nico Ertl (49.), 0:2 Sebastian Kinzel (79.)

Gelb-Rot: Lukas Piller (84./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Der beste Joker seit Joaquin Phoenix trug das Dress des TSV Pöttmes. Erst per Kopf nach einer Freistoßflanke, dann cool allein vor dem Torwart nach Vorarbeit von Leonard Roloff, schließlich locker eingeschoben nach eigener Balleroberung: Maximilian Soth schoss per lupenreinem Hattrick in Minute 72, 81 und 90 die Tore zum Sieg für den TSV. Und das, obwohl er erst zur Pause gekommen war. Als Teil eines Dreifachwechsels, mit dem Spielertrainer Fabian Scharbatke samt deutlicher Worte auf die erste bescheidene Halbzeit seiner Elf reagierte. „Da war kein Einsatz, kein Kampf“, schildert Kapitän Johannes Brandner. Paul Ottilinger hatte Adelzhausen nach einem Pöttmeser Ballverlust verdient in Führung gebracht (23.). Durchgang zwei gehörte dann den Gastgebern. Nach langem Brandner-Pass markierte Mersad Fakic in der 50. Minute mit einem tollen Lupfer den Ausgleich. Dann entschied Soth binnen 18 Minuten die Partie. „Er ist erst am Freitag vom Skifahren zurückgekommen. Da hat er offenbar die richtige Luft erwischt“, sagt Brandner. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Adelzhausens Ilkay Ayyildiz, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. (dali/dfi) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Ali Al-Zein (Karlsruhe) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Paul Ottilinger (23.), 1:1 Mersad Fakic (50.), 2:1 Maximilian Soth (72.), 3:1 Maximilian Soth (81.), 4:1 Maximilian Soth (90.)

Im spannenden Duell zwischen dem FC Gerolsbach und dem TSV Rain/Lech endete die Partie mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Vor 160 Zuschauern eröffnete Roman Redl in der 8. Minute das Scoring für die Gastgeber mit einem präzisen Schuss ins untere Eck. Nur sechs Minuten später glich Johannes Marb für die Gäste aus, indem er einen Abwehrfehler eiskalt nutzte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis, das die Spannung bis zum Schluss hielt.

Schiedsrichter: Hakan Pelitli - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Roman Redl (8.), 1:1 Johannes Marb (14.)