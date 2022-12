Ein Symbolbild für eine überragende Herbstserie der DJK Gebenbach: Trainer Kai Hempel (mit Cap) feiert mit seinen Schützlingen in Weiden überschwänglich das 61. Saisontor und gleichzeitig letzte Tor des Kalenderjahres. – Foto: Werner Franken

Der Bayernliga-Rückblick: Höhenflieger und Zuschauerkrösus FuPa wirft einen ausführlichen Blick aufs bisherige Geschehen in der Bayernliga Nord aus Oberpfälzer Perspektive

Sieben Mannschaften aus dem Regierungsbezirk geben der Bayernliga Nord einen dicken „oberpfälzer Farbtupfer“. Bis Anfang März ruht in der zweithöchsten Amateurklasse Bayerns der Ball. Ein guter Grund, auf den bisherigen Saisonverlauf zurückzublicken: Wer überrascht im positiven oder negativen Sinne, wer kämpft um die vorderen Plätze, wer ums Überleben? Wir haben uns intensiv mit den Vertretern aus der Oberpfalz auseinandergesetzt...

DJK Gebenbach (1., 46 Punkte): Ein ungeahnter Höhenflug

Die „Wintermeisterschaft“ wandert tatsächlich in den Landkreis Amberg-Sulzbach! Dort, im kleinen Gebenbach, wird seit jeher sachlich und akribisch gearbeitet. Schnellschüsse gibt es keine. Das Trainerduo Kai Hempel und Markus Kipry hat eine intakte Mannschaft beisammen, die zusammenhält und in der Leistungsträger wie Kapitän Julian Ceesay seit Jahren an Bord sind. Sportlich läuft es wie am Schnürchen. Die Gesamtbilanz ist zum Zunge schnalzen (15/1/3). Elf Siege hintereinander haben die DJK auf Platz eins gespült. Und auch wenn die Siegesserie im letzten Match des Jahres, beim 0:0 in Cham, riss – es ist aller Ehren wert, was die Gebenbacher Elf leistet. Hevorzuheben ist Torjäger Niko Becker, dessen 16 Saisontore Ligabestwert bedeuten. Überhaupt stellt die DJK mit 61 Einschüssen den besten Sturm der Liga. Trotz aller Euphorie bleiben Trainer und Funktionäre auf dem Teppich. Ganz wie es in Gebenbach üblich ist.



SV Donaustauf (4., 38): Unter Wagner kehrte der Erfolg zurück

Zweischneidig muss man die bisherige Runde der Staufer betrachten. Lange konnte die Mannschaft den hohen (Eigen-)Erwartungen nicht so recht entsprechen, lieferte durchwachsene Ergebnisse ab. Auf die daraus resultierende, überraschende Trennung von Übungsleiter Richard Slezak folgte die Blitz-Verpflichtung Stefan Wagners. Ein zwischenzeitliches Tief hat Donaustauf hinter sich gelassen und sich im Oktober und November überhaupt keinen Stolperer mehr geleistet. Dies war mitunter – aber nicht nur – an der Rückkehr des verletzten Paul Grauschopf festzumachen, den Wagner auf die „Sechs“ vorzog. Stürmerneuzugang Lukas Dotzler liefert ab (15 Saisontore). Trotz sechs Siegen am Stück ist das Spitzenduo für den SV nach wie vor ein Stück entfernt. Doch mit der hochkarätig besetzten Truppe, zu der mindestens zwei Wintertransfers hinzustoßen sollen, ist im Frühjahr definitiv zu rechnen.





An der Rückkehr von Paul Grauschopf (Rot) ist ein gutes Stück der Donaustaufer Siegesserie festzumachen. – Foto: Markus Schmautz





DJK Ammerthal (7., 30): Zufriedenheit sieht anders aus

Zu viele Patzer hat sich die Ammerthaler Mannschaft in der zweiten Hälfte der Herbstserie geleistet (1/4/4) und so die vordersten Plätze aus den Augen verloren. Dabei konnte der Saisonstart als absolut gelungen bezeichnet werden, setzte es die erste Saisonniederlage doch erst am neunten Spieltag gegen Topteam Eintracht Bamberg. Seitdem ist irgendwie der Wurm drin. Kaum eine Partie konnten Kobrowski, Sulmer, Muslimovic und Co. mehr gewinnen. Und so fällt DJK-Sportdirektor Tobias Rösl ein ernüchterndes Winterfazit, Platz sieben passt ihm überhaupt nicht. Vor dem Re-Start werden die Ammerthaler Trainer Jürgen Schmid und Johannes Geitner also an einigen Hebeln ansetzen müssen.



