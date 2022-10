Wo ist der Erfolg nur versteckt? Die DJK Bamberg sehnt sich nach dem ersten Dreier seit 20. August. – Foto: Andreas Roith

Der Bayernliga-Freitag und die Sache mit dem Trend 15. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Geht Gebenbacher Siegesserie weiter? +++ Bleibt die DJK Bamberg Schlusslicht? +++ Beide Erlanger Teams nach dem Derby +++

So unterschiedlich sind die Stimmungen in den Lagern vor dem Freitag des 15. Spieltages: Während allen voran Gebenbach, aber auch Feucht, das in den vergangenen Wochen gut unterwegs war, gerne so weitermachen würden wie zuletzt, hoffen Neumarkt und - natürlich - Schlusslicht DJK Bamberg auf eine Trendwende. Darüber hinaus sind beide Erlanger Teams - Eltersdorf und der ATSV - nach dem Derby-Remis von vergangener Woche wieder im Einsatz...

Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 live PUSH

Kai Hempel (Trainer, Gebenbach): "Momentan läuft es natürlich super. Sieben Spiele in Folge gewonnen. Dementsprechend ist die Stimmung auch super, wir wissen aber auch, dass wir gerade jetzt noch mehr machen müssen. Diese Woche war richtig Feuer im Training, die Jungs sind super heiß, am Freitag den nächsten Sieg einzufahren. Mit Neumarkt kommt ein angeschlagener Gegner, die aber bekanntlich meist am gefährlichsten sind. Der ASV spielt körperbetont. Es wird also ungebequem." Personal: Andre Biermeier ist krank und steht deshalb nicht zur Verfügung. Hinzu kommt das ein oder andere Fragezeichen. Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Die Niederlage gegen Regensburg ist soweit aufgearbeitet. Wir wissen, woran wir weiter arbeiten müssen, um uns mit mehr Punkten zu belohnen. An die richtig starken ersten 55 Minuten in Regensburg wollen wir in Gebenbach anknüpfen. Wir wollen am Freitag unsere Prinzipien auf den Platz bekommen und den Fokus auf uns legen. Wir wissen, was auf uns zukommt, aber auch, was wir entgegen stellen werden und können." Personal: Die Lage ist angespannt. Zu den bekannten Verletzten gesellt sich Philipp Majewski. Ansonsten hat den ASV auch eine Erkältungwelle erwischt.

Serdal Gündogan (Trainer, Feucht): "Nach einem guten Spiel vergangene Woche wollen wir an dieser Leistung ansetzen und ein positiveres Ergebnis anpeilen. Die Stimmung im Team war unter der Woche gut und wir sind uns alle einig, dass wir die drei Punkte gegen einen umschaltstarken und robusten Gegner in Feucht behalten möchten." Personal: Tamino Gratz, Michael Kraut, Gonzalo Lopez Guerena, Marko Korene und Benjamin Neuendank sind nicht mit an Bord. Rüdiger Fuhrmann (Trainer, Weiden): "Bei Feucht sind elf bis 14 Spieler mit sehr hohem Niveau unterwegs. Die Liga ist einfach mega hart. Gerade mit dem tiefen Boden im Oktober und November geht es für die Spieler in die Eisen und man wird nur mehr über den Kampf Erfolge erzielen. Wir müssen hier den Bock umstoßen. Die Spiele werden ab sofort nicht mehr schön, sondern kämpferisch sein. Bei uns muss die Leistung von A bis Z stimmen. Uns fehlt einfach auswärts der befreiende Sieg." Personal: Ob Michael Jonczy wieder fit nach seiner Erkrankung sein wird, wird sich zeigen. Den Verein, in beiderseitigem Einvernehmen, hat Fatih Boynügrioglu verlassen.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 PUSH

Andreas Baumer (Trainer, Bamberg): "Wir stehen nun ganz unten, dass fühlt sich nicht gut an und wir haben deswegen viel Wut in uns. Mit Eltersdorf kommt am Freitagabend ein weiteres Topteam gegen das wir nur eine Chance haben wenn wir mit ganz viel Fleiß, Leidenschaft und Kompaktheit auftreten. Im Fußball passieren die verrücktesten Dinge und es läuft oftmals viel in eine bestimmte Richtung auf Grund kleiner Momente während eines Spiels. Diese Momente müssen wir nun erkennen und dann ergreifen, um für eine Überraschung zu sorgen." Personal: Es fehlen Michael Edemodu (verletzt), Timo Slawik (Ausland), Nico Ott (fraglich), Marco Haaf (verletzt), Alessio Faenza (verletzt) und Dominic Fischer (verhindert). Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Auch wenn Don Bosco momentan keine gute Phase hat, sind sie doch wesentlich besser als es der Tabellenplatz aussagt. Sie haben einige Spiele unglücklich verloren und mussten zudem immer wieder Schlüsselspieler ersetzen. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, zumal Spiele auf Kunstrasen und Flutlicht durchaus eigene Gesetze haben können. Wir brauche volle Konzentration über 90 Minuten." Personal: Neben den Langzeitausfällen Oliver Gonnert (Leistenbruch) und Calvin Sengül (Long-Covid) steht hinter dem Einsatz von Niclas Egerer (Erkältung) ein Fragezeichen. Alle anderen Spieler sind an Bord.