ASV Cham (9., 27): Einen weiteren Schritt nach vorne gemacht

Das Vorankommen des ASV ist eng mit dem Namen Faruk Maloku verknüpft. Seit nun einem Jahr steht der Fußballfachmann an der Chamer Seitenlinie – und hat den ehemaligen Tabellenletzten erst mit einem sensationellen Schlussspurt zum direkten Klassenerhalt geführt, und nun in ruhigere Gefilde. Auch wenn bis zum neuerlichen Liga-Erhalt noch ein Stück zu gehen ist, es sieht gut aus. Maloku ist mit der Entwicklung seiner Truppe sehr zufrieden, davor könne man nur den Hut ziehen, hatte er kürzlich gesagt. Hinten ist das Team weitaus stabiler als in weiten Teilen der Vorsaison, und vorne traf Rückkehrer Ilhami-Ediz Medineli acht Mal in 13 Spielen. Frühzeitig soll im neuen Jahr der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden.





Chams akribisch arbeitender Übungsleiter Faruk Maloku herzt seinen Toptorschützen Ilhami-Ediz Medineli. – Foto: Simon Tschannerl





SSV Jahn Regensburg II (12., 21): Mit gemischtem Gefühl in die Pause

Natürlich, auch bei den dienstältesten Akteuren der „Jahnschmiede“ steht die Weiterentwicklung im Vordergrund. Die Spieler sollen möglichst früh an den Herrenbereich herangeführt werden und in ihrer Entwicklung Schritte nach vorne machen. Der sportliche Erfolg darf dabei aber auch nicht zu kurz kommen. Unter diesem Aspekt ist bei der U 21 des SSV Jahn ein durchwachsene Winterbilanz zu ziehen. Zwar spielen die von Christoph Jank trainierten Regensburger einen technisch hochwertigen Fußball, doch konnten sie den Wegfall von vier absoluten Leistungsträgern im Sommer nicht recht kompensieren. Der Kader ist schmal; dazu mangelt es noch an der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Die Folge: In vielen Partien ist der Jahn optisch überlegen, macht aber zu wenig daraus. Natürlich fehlt gegenüber den erfahrenen „Haudegen“ der Liga auch noch ein Stück weit die Körperlichkeit. Es gab zu viele Niederlagen (elf). Gleich neun setzte es bei Auswärtsspielen! Somit ist Abstiegskampf angesagt am Kaulbachweg. Diesen möchte die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga mit ihrem Altersschnitt von unter 20 Jahren annehmen und schlussendlich erfolgreich – sprich in Form des Bayernliga-Erhaltes – zu Ende bringen.



ASV Neumarkt (13., 21): Facettenreiche Gründe für das schlechte Abschneiden

Der Vorjahresfünfte steckt im hinteren Teil der Tabelle fest, was so vorm Saisonstart nicht zu erwarten war. Die Gründe sind facettenreich: Mit Daniel Haubner wechselte Neumarkts Topmann und Topscorer nach Eichstätt in die Regionalliga, was kaum zu kompensieren war, zumal verschiedenste Verletzungen von Stammkräften dazukamen. Jene waren auf Dauer einfach schwer aufzufangen. Überdies fehlte auf dem Platz selbst oft das nötige Spielglück. Die Schützlinge von ihrem neuen Chefcoach Dominic Rühl machten zu viele individuelle Fehler und luden ihre Gegner so zum Toreschießen ein. Selbst haperte es oftmals an der Chancenauswertung. Das alles spiegelt die schlechte Bilanz (6/3/12) wider. Die Relegationszone ist nur einen Punkt entfernt. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft ganz sicher genügend Qualität, um die Liga zu halten.



SpVgg SV Weiden (17., 15): Auswärtsschwäche und Abstiegskampf

Bleibt die Bayernliga für den Aufsteiger eine Eintagsfliege? Nur mit einem tollen Schlussspurt kann der Gang in die Relegation abgewendet werden. Vorab die Zahlen: Mit sechs Niederlagen in Folge haben sich die Kicker vom Weidener Wasserwerk in die Winterpause verabschiedet. Erst vier Saisonsiege stehen zum jetzigen Zeitpunkt auf der Habenseite. Auf fremden Geläuf könnte es bis dato nicht schlechter laufen (0/1/10). Noch scheint sich die Fuhrmann-Truppe nicht so recht gefunden zu haben, ein roter Faden im Spielaufbau ist nicht immer zu erkennen. Dazu gesellen sich oft bereits im Mittelfeld individuelle Fehler, die zu den vielen Gegentoren (47) führen. Lichtblicke gibt es auch. Beispielsweise das 17-jährige und bereits siebenmal als Torschütze erfolgreiche Toptalent Stefan Pühler. Außerdem ist der Zuschauerzuspruch grandios. Beinahe 900 Fans strömen im Schnitt ans Wasserwerk. Das sucht in der Bayernliga Nord seinesgleichen. Jetzt gilt es, auch sportlich die richtigen Hebel umzulegen. Transfertechnisch wird bei der SpVgg, so hört man, diesen Winter etwas passieren.